7 доказательств, что «варвары» галлы опережали «цивилизованных» римлян в развитии

Племена, соседствующие с римлянами и вступающие с ними в схватки, принято звать «варварами» - и представлять их соответственно нашим современным представлениям о варварстве. Однако, например, кельтские племена, известные римлянам как «галлы», зачастую опережали римских «столпов культуры» в развитии общества и ремёсел.
Галлы были выдающимися ремесленниками
Они производили из дерева, глины, железа и меди сложные сельскохозяйственные инструменты, мебель, удобную и тоже сложную утварь и так далее. Они даже умели работать со стеклом. Когда галлы стали частью Римской Империи, они быстро потеснили на рынке мастеров многих других народов (включая непосредственно римлян), происхождение из галльской мастерской было однозначным знаком качества. Помимо функциональности, удобства и прочности, их изделия отличались прекрасным декором — галлы просто обожали украшать всё на свете, и узоры их становились всё сложнее и изощрённее. Они также моментально перенимали чужие техники и в декорировании, и в ремёслах, когда с ними сталкивались, улучшая своё и так высокое мастерство. Если бы римлянам не был важнее опыт войн с галлами, последние вошли бы в историю скорее как ремесленники — воинственных народов было очень много, а настолько искусных в самых разных отраслях было трудно встретить.
Особенно галлы были хороши как кузнецы. Они ковали нечто вроде стали или булата. Причём в таких количествах, что галльское общество можно сравнить с прединдустриальным обществом христианской Европы. В шахтах, где добывались различные металлы, стояли вполне сопоставимые с восемнадцатым-девятнадцатым веками дренажные и насосные системы.
Потрясающим было и текстильное производство. Благодаря тому, что галлы добывали много соли, они могли не только продавать её, но и добавлять в корм овцам, отчего у тех улучшалось качество шерсти. Эту шерсть окрашивали десятками различных натуральных красителей, которые давали достаточно яркие цвета, чтобы галльские клетчатые, полосатые и однотонные ткани были нарасхват на античном рынке. Для некоторых цветов мало было сварить какое-то растение — нужна была определённая химическая реакция, что, опять же, говорит о том, как технологически были развиты галлы.
Галлы ткали потрясающие ткани, которые пользовались на античном рынке высоким спросом.
Однополые связи не были насилием
В то время, как в Древнем Риме связь двух мужчин означала всегда то, что один иерархически выше и принуждает другого, однополая связь в среде галлов — в сословии воинов — была абсолютно добровольна. Именно этот факт, а не её наличие как таковое, очень возмущали римлян, для которые насилие было способом проявить свою власть. Принцип добровольности хотя бы в определённых рамках для римлян был чистой загадкой.
Корабли галлов были лучше, чем у римлян
Воюя с галлами, Цезарь столкнулся с тем, что морские сражения с их кораблями для римлян губительны. Корабли галлов, слишком тяжёлые на вид, чтобы плавать, тем не менее, спокойно держались на воде и были очень крепки. Их делали из дубовых досок, часто скреплённых железными гвоздями, паруса шили из крепкой кожи, вместо части канатов использовали цепи. Чтобы такое корабль не шёл, чуть что, ко дну, его должны были строить настоящие мастера своего дела — впрочем, мастеров чего угодно у галлов хватало. Когда не приходилось сражаться на море, галлы использовали свои тяжёлые корабли... для перевозки грузов за деньги, изумляя римлян тем, что, утяжелив свои корабли ещё больше, они по-прежнему не шли ко дну.
По одной из версий, римлянам понадобилось завоёвывать галлов именно ради их технологий.
Человеческие жертвы были не так часты, как утверждал Цезарь
Нет никаких серьёзных свидетельств того, чтобы галлы постоянно предлагали своим богам людей в жертву. Напротив, известно, что такая жертва была особенной и знатный воин мог предложить её, чтобы боги смилостивились и не забрали его жизнь в бою — то есть, человек шёл за человека. Впрочем, непохоже, чтобы галлы постоянно заботились о своих жизнях — они были известны как отважные, даже бесшабашные воины. Чаще же богам дарили скот, плоды, результаты своих трудов, золотые украшения и монеты. Археологи могут утверждать это, потому что множество раскопок показало: человеческие кости в местах жертвоприношения встречаются очень редко, зато звериных и птичьих осталось полным полном. В качестве нормы было принесение в жертву очень старых крупных животных — это было чем-то вроде почётного завершения их долгого труда на человека.
В то же время, римляне вместо человеческих жертв прославились высоченным уровнем убийства младенцев. После рождения ребёнка глава семейства решал, признавать ли его, и исходил зачастую из экономических соображений - просто приговаривал всех "лишних" детей к смерти. Это не лучше человеческих жертвоприношений.
Женщины галлов чувствовали себя свободнее римлянок
Девочек у галлов хорошо кормили и давали двигаться, так что женщины вырастали высокие и очень крепкие и порой они присоединялись к своим мужьям в бою. По некоторым свидетельствам, галл не занимался своими сыновьями до тех пор, пока они не научались пользоваться оружием — таким образом, выходит, что сражаться их обучали матери, так что неудивительно, что женщины галлов умели обращаться с мечами, дубинками и копьями. Кроме того, их сила и взрывной нрав привели к убеждению римлян, что с разошедшимся галлом может справиться только его жена.
Многие женщины, которые видели римляне в поселениях галлов, были бесправными рабынями, но зато свободные женщины обладали правами, о которых римлянки практически всю историю и мечтать не могли.
Притом, что галлы были далеки от равноправия и на женщинах часто лежало больше обязанностей, в том числе трудовых, чем на мужчинах, галлы признавали женский ум, и женщины допускались до участия в советах. Известно также, что некоторые женщины единолично правили своими племенами — у них были мужья, но эти мужья не считались царями. Часто можно было встретить женщин-судий или женщин-посредниц, разрешающих конфликтные ситуации. Кроме того, в целом женщины считались нравственнее и ответственнее мужчин, что было полностью противоположно тому, что говорили о женщинах римляне.
У большинства галльских племён женщина обладала имущественными правами, которые сохранялись за ней после замужества. Она могла подать на развод и уходила тогда с тем же благосостоянием, с которым пришла в брак. Кроме того, она брала с собой половину всего, что было нажито совместно. Она также имела право выйти после развода или смерти супруга замуж вторично — что очень долго было невозможно у римлян.
Галлы использовали более продвинутую денежную систему
В то время, как повсеместно в античном мире монета имела вес, только если была обеспечена собственным золотом или серебром, галлы спокойно и широко пользовались, чтобы расплачиваться друг с другом, условными монетками, известными как «потин» - из меди и олова. Наряду с ними ходили и полновесные золотые монеты разных галльских королей. Такие параллельные системы говорят за то, что, скорее всего, «потин» держался на доверии и использовался только союзными племенами по отношению друг к другу, а золото использовалось для торговли с племенами и народами, доверительных отношений с которыми ещё не было выстроено. Кроме того, золотые монеты использовались как приданое (как ни повернётся политическая ситуация, золото есть золото) и для жертвоприношений богам.
Галльская золотая монета с изображением кабана.
У галлов было очень развитое сельское хозяйство
Вопреки мифу, который сложился в девятнадцатом веке, галлы не жили среди бесконечных лесов, отводя под огороды некоторые полянки. Они возделывали поля, и притом применяли не экстенсивный метод ведения хозяйства (когда, чтобы урожай был больше, вырубаешь леса под новые поля), а интенсивный — искали способ удобрить землю так, чтобы она сохраняла и увеличивала своё плодородие. Например, кроме навоза использовались простейшие минеральные удобрения, соблюдался севооборот, и так далее. Их сельскохозяйственные орудия были так сложны и удобны, что один галл (или даже, очень часто, галльская рабыня, женщина) за один день убирал урожая столько, сколько отряд римских рабов-мужчин за неделю. Урожайность полей была такой, что часть еды галлы продавали на юг, римлянам и грекам, перед которыми вечно стояла проблема прокорма густонаселённых городов.
Несомненно, римляне кое-что подарили галлам
При них ушёл религиозный запрет на скульптурные изображения разного рода существ, что поспособствовало развитию галльского искусства — и стала использоваться письменность. И без того неплохие галльские дороги стали шире и проходимыми в любое время года, благодаря мощению. Галлы узнали, что такое воинская дисциплина — от нехватки которой они проиграли. Но всё же образ высокоцивилизованных римлян, которые насаждали добро сидящим в лесах дикарям, очень далёк от реальности. Во многих отношениях галлы римлян опережали.
Текст: Лилит Мазикина.
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