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Почему полезно положить лимон в спальне?

Всем известно о пользе лимонов из-за высокого уровня витамина С. Добавьте этот фрукт в чай или используйте при приготовлении пищи или лечении простудных заболеваний. Но богатство витаминами – не единственное невероятное свойство лимонов. Мы расскажем о других преимуществах кислого фрукта, которые раскрываются, если положить кусочек лимона рядом со своей кроватью.

Почему полезно положить лимон в спальне?

Почему полезно положить лимон в спальне?

1. Вы, наконец, отдохнете.

Цитрусовый аромат успокаивает нервную систему, снижает беспокойство и помогает снять напряжение после тяжелого рабочего дня. Если у вас нет лимонного эфирного масла, используйте кусочек лимона. Эффект будет аналогичным.

Почему полезно положить лимон в спальне?

2. Ваша концентрация и внимание улучшатся.

Лимон имеет еще одно удивительное свойство: вдыхая его аромат каждый день, человек становится более концентрированным и его умственная активность и память улучшаются. Даже на работе, сотрудники работают эффективнее и допускают меньше ошибок, если чувствуют запах лимона. Этот вывод был сделан японскими учеными. Поэтому, если вы читаете эти строки на работе, срочно заварите себе лимонный чай.

Почему полезно положить лимон в спальне?

3. Ваше настроение улучшится.

Лимонное эфирное масло является проверенным средством от депрессии. И если вы уже перепробовали все методы и антидепрессанты, обратите внимание на этот солнечный фрукт.



Почему полезно положить лимон в спальне?

4. Воздух очищается от микробов.

Лимон имеет не только приятный аромат, но и бактерицидные свойства. Он отлично очищает воздух в комнате от болезнетворных микробов

Почему полезно положить лимон в спальне?

5. Лимон нормализует кровяное давление.

Многие люди страдают от гипертонии, а лимон может помочь в нормализации кровяного давления. Снизить давление помогает именно лимонный аромат.

Почему полезно положить лимон в спальне?

6. Насекомые не будут вас беспокоить.

Муравьи, мухи, комары и другие насекомые, вряд ли оставаться в доме, пахнущем лимоном. И вам не придется тратить деньги на химические репелленты. Для еще большего эффекта воткните в лимон несколько цветков гвоздики.

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