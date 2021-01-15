Почему полезно положить лимон в спальне?

Всем известно о пользе лимонов из-за высокого уровня витамина С. Добавьте этот фрукт в чай или используйте при приготовлении пищи или лечении простудных заболеваний. Но богатство витаминами – не единственное невероятное свойство лимонов. Мы расскажем о других преимуществах кислого фрукта, которые раскрываются, если положить кусочек лимона рядом со своей кроватью.











1. Вы, наконец, отдохнете.



Цитрусовый аромат успокаивает нервную систему, снижает беспокойство и помогает снять напряжение после тяжелого рабочего дня. Если у вас нет лимонного эфирного масла, используйте кусочек лимона. Эффект будет аналогичным.







2. Ваша концентрация и внимание улучшатся.



Лимон имеет еще одно удивительное свойство: вдыхая его аромат каждый день, человек становится более концентрированным и его умственная активность и память улучшаются. Даже на работе, сотрудники работают эффективнее и допускают меньше ошибок, если чувствуют запах лимона. Этот вывод был сделан японскими учеными. Поэтому, если вы читаете эти строки на работе, срочно заварите себе лимонный чай.







3. Ваше настроение улучшится.



Лимонное эфирное масло является проверенным средством от депрессии. И если вы уже перепробовали все методы и антидепрессанты, обратите внимание на этот солнечный фрукт.

4. Воздух очищается от микробов.Лимон имеет не только приятный аромат, но и бактерицидные свойства. Он отлично очищает воздух в комнате от болезнетворных микробов5. Лимон нормализует кровяное давление.Многие люди страдают от гипертонии, а лимон может помочь в нормализации кровяного давления. Снизить давление помогает именно лимонный аромат.6. Насекомые не будут вас беспокоить.Муравьи, мухи, комары и другие насекомые, вряд ли оставаться в доме, пахнущем лимоном. И вам не придется тратить деньги на химические репелленты. Для еще большего эффекта воткните в лимон несколько цветков гвоздики . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)