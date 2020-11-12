Как тратить меньше в супермаркете

Что нужно знать о маркетинговых уловках, чтобы не тратить деньги на ветер.



Главная цель работы магазина — прибыль, и чем больше она будет, тем магазину лучше. Так что не удивляйтесь, если вы зашли в супермаркет за хлебом и пакетом молока, а вышли с полной тележкой товаров. Это не простая случайность. Целые отделы изо дня в день трудятся над тем, чтобы заставить нас покупать больше товаров, даже если они и не были нужны. Рассказываем, о распространённых уловках супермаркетов, с которыми обычный покупатель сталкивается каждый день.



1. Десять по цене восьми

2. Большие продуктовые тележки

3. Полки на уровне глаз

4. Товары прикассовой зоны

5. Цены с копейками

6. Фальшивые скидки, распродажи и акции

7. Таймеры обратного отсчёта

Если вы увидели целую упаковку йогуртов по выгодной цене, не спешите класть её в тележку. Сначала подумайте, сможете ли вы столько съесть или придётся выкинуть половину, потому что срок хранения закончится. А затем просто посчитайте, сколько будет стоить один йогурт из этой «выгодной» упаковки. Его цена может оказаться выше, чем у стоящих рядом йогуртов других производителей. Большинство подобных предложений — это всего лишь маркетинговый ход.Вы замечали, что в больших супермаркетах продуктовые тележки стали огромных размеров? Так было не всегда. Но однажды менеджеры отделов продаж заметили простую вещь: когда покупатель видит пустую тележку, он стремится заполнить её продуктами хотя бы наполовину.Почему бы и нет, если в тележке ещё столько свободного места и может поместиться столько полезного! Поэтому запомните простой лайфхак: если уж поленились заранее составить список необходимых покупок, берите при входе ручную корзину, это избавит вас о покупки лишних вещей.Лучшие места для продажи, которые обычно покупаются в целях раскрутки товара — это полки на уровне глаз. Таким способом раскладки товара уже давно пользуются все супермаркеты. На центральных полках стоят продукты, за которые магазины получают самую большую прибыль. Если же хотите найти самое выгодное предложение для себя, а не для супермаркета, вероятно вам придётся наклониться и проверить нижние полки.Прикассовая зона — «горячая точка» любого продовольственного магазина: через нее проходят все покупатели без исключения. Многие из них машинально кладут в корзину те продукты, которые даже не планировали приобретать. Прикассовая зона играет одну из ключевых ролей в увеличении продаж импульсных категорий, там находятся недорогие товары, которые существенно не повлияют на ваш бюджет, зато принесут магазину дополнительную прибыль. А вы, даже не задумываясь, бросите на ленту конфеты, жевательную резинку, мятные леденцы и упаковку батареек, все-равно же пригодятся.Вы когда-нибудь задумывались, почему большинство цен заканчиваются на 0,99 или даже на 0,95? На этот счёт было проведено немало исследований. Оказалось, что когда-то потребители привыкли связывать цену, заканчивающуюся на 9 со скидками или выгодными предложениями. А кроме того, обычный покупатель чаще округляет цифры в меньшую сторону, т.к. обращает больше внимания на цифру слева от точки. Поэтому в магазинах всё еще продолжают указывать копейки, что даёт покупателям мнимую иллюзию экономии.Большинство магазинов вводят постоянную систему скидок и распродаж для привлечения широкой базы клиентов. Ведь, чем больше покупателей, тем больше прибыль. Однако большинство таких акций — всего лишь иллюзия экономии денег. Прежде, чем набирать уцененный товар, посмотрите внимательнее, действительно ли цена на него существенно ниже, чем у товаров других производителей, лежащих рядом? Или разница совсем незначительная? Часто бывает так, что недобросовестные ретейлеры сначала завышают стоимость товара, а затем якобы делают скидку. Довольный покупатель приобретает такой товар с якобы большой скидкой, не подозревая, что его просто обманули. Также в сфере продаж есть такое понятие, как маркдаун, которое подразумевает снижение цены на товар, срок годности которого подходит к концу. Под акции чаще всего попадают именно такие товары, поэтому всегда проверяйте, не истечёт ли срок годности продукта раньше, чем вы его сможете использовать?Сейчас покупатели всё чаще пользуются услугами интернет-магазинов. Один из популярных приёмов подстегнуть клиента совершить покупку — таймер обратного отсчёта. Крутятся часики, которые показывают, когда закончится срок действия выгодного предложения. Эффект основан на страхе упущенной выгоды. Боясь пропустить выгодное предложение, клиент скорее всего совершит покупку. Если же нет, то увидит через некоторое время, что «уникальное предложение» ещё не раз появится в ленте.