Почти вечная батарейка: разработан источник энергии, которого хватит на 28 тысяч лет

Научный прогресс никогда не останавливается. Учёные со всего мира ищут доселе неведомые способы сделать жизнь будущих поколений лучше. Одним из направлений данной деятельности является поиск более эффективных, доступных и при этом безопасных источников энергии. И вот, настоящий прорыв в этом деле совершили калифорнийские ученые: они разработали концепцию нанобатареи, которая прослужит 28 тысяч лет.
Батарейка, которая проработает в 14 раз больше, чем прошло лет с начала нашей эры. /Фото: building-tech.org
Буквально на днях калифорнийская компания NDB презентовала концепт батареи, срок службы которой, по заверению разработчиков составит не менее 28 тысяч лет. Источником энергии в ней станут ядерные отходы. Таким образом, выходит, что питание нанобатарейки будет происходить за счет радиоактивных изотопов, которые используются в ядерных реакторах.
Так может выглядеть почти вечная батарейка. /Фото: cnews.ru
Само собой, когда речь заходит об использовании радиоактивного ядра, возникает вопрос безопасности такого источника энергии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что разработчики не только справились с решением этой проблемы, но и акцентировали на этом внимание во время презентации концепта. Так, источник энергии в батарее защищается синтетическими алмазами, которые расположены вокруг последнего в несколько рядов. Всем известно, что алмаз является одним из наиболее твердых и прочных материалов, повредить или сломать который будет очень непросто.
Еще один концепт-арт, как может выглядеть нанобатарейка. /Фото: pikabu.ru
Кроме того, использование алмаза в производстве данной батарейки имеет еще один практический смысл. Все дело в том, что энергия радиоактивного ядра будет им поглощаться за счет неупругого рассеивания - это же явление применяется для выработки электричества.
Предполагаемую сферу использования наноалмазных батарей разработчики обрисовали довольно широко. Так, согласно имеющимся техническим характеристикам данного источника энергии, её можно применять для питания гаджетов или техники буквально любого размера - от смартфонов и электрокаров до пассажирских лайнеров и даже ракет.
С приходом на рынок почти вечной батарейки обычные рискуют отправится на свалку истории. /Фото: naukamedia.ru
Генеральный директор и соучредитель компании-разработчика NDB Нима Голшарифи сообщил: «Как члены общества, мы чрезвычайно обеспокоены благополучием планеты и сосредоточены на том, чтобы сберечь нашу планету для будущих поколений...С батареей NDB мы достигли грандиозного, новаторского, запатентованного технологического прорыва - батареи, которая не выделяет вредных веществ, работает тысячи лет и требует доступа только к естественному воздуху для питания устройств».
Точно неизвестно, когда и в каком виде наноалмазная батарейка поступит на рынок. На сегодняшний день компания активно занимается дальнейшими исследованиями в сфере развития данного типа источников энергии. Впрочем, не так давно появилось заявление разработчиков, согласно которому в настоящее время уже ведутся работы по созданию первого коммерческого прототипа батареи.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии