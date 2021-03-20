Почти вечная батарейка: разработан источник энергии, которого хватит на 28 тысяч лет

Батарейка, которая проработает в 14 раз больше, чем прошло лет с начала нашей эры. /Фото: building-tech.org

Так может выглядеть почти вечная батарейка. /Фото: cnews.ru

Еще один концепт-арт, как может выглядеть нанобатарейка. /Фото: pikabu.ru

С приходом на рынок почти вечной батарейки обычные рискуют отправится на свалку истории. /Фото: naukamedia.ru