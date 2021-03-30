Ферментированный чай: как сделать травяной или фруктовый напиток в домашних условиях

Ферментация – это совокупность реакций, в которых принимают участие ферменты. Процессы происходят в клетках. Это небольшая часть протекающих во время брожения процессов, но к самому брожению ферментация отношения не имеет. Можно ферментировать практически все листья, которые захотите. Вкус напитка, приготовленного даже из разных видов одного растения, например мяты, будет разным.
Для ферментации лучше брать молодые листочки малины, смородины, мяты или других трав / Фото: prekrasnaja.com
Брать лучше молодые листочки. Если это смородина или малина, то ветки тоже не стоит выбрасывать. Их можно порезать и использовать в дальнейшем для заваривания. Получается тоже достаточно вкусный чай.
1. Ферментация смородиновых листьев
Листья смородины необходимо оборвать, промыть и просушить / Фото: perekisvodoroda.ru
В первую очередь листья необходимо оборвать, а затем помыть и посушить. Подсохшие листья помещаются в пакет. Чтобы из пакета вышел воздух, его с содержимым следует сжать. Затем он кладется в морозилку. Там листья могут лежать 2-3 дня. Они не пропадут. Заниматься основным процессом (ферментацией) можно, когда для этого появится время и желание.
Листья смородины после заморозки выкладываются в глубокую миску, после чего их следует хорошенько подавить / Фото: horod.info
После того, как листья будут извлечены из морозилки, их нужно пересыпать в глубокую миску и подождать, чтобы они оттаяли.
На следующем этапе листья необходимо хорошо подавить руками. Процедура напоминает вымешивание теста. В итоге структура листиков разрушается. Черенки от них отделяем и выбрасываем.
Подготовленное сырье необходимо пропустить сквозь мясорубку с крупными отверстиями / Фото: pskovtag.ru
После того как сырье подготовили, его необходимо пропустить сквозь мясорубку, но обязательно через ситечко с крупными по размеру отверстиями.
После ферментации под влажным полотенцем листья выкладываются на противень с пергаментом / Фото: namenu.ru
Готовые листья, уже перемолотые, перекладываются в емкость (можно взять эмалированную или из стекла) и накрываются сверху полотенцем, обязательно влажным. По истечении восьми часов (именно столько идет процесс ферментации в данном случае) листья выкладываются на противень, предварительно застеленный пергаментом, не очень толстым слоем.
Противень с содержимым ставится в духовку (она должна быть холодной), которая затем включается на сорок градусов. Дверцу не стоит закрывать полностью, она должна оставаться приоткрытой. Ферментированные смородиновые листья сушатся в течение двух часов.
Готовый ферментированный чай лучше хранить в стеклянной емкости / Фото: ok.ru
После этого противень с сухими листочками нужно достать и подождать пока они полностью остынут. Чай готов, осталось пересыпать его в баночку (лучше стеклянную) и использовать по мере необходимости.
2. Ферментация малиновых листьев
Для приготовления ферментированного чая из малиновых листьев подготовительный этап аналогичный / Фото: YouTube
Подготавливать сырье можно и отличным от предыдущего способом. Предварительный этап выполняем аналогично: сначала листья обрываются, затем моются и сушатся, складываются в полиэтиленовый пакет и отправляются в морозилку.
Для определения готовности листьев малины к дальнейшей переработке, следует сжать их в руке / Фото: familystez.ru
Дальше содержимое пакета пересыпается в миску больших размеров и хорошо выминается. Чтобы понять, что листья готовы к следующему этапу обработки, их нужно сжать в руке. После раскрытия ладони листья должны оставаться в скрученном состоянии. После этого все листочки необходимо скрутить между двух ладоней. Скрученные листочки мелко нарезаются ножом на полоски – получится чай крупнолистовой. Накрываем влажным полотенцем и оставляем на ночь (происходит ферментация).
Вкуснейший малиновый чай готов к употреблению как только остынет после духовки / Фото: thismydacha.ru
Сушить листья необходимо при 40-градусной температуре в духовке с неплотно закрытой дверкой в течение двух часов. Достаем содержимое из духовки, позволяем ему остыть и помещаем в стеклянную банку. Как видите, нет ничего особенно сложного.
Чем дольше осуществляется ферментация листьев в летний период, тем темнее будет напиток / Фото: vk.com
В летний период, когда на улице температура воздуха доходит до 25 градусов, ферментация листьев происходит за пять-шесть часов. В случае, если вы хотите, чтобы чай имел более темный, насыщенный оттенок, при этом температурном режиме должно пройти восемь часов. После того как листья высушатся, их аромат меняется с травяного на приятный ягодно-фруктовый.
Вкус ферментированных листьев раскрывается только через 2-3 месяца / Фото: dselection.ru
Независимо от того, какие листья ферментировались, полностью их вкус раскроется приблизительно через два-три месяца, так как уже в банке происходит так называемая сухая ферментация. В летнее время замораживать листья не обязательно. Их можно просто вялить около двенадцати часов в тени, за это время избыточная влага уйдет.
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