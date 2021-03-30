Ферментированный чай: как сделать травяной или фруктовый напиток в домашних условиях

Для ферментации лучше брать молодые листочки малины, смородины, мяты или других трав / Фото: prekrasnaja.com

1. Ферментация смородиновых листьев

Листья смородины необходимо оборвать, промыть и просушить / Фото: perekisvodoroda.ru

info Листья смородины после заморозки выкладываются в глубокую миску, после чего их следует хорошенько подавить / Фото: horod.info

Подготовленное сырье необходимо пропустить сквозь мясорубку с крупными отверстиями / Фото: pskovtag.ru

После ферментации под влажным полотенцем листья выкладываются на противень с пергаментом / Фото: namenu.ru

Готовый ферментированный чай лучше хранить в стеклянной емкости / Фото: ok.ru

2. Ферментация малиновых листьев

Для приготовления ферментированного чая из малиновых листьев подготовительный этап аналогичный / Фото: YouTube

Для определения готовности листьев малины к дальнейшей переработке, следует сжать их в руке / Фото: familystez.ru

Вкуснейший малиновый чай готов к употреблению как только остынет после духовки / Фото: thismydacha.ru

Чем дольше осуществляется ферментация листьев в летний период, тем темнее будет напиток / Фото: vk.com

Вкус ферментированных листьев раскрывается только через 2-3 месяца / Фото: dselection.ru