Как Тонька-пулеметчица стала палачом, и Что было с её семьей после войны, когда выяснилось, кто она

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Спецслужбы искали Тоньку-пулеметчицу 30 лет, а она нигде не пряталась, жила в небольшом белорусском городке, вышла замуж, родила двух дочерей, работала



Как Антонина Панфилова стала Макаровой?



Спецслужбы искали Тоньку-пулеметчицу 30 лет, а она нигде не пряталась, жила в небольшом белорусском городке, вышла замуж, родила двух дочерей, работала , считалась ветераном войны и даже рассказывала о своих доблестных (ненастоящих, конечно) подвигах школьникам. Но никто не мог предположить, что именно эта образцовая женщина является палачом, на счету которого больше тысячи загубленных жизней. Не знал об этом и муж преступницы , с которым она прожила под одной крышей 30 лет.

Антонина Макарова (Панфилова)

Вяземский котел

Антонина мечтала о подвигах, но стала палачом

Так появилась Тонька-пулеметчица

Антонина утверждала, что это была всего лишь ее работа - стоять за пулеметом

И ей снова повезло

Гинзбурги считались образцовой семьей

Удача отвернулась от нее

Очная ставка со свидетельницей (Антонина сидит крайняя справа)

Последние жертвы

Уголовное дело Антонины Гинзбург