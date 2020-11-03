Как Тонька-пулеметчица стала палачом, и Что было с её семьей после войны, когда выяснилось, кто она

Спецслужбы искали Тоньку-пулеметчицу 30 лет, а она нигде не пряталась, жила в небольшом белорусском городке, вышла замуж, родила двух дочерей, работала, считалась ветераном войны и даже рассказывала о своих доблестных (ненастоящих, конечно) подвигах школьникам. Но никто не мог предположить, что именно эта образцовая женщина является палачом, на счету которого больше тысячи загубленных жизней. Не знал об этом и муж преступницы, с которым она прожила под одной крышей 30 лет.
Как Антонина Панфилова стала Макаровой?
Антонина Макарова (Панфилова)
В биографии Тоньки-пулеметчицы много белых пятен. По распространенной версии, она родилась в 1920 году, хотя в некоторых источниках указывается, что на свет девочка появилась на 2 или 3 года позже. Росла она в деревне Малая Волковка Смоленской губернии, была младшей из семи детей.
При рождении одна из самых страшных преступниц Великой Отечественной войны получила имя Антонина Макаровна Панфилова. Однако, когда она пошла в школу, то на вопрос учительницы о ее фамилии постеснялась ответить. И тогда, по одной из версий, один из учеников крикнул: «Макарова она». Вероятно, он имел в виду, что Тоня – дочь Макара. Но педагог этого не понял и так и записал в журнале «Антонина Макарова». Оплошность эту не исправили, и с тех пор в семье Панфиловых появился ребенок с другой фамилией.
Особого рвения к наукам Тонька не испытывала, а оставшиеся два класса школа окончила в Москве, куда переехала ее семья. Макарова хотела стать врачом, поэтому и поступила в медицинский техникум. Говорят, ее кумиром была Анка-пулеметчица. И поэтому девушка, мечтая о подвигах, пошла добровольцем на фронт.
Вяземский котел
Антонина мечтала о подвигах, но стала палачом
Несмотря на то, что сама Антонина на допросах говорила о том, что служила санитаркой, некоторые историки уверены, что вначале она была буфетчицей в солдатской столовой и только позже была отправлена помогать раненым. Но в октябре 1941 года ее полк попал под Вяземский котел, а сама Макарова оказалась в плену. Но ей повезло: вместе с солдатом Николем Федчуком девушке удалось сбежать.
Но это было только начало испытаний. Позже Тонька рассказывала следователям, что коллега по несчастью изнасиловал ее. Хотя, скорее всего, «походной женой» она стала для того, чтобы выжить. В течение двух месяцев бывшие пленные скитались по лесам, пока не оказались в родном селе Федчука Красный Колодец в Локотском районе. Тут и выяснилось, что у красноармейца есть жена и дети, а его попутчица осталась не у дел.
Макарову приютили местные жители, но вскоре они поменяли о ней свое мнение, так как бывшая пленница начала вести беспорядочную половую жизнь. Изгнанная из Красного Колодца, она еще некоторое время поскиталась по лесам, пока не пришла в село Локоть.
Так появилась Тонька-пулеметчица
Антонина утверждала, что это была всего лишь ее работа - стоять за пулеметом
Как ей удавалось выживать, неизвестно. Хотя считается, что Антонина торговала своим телом. В одно время она даже хотела уйти к партизанам, но, увидев, что русские коллаборационисты так называемой Локотской республики живут себе вольготно, решила примкнуть к ним.
Не растерявшись, Тонька стала любовницей начальника местных полицаев, который и пристроил ее к себе на работу. Макарова даже получала довольно приличную зарплату – 30 немецких рейхсмарок (невольно напрашивается аналогия с 30 серебренниками Иуды).
Вероятно, циничная идея дать Антонине пулемет, чтобы убивать людей, пришла полицаям. Правда, перед этим ее пришлось напоить. А потом это стало своеобразной традицией: после каждого расстрела Макарова неизменно подкупала совесть изрядной порцией горячительных напитков.
Расстрел, как правило, проходил у рва. Несчастных, среди которых были не только советские военнопленные, но и старики и дети, выстраивали в шеренгу. Приносили пулемет, за который вставала Тонька. Тех, кому удавалось выжить, она добивала лично из пистолета. Правда, некоторым детям все же удалось спастись: пули пролетали над их головами, не задев, а местные жители, выдавая их за мертвых, вывозили с остальными трупами и передавали партизанам. Так история о жесткой Тоньке-пулеметчице распространилась по всему фронту.
Сама же палач, почувствовав вкус хорошей жизни, казалось, и не переживала о том, какую черную работу ей приходилось выполнять. Днем она стояла у пулемета, а вечером весело проводила время на танцах с фашистами и полицаями и буквально ходила по рукам. У нее даже появился своеобразный ритуал: после каждого расстрела она лично осматривала убитых и снимала с них понравившиеся вещи. Правда, перед тем, как надеть их, приходилось зашивать дыры от пуль и застирывать въевшуюся кровь.
И ей снова повезло
Гинзбурги считались образцовой семьей
Невероятной удачливости Антонины можно только удивляться. Летом 1943 году у нее обнаружили венерическую болезнь и отправили в госпиталь в тылу, а уже через пару месяцев советские войска освободили Локоть. Макарова же с очередным любовником уехала в Польшу. Но позже мужчину убили, а пулеметчица оказалась в концлагере. При его освобождении девушка назвалась «своей», достала где-то военный билет и даже успела несколько месяцев прослужить в рядах Красной Армии.
Вскоре она познакомилась с Виктором Гинзбургом – раненым сержантом, героем войны. Он влюбился в симпатичную санитарку, молодые люди начали встречаться, поженились, у них родилась дочка. Так появилась Антонина Гинзбург.
Семья бывших фронтовиков считалась образцовой. Поселились Гинзбурги в белорусском городе Лепель, вскоре на свет появилась еще одна девочка. Работала Антонина на швейной фабрике, получала свои награды за участие в Великой Отечественной войне, рассказывала подрастающему поколению, как нелегко пришлось на фронте. Правда, ее коллеги отмечали, что была она скрытной и замкнутой, ни с кем практически не общалась, а во время совместных посиделок даже не притрагивалась к алкоголю.
Удача отвернулась от нее
Очная ставка со свидетельницей (Антонина сидит крайняя справа)
Тем временем органы госбезопасности продолжали искать след Тоньки-пулеметчицы. Дело осложнялось тем, что в 70-х годах живых свидетелей ее преступлений практически не осталось. Но когда спецслужбам удалось арестовать того самого начальника полицаев, любовницей которого была Тонька, дело, казалось бы, должно пойти быстрее. Он описал внешность палача и назвал главное – преступницу звали Антониной Макаровой. Правда, отчество спутал – в его памяти пулеметчица осталась Анатольевной.
Однако следа женщины с таким именем найти не удалось, а ее бывший любовник неожиданно покончил с собой. Но в этот раз удача решила изменить Антонине. Один из ее братьев, военный Панфилов, заполнял анкету для выезда за границу. В ней он указал, что одной из его сестер является Антонина Гинзбург, которая в девичестве была Макаровой.
Но и этих данных было недостаточно для того, чтобы задержать уважаемого ветерана войны. Тогда за женщиной стали следить, вызывали с остальными бывшими фронтовиками в военкомат якобы для уточнения данных для награждения, как бы между делом спрашивали о военном прошлом Гинзбург. Антонина же, жалуясь на проблемы с памятью, утверждала, что не может сказать ничего о дислокации ее части и сослуживцах. Арестовали Тоньку-пулеметчицу после того, как ее опознали жительницы Локтя, которых специально привезли в Лепель.
На допросах Гинзбург держалась хладнокровно, казалось, не раскаивалась в своих преступлениях и утверждала, что вынуждена была убивать для того, чтобы самой выжить. Своей сокамернице она говорила, что надеется на условный срок из-за почтенного возраста, давности событий и даже строила планы на будущее.
Тем временем следователям удалось доказать причастность Тоньки к смерти 168 людей, чьи личности удалось установить. Хотя на самом деле, по независимым оценкам, жертв пулеметчицы было больше 1500 человек.
Последние жертвы
Уголовное дело Антонины Гинзбург
Тем временем муж Антонины тщетно пытался добиться встречи с женой. О том, за что ее задержали, Виктору не сказали, а он сам даже не догадывался, с кем делил кров больше 30 лет. Шел 1976 год, и бывший фронтовик, будучи уверенным в том, что времена беспричинных арестов прошли, обивал пороги различных инстанций для того, чтобы добиться свидания с супругой. После тщетных попыток узнать правду, он пригрозил, что напишет жалобы самому Брежневу и в ООН и спросит, на каком основании его супругу, ветерана войны, просто так посадили в тюрьму.
И только после этого Гинзбургу рассказали правду. Говорят, что после этой новости до этого моложавый мужчина поседел за одну ночь. Да и как в голове бывшего фронтовика, у которого фашисты расстреляли всю семью, могло уложиться то, что он столько лет жил с палачом?!
После этой страшной новости Гинзбург с дочками уехали из города. Где они поселились, неизвестно. По некоторым сведениям, они обосновались в Израиле и сменили фамилии. Дальнейшая их судьба неизвестна.
Сама же Антонина, кстати, желания встретиться с семьей ни разу не изъявила. Вопреки ее надеждам на помилование, суд был непреклонен - расстрел. В августе 1979 года приговор был исполнен. Тонька-пулеметчица стала одной из трех женщин в СССР, которые поплатились за преступления жизнью.
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