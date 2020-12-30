3 салонных процедуры для волос, которые можно с легкостью сделать дома

1. Окрашивание волос в один тон

Вы можете покраситься самостоятельно в домашних условиях. / Фото: ruxa.ru

На каждой коробке с краской указан номер цвета. / Фото: vmirevolos.ru

2. Маски для волос

Маску для волос нужно равномерно распределять по волосам. / Фото: ftimes.ru

Выбирая маску в магазине, отдавайте предпочтение известным брендам. / Фото: pinterest.ru

3. Ламинирование волос

Ламинирование до и после. / Фото: youtube.com

Профессиональные средства для процедуры ламинирования. / Фото: youla.ru

Желатиновое ламинирование дает практически такой же результат, как и профессиональное. / Фото: sm-news.ru