3 салонных процедуры для волос, которые можно с легкостью сделать дома

Окрашивание, ламинирование, кератиновое выпрямление, укладки – сейчас существует множество процедур для волос, способных превратить их из жесткой соломы в копну роскошных, мягких и блестящих локонов. Однако стоит такое удовольствие недешево. Если вы не готовы каждый месяц отдавать в салоне парикмахеру несколько тысяч, научитесь делать некоторые процедуры самостоятельно. А Novate.ru подскажет как.
1. Окрашивание волос в один тон
Вы можете покраситься самостоятельно в домашних условиях. / Фото: ruxa.ru
Если балаяж, омбре, шатуш и прочие техники окрашивания волос, которые предполагают плавный переход от одного цвета к другому, не привлекают вас, вы вполне можете привести шевелюру в порядок самостоятельно. Регулярно краситесь в один и тот же цвет? Значит будет достаточно подкрашивать корни раз в две недели и полностью обновлять оттенок раз в два месяца.
Чтобы не промахнуться с выбором, узнайте краской какой фирмы и какого цвета красили вас в салоне. Обязательно уточните номер оттенка, потому что, например, 6 (темно-русый) и 6.3 (золотисто-русый) могут дать абсолютно разный эффект. Не можете связаться с парикмахером? Тогда запомните, что первая цифра в номере краски обозначает уровень тона, где 1 – это черный, а 10 – светлый блонд. Существуют также вариации этих базовых цветов, которые указываются через точку от основного. Имеется в виду доминирующий оттенок: например, 1 – это пепельный, а 7 – красно-коричневый.
На каждой коробке с краской указан номер цвета. / Фото: vmirevolos.ru
Не ждите, что после окрашивания ваши волосы станут такого же цвета, как и на упаковке, особенно, если ваш цвет волос русый, а вы берете краску «Платиновый блонд». Если исходный цвет шевелюры гораздо темнее уровня краски, перед окрашиванием локоны нужно осветлить. В этом вам сможет помочь оксидант или осветляющая пудра. Если остановитесь на первом варианте, выбирайте экземпляры с небольшим содержанием перекиси водорода (1,5 или 3%), чтобы сильно не травмировать волосы.
Более «выгодными» для окрашивания считаются теплые оттенки, так как в них проще покраситься и они дольше держаться. После того, как вы выбрали подходящую краску, обязательно ознакомьтесь с инструкцией и проведите тест на аллергическую реакцию. Не игнорируйте перчатки, даже если не любите в них работать – они помогут уберечь руки от негативного влияния компонентов краски.
Еще одна ошибка, которую часто совершают новички во время окрашивания, – держат краску на волосах дольше, чем указано в инструкции, надеясь, что так цвет будет более насыщенным. На самом деле, это не так. Вы лишь испортите локоны.
2. Маски для волос
Маску для волос нужно равномерно распределять по волосам. / Фото: ftimes.ru
После окрашивания в салоне парикмахер обязательно делает маску, которая питает, увлажняет, укрепляет волосы, а также усиливает их устойчивость к негативным внешним факторам, в частности, к ультрафиолетовым лучам. Однако делать такую процедуру нужно не только после покраски шевелюры. Локонам необходима поддержка на регулярной основе, особенно, если речь идет о сухих прядях, которые часто ломаются и склонны к появлению секущихся кончиков.
Мнение эксперта: Матье Сегье, парикмахер бренда Kérastase, говорит по этому поводу следующее: «Для того, чтобы волосы не ломались, нужно поддерживать уровень их увлажненности. Лучшими помощниками в этом вопросе станут специальные маски. Если наносить их регулярно, то секущиеся кончики появятся не скоро, так как волосы станут гораздо прочнее».
Маску для волос может сделать не только парикмахер, но и вы сами. Загляните в магазин, в котором продаются профессиональные средства по уходу за волосами, и купите такую же маску, как использует ваш стилист. Если вы не знаете название, проконсультируйтесь с продавцом – спросите у него, какое средств лучше всего подойдет для вашего типа волос.
Выбирая маску в магазине, отдавайте предпочтение известным брендам. / Фото: pinterest.ru
В уходе за локонами очень важна регулярность: заведите себе привычку делась маску раз в неделю (если боитесь забыть, ставьте напоминание). Через несколько месяцев вы заметите, что состояние волос улучшилось, они стали красивыми и ухоженными.
3. Ламинирование волос
Ламинирование до и после. / Фото: youtube.com
Несмотря на то, что ламинирование волос появилось сравнительно недавно, оно уже приобрело популярность у девушек. Процедура является косметической, без лечебного эффекта. Она помогает придать прядям гладкость, дополнительный объем, красивый, и главное – здоровый внешний вид. Суть процедуры достаточно простая – во время нанесения специального состава, каждый волосок обволакивается особой «пленкой», благодаря чему запаиваются концы, приглаживаются чешуйки и создается барьер, который защищает локоны от негативного воздействия факторов внешней среды. Еще один плюс – окрашенные волосы дольше сохраняют насыщенность цвета, так как пигмент краски также запечатывается под пленкой.
Для того, чтобы получить эффект на волосах, как после посещения салона, нужно приобрести профессиональный состав. Обращайте внимание на известные, проверенные марки, которые хорош зарекомендовали себя. Если не можете сориентироваться – обратитесь к консультанту или знакомому парикмахеру, они помогут сделать правильный выбор. Сразу откажитесь от бюджетных средств – процедура ламинирования достаточно серьезная, и лучше не рисковать здоровьем волос, приобретая продукцию низкого качества. Как правило, профессиональные дорогостоящие средства содержат большое количество натуральных компонентов, принося максимальный эффект. Кроме того, они дольше держатся на волосах, а не смываются после третьего мытья головы.
Профессиональные средства для процедуры ламинирования. / Фото: youla.ru
Процедура может включать в себя от трех до пяти шагов, однако самой популярной является следующая: нужно нанести первое средство для горячей фазы на локоны, высушить его феном, затем нанести второе – для холодной фазы. Далее следует воспользоваться маской или бальзамом, подождать несколько минут, и смыть все проточной водой.
Также можно прибегнуть к народным средствам, в частности к желатину. Продукт является кладезем полезных элементов, в том числе коллагена, который положительно воздействует на локоны. Он заполняет пустоты в волосках, задерживает влагу, благодаря чему они выглядят красивыми, здоровыми и ухоженными. Однако следует знать, что желатиновое ламинирование должно проводится на регулярной основе – от одной процедуры толку не будет. Неоднократное применение приведет к тому, что желатин будет накапливаться внутри волоса, укреплять его структуру и, окутывая защитной пленкой уберегать от негативного воздействия высоких температур и ультрафиолета.
Желатиновое ламинирование дает практически такой же результат, как и профессиональное. / Фото: sm-news.ru
Для того, чтобы приготовить смесь, следует отмерять правильное количество желатина: для коротких волос понадобится одна столовая ложка, для средних – две, для длинных – три-четыре. Далее нужно подогреть воду до 60-70 градусов и залить ею желатин в пропорциях 1/3 (одна столовая ложка желатина на три столовых ложек воды). Хорошо перемешайте компоненты и накройте посуду крышкой на четверть часа. Пока смесь будет настаиваться, хорошо помойте голову, нанесите бальзам, смойте и укутайте волосы полотенцем. По истечению времени проверьте желатиновую массу – она должна быть однородной. Вам нужно добавить в нее маску или бальзам (на каждую использованную ложку желатина приходится половина ложки маски). Перемешайте все ингредиенты и нанесите на волосы, отступая от корней 1 см. При помощи гребня с тонкими зубьями распределите смесь по всей длине волос, затем закутайте голову в полиэтиленовый пакет, а сверху оберните полотенцем. Через час смойте желатин проточной водой и высушите волосы.
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