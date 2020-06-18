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Дерево, как пластилин на примере работ американского скульптора



Дерево, как пластилин на примере работ американского скульптора Американский художник Дэн Уэбб (Dan Webb) работает в технике анатомической резьбы по дереву. Он использует не только заранее отобранные деревянные заготовки, но и вообще любые изделия из дерева, в которых он видит будущий результат. Из этого природного материала Дэн создает скульптуры, изображающие фигуры людей, растения, различные предметы, но значительная часть работ связана с изображением рук.

По мнению Уэбба, рука — наиболее совершенный орган, позволяющий человеку не просто существовать, но и процветать. Настоящий мастер своего дела, он не ищет легких путей и всегда полон оригинальных идей. Дерево, как пластилин на примере работ американского скульптораДерево, как пластилин на примере работ американского скульптора Дерево, как пластилин на примере работ американского скульптораДерево, как пластилин на примере работ американского скульптораДерево, как пластилин на примере работ американского скульптораДерево, как пластилин на примере работ американского скульптора Дерево, как пластилин на примере работ американского скульптораДерево, как пластилин на примере работ американского скульптораДерево, как пластилин на примере работ американского скульптора Дерево, как пластилин на примере работ американского скульптора


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Дерево, как пластилин на примере работ американского скульптора
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