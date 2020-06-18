Дерево, как пластилин на примере работ американского скульптора

Американский художник Дэн Уэбб (Dan Webb) работает в технике анатомической резьбы по дереву. Он использует не только заранее отобранные деревянные заготовки, но и вообще любые изделия из дерева, в которых он видит будущий результат. Из этого природного материала Дэн создает скульптуры, изображающие фигуры людей, растения, различные предметы, но значительная часть работ связана с изображением рук.
По мнению Уэбба, рука — наиболее совершенный орган, позволяющий человеку не просто существовать, но и процветать. Настоящий мастер своего дела, он не ищет легких путей и всегда полон оригинальных идей.
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