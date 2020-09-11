У тысячелетней мумии буддийского монаха до сих пор целы кости и мозг

У мумифицированного тела буддийского монаха, которому уже тысяча лет, все еще целы кости и мозг. Это выявила компьютерная томография. Открытие было сделано после того, как позолоченные останки мастера Цы Сяня прошли медицинскую проверку в храме Dinghui на севере Китая.
Мастер Цы Сянь считался уважаемым монахом, который путешествовал из Древней Индии в Древний Китай, чтобы продвигать буддизм.
Компьютерная томография прошла 8 июля. Люди были шокированы, когда врачи сказали, что у Цы Сяня в идеальном состоянии сохранился скелет и мозг. «Мы можем видеть, что его кости такие же здоровые, как у нормального человека. Верхняя челюсть, верхние зубы, ребра, позвоночник и все суставы отлично сохранились. Это невероятно», — сказал доктор Ву Йонтин (Wu Yongqing).
Согласно историческим записям, мастер Цы Сянь был из Индии. Он отправился в империю Хитан в северо-восточной части современного Китая, чтобы распространять буддийскую философию. Говорят, что он перевел 10 сутр на китайский язык. Некоторые из его переводов были выгравированы на каменных табличках, и их можно увидеть и сегодня.
После того как учитель Цы Сянь скончался, его ученики сохранили его тело, но позже на протяжении многих лет оно было потеряно.
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