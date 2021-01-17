С нами не соскучишься!

7 925 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир константинов17 января, 18:02
    стельки из старого черного валенка и мороз не так страшен.Как сделать, чтоб...
  • Alexander Gall17 января, 11:53
    насчёт йода - глупость. он возгоняется до последней молекулы даже под слоем лака. к вечеру снова всё проявится, как и...Как восстановить ...
  • Александр К16 января, 11:21
    Ничего здесь крутого, а тем более безумного не наблюдается.Безумно крутые ид...

20 тонких шуток от британских юмористов

Английский юмор подобен бренди – его или любишь, или нет. Если вы привыкли к тонким подколкам и ещё более тонким намёкам, то эти шутки вам точно понравятся.

20 тонких шуток от британских юмористов


20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх