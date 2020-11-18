Любимый художник императора Рима, несчастный муж и другие факты о великом мастере Возрождения Дюрере

Живописец, гравер, акварелист, писатель, математик: Дюрер был многогранным гением, который благодаря настойчивости и новаторству зарекомендовал себя как один из важнейших мастеров Высокого Возрождения. Правда ли, что Дюрер написал первый цветной пейзаж? Как ему удалось создать авторские права? Ниже перечислен список самых интересных фактов из биографии Дюрера.
1. Первых успехов Дюрер достиг в 13 лет!
Альбрехт Дюрер родился в немецком городе Нюрнберг в мае 1471 года и был одним из 18 детей Альбрехта и Барбары Дюрер (только трое из детей дожили до совершеннолетия). Его отец, в честь которого он был назван, был успешным ювелиром венгерского происхождения. Молодой Альбрехт учился у него, впоследствии став художником. Талант Альбрехта был заметен с самого раннего детства. Великолепное мастерство отражает первая значительная работа Дюрера, которую он написал в возрасте 13 лет! Автопортрет 1484 года, на котором он изображен с широко раскрытыми глазами и пухлыми щеками, является самым ранним автопортретом европейского мастера, который сохранился до наших дней.
"Автопортрет в 13 лет"
2. Многое из того, что известно об Альбрехте Дюрере сохранилось благодаря ему самому
Благодаря его многочисленным заметкам, журналам и публикациям имеется гораздо больше информации о жизни Дюрера, чем у большинства художников эпохи Возрождения. Особенно это актуально для выходцев из северных стран. В его сочинениях можно найти подробности о стоимости работ, клиентуре и представления о различных техниках, стилях и методах. Помимо этих письменных записей, Дюрер оставил еще одну бесценную автобиографическую работу: свои автопортреты. Дюрер считается первым, кто создал автопортрет в современном понимании этого слова. На них Дюрер смотрит прямо на зрителя, образуя прямую связь и выстраивая отношения с аудиторией. Благодаря славе, достигнутой им при жизни, Дюрер также является одним из наиболее хорошо задокументированных художников эпохи Возрождения.
Автопортреты Дюрера
3. Родился в талантливой семье и в одном из лучших городов Европы
Расположенный в центре Священной Римской империи и Европы, Нюрнберг был выгодным в экономическом и производственном отношении центром. Серебро и медь, добываемые в соседних Саксонии и Богемии, были превращены множеством городских мастеров-металлистов в предметы роскоши и утилитарные товары. Город также был колыбелью гуманистической мысли - "домом" для таких талантов, как Виллибальд Пиркхаймер, Конрад Селтис и Филипп Меланхтон. Будучи родоначальниками типографии и книгопечатания (которые помогали быстро распространять послания Реформации), Мартин Лютер называл их «глазами и ушами Германии».
Кроме того, Дюрер происходил из рода преуспевающих и талантливых мастеров: его дед по материнской линии и его отец работали в Нюрнберге ювелирами. По крайней мере, два его брата прошли обучение в мастерской своего отца. Один в итоге взял на себя семейный бизнес. Его крестный отец, Антон Кобергер, тоже был ювелиром, но оставил свое дело и в конечном итоге стал самым успешным издателем Германии.
Родители Дюрера (его работы)
Альбрехт проявлял художественные таланты с юных лет, создав замечательный рисунок маленького мальчика с надписью «Когда я был ребенком» (первый из его автопортретов). Получив общее образование от своего отца, он тоже научился у него основам работы с металлом и дизайну. Эти навыки помогли ему поступить в мастерскую Михаэля Вольгемута. Вольгемут был выдающимся художником и гравером, известным своими гравюрами на дереве. Таким образом, Дюрер оказался в центре процветающего художественного сообщества Германии.
Инфографика: о художнике
4. Он не был счастливым мужем
Личная жизнь Дюрера не столь известна, как его карьера. Но существующие данные доказывают, что он был не самым счастливым человеком. Отец художника сам устроил его брак 7 июля 1494 года, чтобы дать сыну более престижный социальный статус. К слову, невеста, Агнес Фрей, была дочерью известного немецкого основателя и арфиста Ганса Фрея. Агнес появляется в нескольких работах Дюрера. Сложно по ее портретах сказать, как именно относился художник к своей супруге. Но источники указывают на то, что пара не очень-то и ладила. Тем более, едва поженившись, Дюрер оставил Агнес и уехал в Италию. Она также не сопровождала его во второй поездке. Оставшись в Нюрнберге, она отвечала за продажу его гравюр на ярмарках. А вот в 1512 году она уже поехала с ним в Голландию, но Дюрер часто писал, что они даже не обедают вместе и что он ненавидит ее друзей. К слову, у них никогда не было детей.
Портреты Агнес
5. Дюрер - основоположник Ренессанса в Северной Европе
Дюрер путешествовал на протяжении всей своей жизни, регулярно искал вдохновение и клиентов за границей. Его первое крупное путешествие произошло в 1490 году (он посетил Франкфурт и Базель и др. места). После короткого возвращения в Нюрнберг для заключения брака последовала еще одна поездка - на этот раз через Альпы в Венецию. Именно там он был очарован работами Андреа Мантенья и Джованни Беллини (его особенно вдохновили скульптурные обнаженные тела первого и Мадонны второго). В последующие десятилетия Дюрер приобрел значительную известность в Италии, где даже историк искусства Джорджо Вазари, особенно пренебрежительно относившийся к художникам не из Италии, восхвалял его «прекрасные фантазии и изобретения».
6. Дюрер – величайший гравер всех времен и народов
Он был прекрасным художником и еще более прекрасным гравером - возможно, величайшим из когда-либо существовавших.
В живописных произведениях Дюрера преобладают портреты, запрестольные образы и личные религиозные образы. Во время своего путешествия через Альпы из Венеции он также написал серию топографических акварелей, которые, по мнению некоторых, были первыми чисто пейзажными исследованиями в истории искусства.
Меланхолия/Тайная вечеря"
7. Он был создателем первого цветного пейзажа
Во время своих долгих путешествий Дюреру удавалось достигать новшеств в своем творчестве. Осенью 1494 года он уехал в северную Италию, остановился в Венеции и проехал через Болонью, Падую и Мантую. На обратном пути весной 1495 года он остановился в Альпах, где создал серию акварельных пейзажей. Именно в это время Дюрер создал первый пейзаж, окрашенный в цвет, соответствующий существующему месту.
"Вид на Тренто"/ Фото:www.frammentiarte.it
8. Дюрер – владелец одной из самых известных подписей в искусстве и создатель авторских прав
Возможно Дюрер прекрасно осознавал, что через 500 лет его биографией и работами будет интересоваться весь мир. Именно поэтому он вел дневники и подписывал свои работы. Последнее он начал делать уже в середине 1490-х. Подписью Дюрера служили инициалы. И в самом деле, монограмма «AD» стала настолько уважаемой и ценной, что художники постоянно стремились подделать ее, копируя его работы. Дюрер даже подал в суд на одного из них, Маркантонио Раймонди из Болоньи, что спровоцировало первый иск о нарушении авторских прав в истории искусства.
Подписи Дюрера
9. Он был любимым художником императора Священной Римской империи
Успех гравюр и картин Дюрера побудил императора Священной Римской империи Максимилиана I разыскать его. С 1512 года Дюрер регулярно получал заказы от императора, который стал его самым прибыльным покровителем. Многие из произведений искусства, заказанных Максимилианом, были созданы в качестве пропаганды, чтобы прославить его достижения как лидера. Такой работой служила «Триумфальная арка» и знаменитый портрет императора.
Портрет Императора Максимилиана I
10. Со смертью Дюрера связано много тайн
Дюрер заболел предположительно малярией во время поездки в Нидерланды в 1521 году. С тех пор приступы лихорадки стали такой же регулярной частью его жизни, как консультации с врачом. Он умер в возрасте 56 лет в 1528 году. Его друг Пиркхаймер написал для него надгробную эпитафию: «То, что было смертельно для Альбрехта Дюрера, лежит под этим курганом». Есть легенда о том, друзья тайно эксгумировали его тело через несколько дней после захоронения, чтобы сделать гипсовые слепки его лица и рук. Прядь волос была также отрезана с его головы и отправлена в качестве реликвии святого в Страсбург к его лучшему ученику Хансу Бальдунгу.
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