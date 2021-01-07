Как заставить герань пышно цвести весь год

Герань цветёт невероятно красиво — от этого цветка просто невозможно оторвать глаз! К сожалению, сейчас редко увидишь красавицу герань на подоконниках, поскольку не все знают, как правильно ухаживать и подкармливать цветок, чтобы он пышно цвёл круглый год.







Герань — не самое прихотливое комнатное растение, тем не менее, и у него есть некоторые нюансы. Она нуждается в регулярных подкормках, которые будут давать ей необходимые вещества для пышного цветения. И сделать такую подкормку очень просто своими руками! Соедините в удобной стеклянной таре следующие компоненты:



2,7 л чистой отстоянной воды;

100 гр качественных свежих дрожжей;

0,5 стакана сахара.





Смесь нужно накрыть марлей в стеклянной таре (например, 3-литровой банке) и держать в тепле. Время от времени взбалтывайте содержимое. Подкормка будет готова, когда полностью закончится процесс брожения. Чтобы подкормить герань, разведите 1 стакан такой дрожжевой подкормки в 10 л воды. Если вам не нужно столько подкормки, то возьмите меньше, но непременно соблюдайте пропорцию 1:10. Поливать герань такой подкормкой нужно 1 раз в 2 недели по 1 стакану на горшок.





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