Интересные идеи украшения сада

Каждому из нас хочется создать на участке уникальное пространство, которое будет тем уютным местом, где можно отдохнуть после тяжелой работы или просто посидеть, почитать книжку и погреться на солнышке.



Можно просто разместить, например, старую ванночку и добавьте вокруг нее красивые цветы и кустарники, чтобы создать интереснейший ландшафтный дизайн. Для причудливого декора перетащите любую старую деревянную фурнитуру, которая залежалась у вас в сарае, и примените ее для украшения и декора сада. Все идеи, приведенные ниже украсят ваш сад и сделают его особенным, тем местом, куда вам захочется возвращаться снова и снова.

