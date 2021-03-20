Привычные вещи в спальне, которые фактически являются рассадниками пыли

Спальня — это комната, предназначенная для сна и отдыха. Именно здесь мы проводим около 1/3 своей жизни. Многие стараются обустроить это помещение как можно лучше, сделать его максимально уютным. И со временем комната переполняется вещами и всевозможными предметами, которые становятся пылесборниками.

Мы выяснили, что чаще всего в спальне не приносит никакой пользы, а попросту занимает место.



1. Декоративные подушки

2. Габаритные люстры

3. Навесные полки

4. Множество ненужных книг

5. Стулья со спинкой

6. Балдахин над кроватью

7. Одежда, которая не будет использоваться

8. Декоративные подсвечники

9. Разбросанная бижутерия и парфюм

10. Избыток комнатных растений

11. Ковролин по всей поверхности пола

На первый взгляд кажется, что декоративные подушки на кровати — это отличное украшение интерьера. Но не все считают, что они уместны в спальне. Помимо того, что их каждый раз куда-то приходится убирать во время сна, так еще и пыль они собирают на ура.Это была такая боль! Я избавилась от них, и теперь у нас одеяло и 2 обычные подушки с красивыми наволочками, которые выглядят как декоративные.У меня есть правило насчет вещей из ткани: они должны быть функциональными. Декоративные подушки — это беспорядок. На самом деле их никто не видит, кроме меня.Объемные люстры со множеством мелких элементов смотрятся довольно эффектно и дорого. Однако, когда подходит время очередной уборки, невольно возникают мысли о целесообразности такого выбора. Ведь чем крупнее люстра, тем больше времени понадобится на ее чистку.Я почистила люстру. Мне потребовалось более 2 часов.Я удивлена, что это заняло всего 2 часа!Чтобы сделать спальню более уютной, многие прибегают к дополнительным атрибутам интерьера — навесным полкам. Считается, что они не занимают много места, но отлично заполняют пространство с точки зрения декора. Но здесь мнения расходятся, и некоторые выбирают в качестве варианта для хранения вещей полноценные шкафы.Я бы не стал использовать навесные полки или другую небольшую мебель для хранения вещей.Почти в каждом доме имеется по меньшей мере десяток каких-либо книг на полке или в шкафу. К сожалению, мало кто использует их по назначению, и, как правило, они просто собирают пыль.Большое количество книг занимает много места. Оставьте только те экземпляры, которые вам нравятся и которые вы, возможно, будете перечитывать. Если не планируете этого делать, то лучше подарите их. Так сделала бы я.Казалось бы, как такой простой атрибут мебели, как стул, может стать центром беспорядка в комнате? Но при этом вряд ли найдется тот, кто ни разу не вешал на спинку стула одежду. На первый взгляд, это быстро и удобно, но на самом деле гора вещей на нем постоянно только увеличивается.Одна вещь, которую я не понимаю в спальнях, — поставить туда стул. Это же просто рецепт идеальной свалки.В погоне за модой люди все чаще стали использовать в своих спальнях необычный элемент интерьера — балдахин над кроватью. Красивый навес придает комнате изюминку. Однако немногие задумываются о недостатках: на ткани оседает огромное количество пыли, которой впоследствии приходится дышать. В конечном счете роскошный балдахин будет только мешать. Пользователи сети подтверждают этот факт.Минусы: эти чертовы штуки собирают очень много пыли.Надеюсь, у вас нет аллергии на пыль. Я давно хотела эту установку, но потом стала старше и поняла, что это огромная ловушка для пыли.Если внимательно изучить свой гардероб, то можно удивиться, сколько вещей попросту не используется. Мы привыкаем к наиболее удобной одежде и, как правило, носим только ее. В таком случае зачем захламлять шкаф ненужными вещами, если даже самое маленькое платье «пылит» на вешалке?Сами можете заметить, что 20 % своей одежды вы носите 80 % времени. Есть вещи, которые вы надеваете очень часто, а некоторые, вероятно, редко. От всего, чем вы никогда не пользуетесь, необходимо избавиться.Во время уборки, как правило, вытирают пыль только с поверхностей вроде столов, полок и подоконника, а не столь функциональные элементы интерьера остаются загрязненными. К ним можно отнести и декоративные подсвечники, многие из которых изначально предназначены для одной цели — украшать. Если не предусмотрена возможность замены свечей, то можно считать, что они одноразовые.Ароматические свечи — это одна из тех вещей, с которыми у меня вечные проблемы. У меня их очень много.Конечно же, бижутерия и парфюм — это неотъемлемые атрибуты туалетного столика. Однако и у них должно быть свое защищенное место. Помимо того, что воздействие солнечного света, пыли и влаги может ухудшить внешний вид изделий, так еще и беспорядок на столе не добавит спальне уюта.Советую закрытую коробочку для украшений. Воздействие влаги, тепла приведет к потускнению и многому другому.Обилие комнатных растений не только украшает спальню, но и увеличивает содержание кислорода в воздухе. Тем не менее определенный минус в чрезмерном количестве домашней флоры все же есть: это непрактично, а порой даже мешает. Растения всегда вытягиваются и требуют все больше места, что не только уменьшает свободное пространство в комнате, но и значительно увеличивает время, необходимое для избавления от пыли.Я переделал книжный шкаф под растения. Теперь куча горшков блокирует мои ящики, так что комната в любом случае нефункциональна.Ламинат и линолеум — достаточно холодные материалы, по которым ходить босиком в спальне не очень комфортно. Гораздо приятнее, когда под ногами теплый и мягкий ковролин. Но не все так радужно: пыль, грязь и шерсть от домашних животных остаются в его ворсе, и избавиться от них весьма проблематично.Мне не нравится ковролин, потому что он тяжело поддается чистке. Разводы, которые не полностью смываются, разный мелкий мусор, который там застревает.Что, на ваш взгляд, можно смело убрать из спальни, чтобы она стала более чистой и уютной?