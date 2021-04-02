Зачем построили Берлинскую стену и какое влияние она оказала на жизнь простых немцев

Как итог Второй мировой.

Спорный вопрос о построении стены

Побег из ГДР.

Стена постоянно укреплялась.

Подходить к стене близко тоже было запрещено.

Раздельно, но, все-таки, вместе

С западной части можно было и заглянуть через забор.

Масштабность постройки поражает.

Постройка постоянно совершенствовалась.

Беглецы через стену

Побег.

Далеко не везде стена была неприступной.

От колючей проволки до бетонной стены.

Стена пала

Берлинская стена, 1989 год.

Демонтаж стены.

Наши дни.