Зачем построили Берлинскую стену и какое влияние она оказала на жизнь простых немцев

Для истории прошлого столетия – Берлинская стена, пожалуй, самое знаковое пограничное строение. Она стала символом раскола Европы, разделения на два мира и политических сил, противостоящих друг другу. Несмотря на то, что Berlin Wall сегодня - это памятник и архитектурный объект, ее призрак преследует мир и по сей день. Почему же ее столь скоропалительно построили и как это отразилось на жизни простых граждан?
Окончание Второй мировой войны породило в мире новые противостояние, происходило перераспределение сил, которое вылилось в холодную войну. Именно это явление породило Берлинскую стену, которая в последующем стала ее олицетворением по масштабности и нецелесообразности. Гитлер, столь амбициозно планировавший расширить немецкие владения, в итоге привел страну к столь неоднозначному результату.
После окончания войны Берлин был разделен на четыре части: на восточной стороне командовал СССР, на еще трех частях, более западных, свое господство установила Великобритания, США и Франция. Спустя три года после окончания войны, западные части объединяются в одну, в Федеративную Республику Германию. СССР в ответ формирует свое государство – Германскую Демократическую Республику. Эти две части некогда одной страны теперь живут совершенно по разным принципам. Тем, которые им диктуют оккупанты.
Как итог Второй мировой.
Уже в 50-е годы начинается постепенное укрепление границ ГДР и ФРГ, но пока еще возможно относительно свободное перемещение. В 1957 ФРГ принимает ключевое в этом вопросе решение и обещает разорвать отношения с любой страной, которая будет признавать ГДР в качестве самостоятельного государства. В ответ ГДР отменяет международный статус Берлина и ограничивает въезд с противоположной стороны на Восточную часть. Такой «взаимный обмен любезностями» повышает накал страстей и в итоге возникает настоящая стена недопонимания.
В документах Берлинская стена, а точнее операция по ее возведению именуется как «Китайская стена – 2». Уже 12 августа 1961 года начинают закрываться границы, в ночь на 13 число установлены заграждения, закрыты пропускные пункты. Причем происходит это неожиданно для населения, многие горожане утром собирались ехать по делам на другую часть города, но их планам не суждено было сбыться.
Спорный вопрос о построении стены
Побег из ГДР.
После окончания Второй мировой войны и до закрытия границ, из ГДР уехало 3,5 млн человек, а это почти четверть населения. На Западе был более высокий уровень жизни, что и привлекало жителей. По мнению многих историков это является основополагающей причиной возникновения стены и закрытия границ. К тому же на границе часто случались провокации от антикоммунистических группировок.
О том, кому конкретно пришла идея возведения стены, спорят до сих пор. Некоторые считают, что идея принадлежит лидеру ГДР Вальтеру Ульбрихту, якобы, таким образом, он спасал свою часть Германии. Немцам приятнее думать, что вина полностью лежит на стране Советов, таким образом, они снимают с себя любую ответственность за случившееся. Учитывая, что строение стали называть не иначе как «стеной позора», то желание избежать ответственности за ее возникновение вполне оправдано.
Стена постоянно укреплялась.
Сама Berlin Wall после всех реконструкций и видоизменений представляла собой бетонное сооружение в высоту более 3,5 метров, в длину 106 км. Кроме того, были земляные рвы на протяжении всей стены. Через каждые четверть километра находились пункты охраны на специальных вышках. Кроме того, сверху стены была натянутая специальная колючая проволка, исключающая возможность перебраться через ограждение, была сооружена специальная полоса из песка, которую регулярно рыхлили и разравнивали, чтобы следы беглецов было видно сразу же. Подходить к стене близко (по крайней мере, с восточной стороны), было запрещено, были установлены таблички и находиться там было запрещено.
Стена полностью изменила транспортное сообщение города. Было перекрыто 193 улицы, несколько трамвайных линий и железнодорожных путей, которые частично просто разобрали. Система, работающая долгое время просто стала неактуальной.
Подходить к стене близко тоже было запрещено.
Строить стену начали 15 августа, для строительства использовали пустотелые блоки, процесс возведения контролировался военными. На протяжении всего времени существования в конструкцию вносились изменения. Последний раз реконструкция производилась в 1975 году. Первое строение было простейшим, с колючей проволкой сверху, но со временем все более усложнялось и превратилось в сложную погранлинию. Сверху бетонные блоки сделали покатыми, для того чтобы невозможно было ухватиться сверху и перелезть на другую сторону.
Раздельно, но, все-таки, вместе
С западной части можно было и заглянуть через забор.
Несмотря на то, что теперь Германию делили не только идеологические противоречия, но и стена, об окончательной сепарации не шло и речи. Многие горожане имели родственников на другой части города, другие ездили на работу или учебу в другую часть. Они могли делать это свободно, для этого работало более 90 пропускных пунктов, через них ежедневно проходило более 400 тысяч человек. Хотя ежедневно у них требовали пропускные документы, подтверждающие необходимость пересечения границы.
Возможность учиться в ГДР, а работать в ФРГ не могло не раздражать восточных властей. Возможность свободно выезжать в западные регионы, причем ежедневно, давала массу возможностей переехать в ФРГ. Заработная плата там была выше, зато в ГДР было бесплатным образование, в том числе среднее. Именно поэтому, специалисты, получив подготовку за счет ГДР, отправлялись на работу в ФРГ, происходила регулярная утечка кадров, которая никак не устраивала восточную сторону.
Масштабность постройки поражает.
Однако заработная плата была далеко не единственной причиной, по которой берлинцы стремились переехать на запад. В восточной части довлел повсеместный контроль, условия работы были плохими – это стимулировало жителей Восточной Германии устраиваться на работу в западной части, искать возможности там закрепиться. Особенно заметным процесс миграции стал в 50-е годы, примечательно, что именно тогда власти ГДР всячески пытались преодолеть разрыв между двумя частями Берлина. ГДР должна была выйти на новые производственные нормы, усиленно проводить коллективизацию, причем делалось это весьма жесткими методами.
Немцы, которые видели уровень жизни по обе стороны границы, все чаще и сильнее хотели уехать в западную часть. Это лишь укрепило местные власти во мнении о необходимости постройки стены. Говоря проще, образ жизни в западной части был ближе по ментальности немцам, привыкшим жить в европейском государстве, согласно определенным традициям, устоям и уровню жизни.
Постройка постоянно совершенствовалась.
Однако главным фактором, который привел к строительству стены, стали разногласия между союзниками, их точки зрения относительно судьбы Германии диаметрально различались. Хрущев – последний советский руководитель, который пытался мирно урегулировать вопрос о политическом статусе западной части Берлина. Он требовал признать независимость территории и передачу власти гражданскому сообществу, а не оккупантам. Но Запад не пришел в восторг от этой идее, вполне обоснованно полагая, что такая независимость приведет к тому, что ФРГ станет частью ГДР. Потому ничего мирного в предложении Хрущева союзники не увидели, напряжение только нарастало.
Жители обеих частей не могли не знать о переговорах, это породило новую миграционную волну. Люди уезжали тысячами. Однако пришедшие утром 13 августа увидели огромную очередь, вооруженную армию и закрытые двери контрольно-пропускных пунктов. Два дня держалось отцепление, а затем стали появляться первые блоки из бетона. Несанкционированное проникновение на западную часть стало практически невозможным. Для того чтобы пройти на западную часть, необходимо было пройти через КПП и через него же вернуться. Остаться временный переходчик на западной части не мог – у него не было разрешения на жительство.
Беглецы через стену
Побег.
Стена, за период своего существования, обрастала не только колючей проволкой, дополнительными защитными сооружениями, но и слухами и мифами. Она считалась неприступной, а те, кто все же умудрялся пробраться через нее, считались гениями. Ходили слухи о десятках сотен застреленных беглецов, хотя документально подтверждено лишь 140 случаев гибели, причем речь идет о смертельных случаях, к примеру, в результате падения со стены. А вот успешных побегов было куда больше – свыше 5 тысяч.
Иностранцы и граждане ФРГ могли пройти через КПП, а жители ГДР пройти через пункт охраны не могли, при такой попытке охрана могла стрелять на поражение. Впрочем, факт наличия стены никак не отменял возможности организовать подкоп, перейти через канализационные системы, которые оставались едиными. Опять же летательные аппараты также могли помочь в этой сложной затее.
Далеко не везде стена была неприступной.
Например, известен случай, когда с восточной стороны с крыши здания бросили веревку, которую с обратной стороны держали родственники беглецов. Они удерживали ее до тех пор, пока все успешно не перебрались на противоположную сторону. Другой дерзкий побег был совершен прямо в день закрытия границы – молодому человеку было всего 19 лет и он, не долго думая, просто перепрыгнул через небольшое еще заграждение. Спустя какое-то время по тому же принципу пытался сбежать еще один молодой человек, но его застрелили на месте.
В то же время полиция вела внутреннюю работу по предотвращению побегов и их профилактике. Из 70 тысяч планировавших сбежать, 60 тысяч были за это осуждены. Причем среди задержанных, убитых при попытке к бегству были как гражданские лица, так и военные. Несмотря на то, что жители знали о том, что за попытку побега предусмотрен расстрел – попытки покинуть ГДР не прекращались. Кто-то пытался зацепиться за автомобиль, который ехал в западную часть, а чтобы не обнаружила охрана, прикреплялись за днища, рыли туннели, и даже выпрыгивали из окон зданий, которые стояли рядом со стеной.
От колючей проволки до бетонной стены.
История помнит несколько дерзких побегов, которые совершили жители Восточной Германии, для того чтобы перебраться на запад. Машинист поезда протаранил стену на скорости, при этом, в поезде были пассажиры, часть из которых впоследствии вернулись обратно в Восточную Германию. Другие захватили корабль, который плыл в западную часть, для этого пришлось связать капитана. Через подземный туннель регулярно уходили люди, самый массовый побег произошел в середине 60-х годов, когда через туннель сбежало больше 50 человек. Двое смельчаков сконструировали воздушный шар, который помог им преодолеть препятствие.
Порой подобные затеи заканчивались трагически. Особенно когда жители прыгали из окон, чаще всего их успевали подстрелить, либо они разбивались. Однако самым страшным была возможность оказаться подстреленным, ведь пограничники имели право стрелять на поражение.
Стена пала
Берлинская стена, 1989 год.
Инициатива к объединению исходила от западной стороны, жители которой распространяли листовки о том что стена должна пасть задолго до того как это случилось на самом деле. Такие лозунги звучали и с высоких трибун, причем обращения адресовались к Горбачеву. И именно ему было суждено сыграть заметную роль в решении этого вопроса. Начались переговоры относительно стены.
В 1989 году в ГДР был отменен советский режим, а в ноябре был открыт доступ на западную часть. Немцы, слишком долго ждавшие этого момента, собрались у границы до начала действия новых правил. Военизированная охрана сначала пыталась навести порядок, однако впоследствии, когда собралось тысячи людей, были вынуждены открыть границы раньше, чем планировалось. Именно поэтому исторической датой, когда берлинская стена пала, пусть пока исключительно фигурально, принято считать 9 ноября.
Демонтаж стены.
Население, в буквальном смысле, хлынуло на запад. За пару дней там побывало больше двух миллионов жителей восточной части. Почему то жители западной части соскучились по восточной части города куда меньше, обратной миграции не наблюдалось. Начали постепенно разбирать стену, сначала пытались сделать это организованно, создавая больше КПП, но горожане приходили к стене и буквально растаскивали ее на памятные сувениры. Власти приступили к ликвидации стены летом следующего года, на то, чтобы убрать все инженерные сооружения вокруг стены, понадобилось еще около двух лет.
Сейчас куски Берлинской стены установлены по всему городу, не только там, где она располагалась исторически. Немцы соорудили из кусков бетона настоящие мемориальные экспозиции, которые сейчас являются местами посещения туристов.
Самый крупный из них – собственно Berlin Wall – это реальный участок стены, который остался на своем месте около метро. Протяженность этого куска достаточно большая – почти полтора километра. Рядом расположен памятник, посвященный этому событию, место религиозного поминовения для того чтобы почтить память людей, которые погибли при попытке перебраться на западную часть. Этот кусок стены в народе называет полосой смерти, поскольку именно здесь было больше всего несчастных случаев во время попыток преодолеть возведенное препятствие.
Наши дни.
Здесь сохранена не только сама стена, но и все заграждения, башня сторожей. Рядом расположен музей, в котором есть не только исторические артефакты, но и архив, библиотека, есть смотровая площадка, с которой видно всю территорию. По сути это одна десятая часть Берлинской стены, но даже этого достаточно чтобы понять всю трагичность происходившей ситуации и положение дел в одном городе, жителей которого разделили за несколько дней.
На Потсдамской площади тоже сохранены части стены, в свое время она тоже была поделена на части стеной, сейчас эти бетонные куски почти полностью изрисованы граффити. О том, что это мемориальный комплекс свидетельствуют стенды, на которых есть информация об истории Берлинской стены.
Несмотря на то, что падение Берлинской стены было крайне важным событием, другие проблемы, которые олицетворяла эта постройка, не исчезли. Все же разрушить стену (равно как и возвести ее) куда проще, нежели решать проблемы и недопонимая, делая выводы из уроков которые преподносит сама же история.
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