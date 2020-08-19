Вещи, которые стремились достать практически все жители СССР

Список конечно не полный, так-что дополнения приветствуются. Мельхиоровые столовые приборы, чайный сервиз, настенный ковер, меховая шапка… Думаете, все это ненужное барахло? А вот и нет! Вернее, так было не всегда — еще полвека назад эти вещи считались настоящей роскошью. Какие еще предметы из прошлого со временем потеряли свою ценность, смотрите ниже.







2. Домашний телефон

3. Стенка

4. Хрусталь

5. Сервиз

6. Мельхиоровые столовые приборы

7. Меховая шапка и воротник

8. Украшения из золота

9. Большой цветной телевизор

10. Хрустальная люстра

11. Ковер

12. Внушительная библиотека