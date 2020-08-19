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Вещи, которые стремились достать практически все жители СССР

Список конечно не полный, так-что дополнения приветствуются. Мельхиоровые столовые приборы, чайный сервиз, настенный ковер, меховая шапка… Думаете, все это ненужное барахло? А вот и нет! Вернее, так было не всегда — еще полвека назад эти вещи считались настоящей роскошью. Какие еще предметы из прошлого со временем потеряли свою ценность, смотрите ниже. Вещи, которые стремились достать практически все жители СССР


2. Домашний телефон


Вещи, которые стремились достать практически все жители СССР

Сейчас даже последней моделью айфона уже сложно кого-то удивить. А когда-то простой стационарный телефон считался престижным и крайне необходимым предметом. Только представьте, людям нужно было заранее созваниваться и договариваться о встрече в назначенное время. А если кто-то не появлялся, приходилось идти к нему домой и кричать под окнами.

3. Стенка


Вещи, которые стремились достать практически все жители СССР

Шкаф-стенка был атрибутом почти каждого семейства времен СССР. Этот огромный предмет мебели умудрялись размещать даже в небольших комнатках, что делало их еще меньше. Но ведь сюда помещалось стооолько всего, что казалось, будто бы это идеальная экономия места. А те, кому удавалось заполучить югославскую или румынскую стенку, считались настоящими счастливчиками и становились объектом зависти всех знакомых.

4. Хрусталь


Вещи, которые стремились достать практически все жители СССР

Советский хрусталь, собственно, как и стенки, раньше был буквально в каждом доме, да и до сих пор хрустальные изделия хранятся во многих квартирах.
Все эти пепельницы, бокалы, рюмки и вазы занимали очень много места и при этом практически не использовались, разве что по праздникам.

5. Сервиз


Вещи, которые стремились достать практически все жители СССР

Чайные и кофейные сервизы традиционно вручали молодоженам на свадьбу. И не потому что на покупку чего-то другого не было денег — просто сервиз считался отличным подарком. Конечно, как и хрустальная посуда, после распаковки он занимал свое заслуженное место в шкафу и доставали его только по особым поводам.

6. Мельхиоровые столовые приборы


Вещи, которые стремились достать практически все жители СССР

У многих советских семей дома были «кейсы», в которых хранились ложки, вилки и ножи, сделанные из мельхиора. Столовые приборы из этого материала быстро темнели, поэтому их нужно было чаще чистить, а еще лучше — вообще ими не пользоваться. Доставали их в основном для гостей, демонстрируя свой статус и уровень дохода. В обычной жизни использовали приборы из нержавейки, поскольку они гораздо практичнее.

7. Меховая шапка и воротник


Вещи, которые стремились достать практически все жители СССР

Позволить себе шубу из натурального меха в СССР могли лишь единицы. А вот меховые шапка и воротник были предметом более доступным, но тоже статусным.

8. Украшения из золота


Вещи, которые стремились достать практически все жители СССР

Золото в советские времена особенно ценилось, и не только в виде зубов. Ювелирные украшения, сделанные из золота, даже если они выглядели, мягко говоря, некрасиво, считались очень престижными, и некоторые носили их каждый день. А если в них еще и камушек был…

9. Большой цветной телевизор


Вещи, которые стремились достать практически все жители СССР

В любой «правильной» советской квартире должен был стоять телевизор. А лучше – два, один в гостиной, другой, поменьше, — на кухне. Пределом мечтаний, конечно же, были импортные Sony или Philips, но и классические варианты, вроде «Рубина-714», вполне устраивали жителей Страны Советов. Главное, чтобы телевизор был большим (по меркам тех времен) и цветным.

10. Хрустальная люстра


Вещи, которые стремились достать практически все жители СССР

В советские времена такие люстры с висюльками считались показателем высокого статуса семьи. Ради возможности владеть этой роскошью владельцы не ленились снимать люстру минимум раз в полгода и протирать каждую «висюльку», а затем вешать обратно.

11. Ковер


Вещи, которые стремились достать практически все жители СССР

Ну и, конечно, куда же без настенного ковра! Многие из нас буквально выросли на их причудливых рисунках, которые заменяли тогдашним детям мультики перед сном. Ковер в те времена был не только предметом роскоши, но и просто необходимостью. Во-первых, он помогал улучшить звукоизоляцию помещения. Во-вторых, «защищал» от холодных стен зимой.

12. Внушительная библиотека


Вещи, которые стремились достать практически все жители СССР

А еще в каждой советской квартире обязательно можно было увидеть забитые под завязку книжные полки. Книги в то время считались крайне ценными — их было непросто достать, и часто их преподносили в качестве подарка.

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Вещи, которые стремились достать практически все жители СССР

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