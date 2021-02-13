Почему «педагог» - это обидно, а «идиот» - нет

Мы прекрасно понимаем, что выражение «дело пахнет керосином» на самом деле вовсе не означает неприятный запах, а «шляпа» - это не всегда ротозей, но откуда в нашем языке взялись подобные «изыски», знают не все. Тем более интересно выяснить, что в Древней Греции на слово «педагог» можно было и обидеться, а вот «идиотами» называли вполне приличных граждан.
Что не так со шляпами?
О проигранном деле мы говорим «прошляпить», а «шляпой» называют порой человека мягкотелого, упускающего перспективные возможности. Не вполне ясно, почему это обычный головной убор вдруг стал синонимом раззявы и разини, ведь в нем нет ничего необычного. Шляпы действительно ни в чем не виноваты, эти оригинальные значения слов закрепились в русском языке по ошибке, из-за сходства с исковерканной формой немецкого глагола «schlafen» — «спать»: «Пока вы тут шляпен (шлафен), ваш чемодан драпен». Несмотря на ляпсус в происхождении, словечки закрепились в русском языке.
«Шляпа» в русском языке – синоним решенного дела и разини одновременно
А вот по поводу того, почему «дело в шляпе», если оно уже, считай, решено, у лингвистов нет единого мнения. Одно из вероятных объяснений связывает шляпу с древней культурой мздоимства. В старину чиновники, разбиравшие дела, брали взятки в шляпы, и дело было, соответственно, почти что решенным:
Пришел к дьяку истец, говорит: «Ты отец
Бедных;
Кабы ты мне помог — видишь денег мешок
Медных, —
Я б те всыпал, ей-ей, в шапку десять рублей,
Шутка!»
«Сыпь сейчас, — сказал дьяк, подставляя колпак. —
Ну-тка!»
(А. К. Толстой «У приказных ворот собирался народ…»)
Несносная латынь
Мы даже не подозреваем, что, называя несущественные вещи «ерундой», на самом деле ругаемся по латыни. «Gerundium» - это определенная часть речи в латинской грамматике, аналогов которой в русском языке нет (некая безличная форма глагола). Освоение правил, связанных с этой капризной формой было так сложно, что замученные студенты стали герундой называть все непонятное и запутанное.
Идиот и Педагог – наследие Древней Греции
Древний мир порой оказывается ближе, чем мы думаем. Так, например, следующие два слова пришли к нам из тысячелетней давности, несколько изменив, правда, свои значения. Слово «Педагог» дословно означает «ведущий ребенка». Этим термином в древности называли раба, в обязанности которого входило воспитание отпрысков благородных семей. Этот слуга в младенчестве занимался первоначальным обучением и охраной ребенка, а затем сопровождал его в школу. В педагоги избирали обычно таких рабов, которые не были пригодны ни для какой другой работы, часто инвалидов или больных, но верных и преданных дому.
Терракотовая статуя раба-педагога в Древней Греции
А вот «Идиотами» в Древней Греции называли граждан полиса, которые не занимались политикой, не принадлежали ни к какой партии, а вели тихую мирную жизнь. Кстати, выражение «непуганый идиот» пришло к нам из записной книжки Ильи Ильфа. В его дневнике можно найти такую запись: «Край непуганых идиотов. Самое время пугнуть». Писатель с юмором перефразировал название книги Михаила Михайловича Пришвина «В краю непуганых птиц», посвященной описанию жизни людей и животных на просторах суровой северной природы.
Из фельетонов
Некоторые расхожие фразы, наоборот, существуют всего лишь несколько десятков лет, но воспринимается нами как нечто само собой разумеющееся. Так, например, когда говорят «Дело пахнет керосином», мы прекрасно понимаем, что речь идет вовсе не проливании жидкого топлива, тем более, что у нас уже и керосинок-то в домах давно нет. Автором выражения является знаменитый журналист Михаил Кольцов, который опубликовал в 1924 году в газете «Правда» фельетон «Все в порядке». Речь в той острой и злободневной статье шла о нефтяных магнатах и о том, как прогнившая американская буржуазия раздает «пахнущие керосином» взятки. Выражение пережило уже пару эпох и закрепилось в нашем языке.
«Дело пахнет керосином» - когда-то было выражение о взятках
Крылатое выражение про «Рояль в кустах» появилось на сорок лет позднее, в 1963 году. Аркадий Арканов и Григорий Горин, сочинили эстрадную миниатюру «Совершенно случайно», где пародировали типичные для советского телевидения штампы. В пародии обыгрывается ряд «случайностей». Ведущий встречается с пенсионером, который неожиданно оказывается бывшим передовиком производства, и в конце, когда герой упоминает о том, что он любит музицировать, звучит фраза: «Здесь как раз в кустах случайно стоит рояль, я могу сыграть».
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