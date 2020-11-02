Цитаты Ленина, от которых стынет кровь

21 января 1924 года ушел из жизни Владимир Ульянов (Ленин), идейный вдохновитель октябрьской революции 1917 года и первый лидер Советского государства. За годы, прошедшие после смерти вождя, был создан настоящий культ Ленина. Его тело до сих пор лежит в центре столицы как символ целой эпохи. Мы собрали выдержки из многотомных сочинений Ленина и рассекреченные телеграммы Ильича.
Литвин А. Л. «Красный и Белый террор в России в 1917—1922 годах»
«…Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом „зелёных“ (мы потом на них свалим) пройдём на 10—20 вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. за повешенного…»
24 – 27 декабря 1917 г.
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 200, 201, 204. — Из работы «Как организовать соревнование?»)
«Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам… с ними надо расправляться, при малейшем нарушении… В одном месте посадят в тюрьму… В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом — расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…»
3 июня 1918 г.
(Волкогонов Д.А. Ленин. Политический портрет.
Ленинское рукописное распоряжение председателю Бакинской ЧК С. Тер-Габриэляну)
«…Можете ли вы еще передать Теру, чтобы он всё приготовил для сожжения Баку полностью, в случае нашествия, и чтобы печатно объявил это в Баку».
9 августа 1918 г.
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 143-144).
«Пенза, Губисполком.
…провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города».
(Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996. С. 57.).
«Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам.
Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят «последний решительный бой» с кулачьем. Образец надо дать.
Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц.
Опубликовать их имена.
Отнять у них весь хлеб.
Назначить заложников — согласно вчерашней телеграмме.
Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков.
Телеграфируйте получение и исполнение.
Ваш Ленин».
22 августа 1918 г.
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 165).
«Саратов, (уполномоченному Наркомпрода) Пайкесу.
…советую назначать своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты».
10 сентября 1918 г.
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.50. С. 178).
«Свияжск, Троцкому.
Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани, особенно если верно сообщенное мне, что вы имеете полную возможность артиллерией уничтожить противника. По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление…»
3 июня 1919 г.
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 335).
«Насчет иностранцев советую не спешить высылкой. Не лучше ли в концентрлагерь…»
(Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996, С. 56).
«Всех, проживающих на территории РСФСР иностранных поданных из рядов буржуазии тех государств, которые ведут против нас враждебные и военные действия, в возрасте от 17 до 55 лет заключить в концентрационные лагеря…»
19 ноября 1919 г.
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 315).
«…крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. «Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать» — так рассуждает крестьянин, по привычке, по старине. А мы говорим, что это государственное преступление».
Ленин, 26 августа 1921 г.
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 142.)
«Т. Луначарскому
… Все театры советую положить в гроб.
Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте».
19 марта 1922 г.
(Известия ЦК КПСС. 1990. № 4. С. 190—193).
«… я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий…
Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».
Ленин, август 1920 г.
(Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996).
«…Принять военные меры, т.е. постараться наказать Латвию и Эстляндию военным образом (например, «на плечах» Балаховича перейти где-либо границу на 1 версту и повесить там 100 –1000 их чиновников и богачей)».
17 мая 1922 г.
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 190).
«…Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас».
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