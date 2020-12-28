5 рецептов глинтвейна, который прекрасно согреет в холодное время после прогулки

Вторая половина осени – идеальное время для уютных вечеров в компании согревающих напитков, например, глинтвейна. Он не даст вам замерзнуть на прогулке, быстро согреет по возвращению домой, поднимет настроение и зарядит энергией, которой так не хватает в холодное время года.
Глинтвейн способен в два счета создать праздничное настроение, наполнив квартиру приятным, слегка терпким ароматом. У напитка достаточно много вариаций, однако в основе всегда лежат специи, цитрусовые, красное вино. Иногда его разбавляют бренди, ромом, яблочным сидром, а фрукты заменяют на ягоды. Но даже самые интересные и необычные комбинации не могут испортить волшебный вкус глинтвейна, который неизменно ассоциируется с теплом и уютом.
Рецепт 1: Клюквенный глинтвейн
Клюква добавит глинтвейну приятную кислинку. / Фото: superkuhen.ru
Этот рецепт пригодится искушенным ценителям глинтвейна, которым, однако, уже надоел привычный вкус. Клюква и веточка розмарина привнесут невероятный аромат и пикантную нотку в напиток, а также станут прекрасным дополнением к другим ингредиентам, которые входят в состав.
Ингредиенты:
• 1 бутылка сухого красного вина
• ½ стакана воды
• ½ стакана клюквенного сока
• 3-5 столовых ложек сахара (зависит от личных предпочтений)
• 20 граммов свежей или замороженной клюквы
• 50 мл крепкого алкоголя (коньяк/бренди/ром)
• 2 палочки корицы
• 3-4 звездочки аниса
• 5-6 горошин душистого перца
• 5 зерен кардамона
• 6 звездочек гвоздики (можно положить щепотку молотой гвоздики)
• 1 стручок ванили
• ¼ чайной ложки мускатного ореха
• 2 апельсина (можно использовать 4-5 небольших мандаринов)
Способ приготовления:
Снимите с цитрусовых кожуру, очистите плоды от косточек, выдавите сок и смешайте с соком клюквы. Следующий шаг – приготовление сиропа из воды и сахара, которые нужно положить в кастрюлю, поставить на огонь и помешивать до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Затем в емкость необходимо добавить смесь апельсинового и клюквенного сока, специи и остальные ингредиенты из списка. Варить смесь не нужно. Просто доведите ее до кипения на медленном огне, снимите с плиты, накройте крышкой и дайте настояться 7-10 минут. Перед подачей на стол процедите глинтвейн и разлейте по бокалам. Украсьте каждый из них веточкой розмарина и несколькими ягодами клюквы, предварительно насадив их на шпажку для канапе. Если среди ингредиентов есть те, которые вы не любите (например, корица или ваниль), можете смело заменить их на другие пряности.
Лайфхак: До того, как высыпать специи в кастрюлю, слегка обжарьте их на сухой сковороде с антипригарным покрытием. Это позволит специям лучше раскрыть свой вкус и аромат, поэтому готовый глинтвейн будет намного насыщеннее.
Рецепт 2: Яблочный глинтвейн
В этом глинтвейне яблоки используются вместо цитрусовых. / Фото: topcheff.ru
Если у вас аллергия на цитрусовые или вы просто не очень любить апельсины, попробуйте заменить их в рецепте глинтвейна на яблоки. Получится интересный свежий вкус.
Ингредиенты:
• 1 бутылка красного сухого вина
• 0,5 литра яблочного сока
• 1 палочка корицы
• 2 звездочки аниса
• 3 яблока (предпочтительно зеленых)
• 100 граммов сахара
• 50 граммов свежей или замороженной клюквы
• 4-5 столовых ложек апельсинового ликера (по желанию)
Способ приготовления:
Здесь будет иная техника приготовления напитка. Возьмите кастрюлю, налейте в нее яблочный сок, добавьте специи, ликер, клюкву, яблоки, предварительно нарезанные тонкими дольками, и поставьте на плиту на маленький огонь. Вино налейте в другую емкость и также отправьте нагреваться. Когда алкоголь дойдет до нужной температуры (станет горячим, но не закипит), добавьте в него все ингредиенты из второй кастрюли и дайте настояться 5-7 минут. По истечению времени процедите глинтвейн и разлейте по бокалам.
Рецепт 3: Медово-лимонный глинтвейн
Глинтвейн с медом и лимоном - отличное средство для повышения иммунитета. / Фото: kakzachem.ru
Глинтвейн на основе лимона и меда – это отличная комбинация витаминов и микроэлементов, которая превращает алкогольный напиток в настоящий эликсир здоровья. Профессиональные кулинары рекомендуют отдавать предпочтение не элитным сортам, а обычному красному сухому вину.
Ингредиенты:
• 2 лимона
• 2 палочки корицы
• 4-5 бутонов сушеной гвоздики
• 5-6 горошин душистого перца
• 1 бутылка красного сухого вина
• 4 столовых ложки меда
• 150 мл воды
Способ приготовления:
Возьмите кастрюлю, положите в нее лимон с кожурой, предварительно нарезанный кружочками, корицу, гвоздику и перец. Залейте смесь вином, добавьте воду и мед. Поставьте емкость на плиту и, периодически помешивая, доведите до 70°C. После этого накройте напиток крышкой и оставьте на 5-7 минут, чтобы он настоялся, а специи отдали свой вкус и аромат. Финальный этап – процеживание и разливание по бокалам. Если глинтвейн покажется недостаточно сладким, добавьте еще немного меда.
Рецепт 4: Черничный глинтвейн
Черничный глинтвейн состоит из пяти компонентов. / Фото: the-challenger.ru
В черничном глинтвейне всего пять ингредиентов, что достаточно мало по сравнению с тем же клюквенным, однако это никак не отражается на его великолепном вкусе. Он не только быстро согревает, но и без преувеличений затрагивает неведомые струны вашей души, ведь черника идеально сочетается со многими продуктами и тонко оттеняет их вкус.
Ингредиенты:
• 1 бутылка красного сухого вина
• 3 столовые ложки сахара
• 2 стакана замороженной или свежей черники
• 8-10 звездочек гвоздики
• 2 палочки корицы.
Способ приготовления:
Возьмите кастрюлю, насыпьте в нее сахар и чернику, поставьте на маленький огнь и варите около 5 минут. После того, как ягодная масса станет горячей, разомните ее вилкой до состояния пюре. Добавьте в однородную массу специи, перемешайте, а затем налейте вино. Напиток нужно варить на слабом огне до появления первых пузырьков. После этого снимите глинтвейн с плиты, аккуратно процедите, разлейте по бокалам. При желании стаканы можно украсить палочкой корицы и ломтиком лимона либо апельсина.
Рецепт 5: Белый глинтвейн
Глинтвейн готовится на основе белого сухого вина. / Фото: ivona.bigmir.net
А как насчет того, чтобы приготовить оригинальный глинтвейн на основе белого вина? Дополнительными ингредиентами служат сухофрукты, мед, ваниль и португальское вино под названием мадера. При их смешивании получается что-то невообразимое. Такого вы еще никогда не пробовали!
Ингредиенты:
• 1 бутылка белого вина
• 0,5 стакана мадеры
• половина лимона
• 4 штуки кураги
• 1 столовая ложка меда
• 5 зерен кардамона
• 2 звездочки аниса
• 1 стручок ванили
Способ приготовления:
Смешайте в кастрюле среднего размера вино и мадеру. Добавьте нарезанный дольками лимон, курагу, мед и пряности (стручок ванили предварительно нужно разрезать пополам). Поставьте смесь на маленький огонь, варите 5-7 минут, пока смесь не станет горячей (но не доводите до кипения), после чего снимите глинтвейн с плиты, накройте крышкой и дайте настояться несколько минут. Последнее, что необходимо сделать – процедить напиток через мелкое сито, разлить по бокалам и украсить, например, добавить несколько кусочков яблок, палочку корицы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии