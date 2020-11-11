Распродажа 11.11 Увлажнитель воздуха Baseus для дома и офиса 600 мл

Бесшумный компактный ультразвуковой увлажнитель/очиститель воздуха от известного бренда Baseus.







Данная модель увлажнителя обладает двумя режимами работы - постоянное испарение и экономичное прерывистое испарение. Эти режимы сменяются поочередным нажатием на кнопку включения на крышке увлажнителя. Так же, в устройстве предусмотрена светодиодная подсветка, которая включается нажатием на кнопку Off/On и удержанием её пару секунд.







Подключить увлажнитель/очиститель воздуха Baseus можно к сети 220 В через сетевой USB адаптер, в автомобиле через соответствующий USB переходник, к USB входу работающего ноутбука или ПК, а так же к портативной зарядке Power Bank.



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