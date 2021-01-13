Геделон — средневековый замок во Франции, который строят сейчас

Посреди французских лесов проходит необычный археологический и исторический эксперимент. Команда каменотесов, плотников, кузнецов, каменоломов, производителей черепицы и работников других профессий шаг за шагом строят средневековый замок с нуля, используя лишь инструменты, материалы и технологии, которые существовали в Средние века.









Камни, добытые в ближайшем карьере, перевозятся на лошадиных повозках и поднимаются на стены строителями, которые используют для этого деревянное ступальное колесо.





Веревки делаются из конопли, а вместо современного цемента — раствор из извести и песка. Нет ни электричества, ни строительных кранов. Все в замке Геделон от терракотовой черепицы до гвоздей — как в XIII веке, предполагаемом времени строительства подобных зданий.





Проект — детище владельца местного шато Мишеля Гуйо, который начал задумываться о возможности создания Шато-де-Геделон, когда ремонтировал собственный замок, находящийся на расстоянии 13 километров. Он объединился с предпринимательницей Марилин Мартин и стал вести переговоры с археологами, архитекторами и историками искусства, чтобы воплотить свою мечту. Наконец, в 1997 году началось строительство.





Был придуман несуществующий персонаж — Жильбер, феодальный землевладелец низшего уровня, которому его господин дал разрешение на строительство замка.

Его скромный статус в феодальной иерархии и ограниченные финансовые средства означают, что замок будет скромным, по сути — укрепленным помещичьим домом, совсем не похожим на королевские замки.Замок состоит из четырех башен, соединенных высокими крепостными стенами, и имеет внутренний двор и жилые помещения. За год строительства приняли 1228 год.Замок уже достроен более, чем на половину. Уже готовы кровля главного зала, вестибюль и его настенная роспись, кухня и кладовая, караульные помещения с веерными готическими сводами и проход по крепостной стене с бойницами.В ближайшие годы рабочие продолжат строительство крепостных стен и башен, а плотники покроют башни черепицей. Ожидается, что строительство замка Геделон закончится не позже, чем через десять лет.Практический опыт позволил ученым вновь открыть забытые технологии строительства и попробовать модели , гипотезы и теории.Многие неразрешенные вопросы о том, как строились замки в XIII веке, получили ответы в ходе этого эксперимента.В Геделоне трудятся около 70 постоянных рабочих, но каждый год около 600 человек активно участвует в проекте и узнает больше о строительных технологиях, которые здесь используются. Кроме того, каждый год сюда приезжает более 300 тысяч туристов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)