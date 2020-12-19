Симонетта Веспуччи: кем на самом деле была любимая муза Боттичелли

Картина итальянского художника Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», безусловно, является одним из самых знаковых произведений в галерее Уффици и одной из самых известных картин во всем мире. Моделью Венеры стала знатная и влиятельная женщина, Симонетта Каттанео Веспуччи, которую без преувеличения считают величайшей красавицей во Флоренции той эпохи.











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«Рождение Венеры» Боттичелли