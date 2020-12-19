Симонетта Веспуччи: кем на самом деле была любимая муза Боттичелли

Картина итальянского художника Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», безусловно, является одним из самых знаковых произведений в галерее Уффици и одной из самых известных картин во всем мире. Моделью Венеры стала знатная и влиятельная женщина, Симонетта Каттанео Веспуччи, которую без преувеличения считают величайшей красавицей во Флоренции той эпохи.
Семья Веспуччи
Настоящее имя красавицы - Симонетта Каттанео. Она родилась в 1453 году в Лигурии. Ее отцом был генуэзский дворянин по имени Гаспаре Каттанео Делла Вольта, а матерью - Каттоккья Спинола де Кандия. Поэт Полициано писал, что ее дом находится «в том строгом лигурийском районе над побережьем, где злой Нептун бьется о скалы ... Там, где Венера родилась среди волн».
Брак с Марко Веспуччи
В 16 лет Симонетта вышла замуж за Марко Веспуччи, который был дальним родственником известного флорентийского мореплавателя Америго Веспуччи, давшего имя Америке. Они познакомились в апреле 1469 года в церкви Сан-Торпете. Марко был отправлен на учебу в Геную своим отцом. Отец Симонетты принял в свой дом гостя Марко, и тот окончательно влюбился в девушку.
Америго Веспуччи и Марко Веспуччи В скором времени молодые люди сыграли свадьбу. Этот брак был выгоден обеим сторонам: семья Марко имела хорошие связи во Флоренции, особенно с семьей Медичи. В скором времени Симонетта и Марко прибыли во Флоренцию, где девушка очень быстро приобрела широкую популярность. Переезд пришелся как раз в тот период, когда Лоренцо Великолепный и его брат Джулиано из семьи Медичи пришли к власти. 1469 год был золотым для Флоренции. В это время семья Медичи управляла городом, ее окружали лучшие художники, поэты, философы и интеллектуалы того времени. Представители этих кругов несли ответственность за создание эталона красоты своего времени. И когда Симонетта Веспуччи прибыла во Флоренцию, все влиятельные персоны города единогласно объявили девушку воплощением эталона красоты.
Лоренцо и Джулиано
Знакомство с семьей Медичи
Братья Медичи, Лоренцо и Джулиано, мгновенно полюбили ее. Они щедро одаривали Симонетту подарками, борясь за время, проведенное с ней. Лоренцо даже организовал свадьбу Веспуччи в своем палаццо на Виа Ларга и устроил праздничный прием на роскошной вилле ди Кареджи. Через семью ее мужа - Марко - с Симонеттой связался сам Сандро Боттичелли, желающий запечатлеть прелестную красавицу на своих полотнах. Вскоре Симонеттой восхищался уже весь королевский двор и очаровывались правящие круги. Бесчисленные стихи и полотна многих художников были созданы в ее честь. Если вспомнить личность более современную, известность которой была бы сравнима с популярностью Веспуччи, то мы должны подумать, вероятно, о Мэрилин Монро. На турнире в 1475 году, проходившем на площади Санта-Кроче, Джулиано Медичи вышел со знаменем, на котором была изображена Симонетта в роли Афины Паллады. Рисунок был подготовлен самим Боттичелли, а под ним была надпись «La Sans Pareille», что на французском означает «бесподобный». С тех пор Симонетта стала известна как самая красивая женщина во Флоренции, а позже и самая красивая женщина эпохи Возрождения. Это впечатляющее событие, описанное современными источниками, также прославило военный союз Флоренции, Милана и Венеции. После того, как Джулиано выиграл турнир, он объявил Симонетту королевой красоты. Это было не только вполне приемлемым проявлением чувств в рамках придворных правил, но и казалось очевидным выбором. Их истинные отношения остаются загадкой по сей день.
Симонетта и Джулиано Медичи
«Рождение Венеры» Боттичелли
Симонетта была любимой музой и моделью Боттичелли, которая появляется во многих его шедеврах. Боттичелли закончил свое знаменитое полотно «Рождение Венеры» в 1485 году, спустя 9 лет после смерти девушки. Столь долгий срок не помешал художнику прочно зафиксировать в своем сознании образ самой красивой женщины Флоренции. Некоторые искусствоведы предполагают, что Боттичелли тоже был влюблен в нее, и это мнение подтверждается его просьбой похоронить его у ног своей музы в церкви Огниссанти, приходской церкви Веспуччи. Желание Боттичелли было исполнено, когда он умер 34 года спустя, в 1510 году.
Сандро Боттичелли Сандро Боттичелли был, конечно, не единственным, кого вдохновила молодая блондинка: Пьеро ди Козимо изобразил ее в роли Клеопатры, а Луиджи Пульчи написал ей рифмы. Ее красота действительно была необычайной, она также вдохновила перо Лоренцо Великолепного, который написал для нее не одну, а четыре стихотворения после ее преждевременной смерти.
Портреты Симонетты Симонетта Каттанео Веспуччи была настоящей нимфой, обладавшей теми исключительными качествами, которые делали ее объектом всеобщего восхищения. Симонетта умерла всего через год после турнира, в ночь с 26 на 27 апреля 1476 г., от туберкулеза легких. Ей было всего 22 года. Марко Веспуччи не долго пробыл в статусе вдовца и вскоре женился. Сообщалось, что весь город оплакивал смерть Симонетты, и тысячи последовали за ее гробом к похоронам. За свою короткую жизнь она вдохновила многих художников своей исключительной красотой и необычайной женственностью.
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