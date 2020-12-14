Особняк стоимостью 45 тысяч долларов в месяц

Благодаря своему расположению, Малибу славится дорогостоящей недвижимостью, расположенной на побережье океана. Многие звезды стараются приобрести здесь дома, поэтому неудивительно, что здесь можно повстречать Джима Керри, Леонардо Ди Каприо, Бритни Спирс, Памелу Андерсон и многих других знаменитостей.



В Малибу, штат Калифорния, США, располагается особняк площадью в 260 квадратных метров. Здесь комфортно и уютно, но в то же время нет особой роскоши и пафоса. В доме имеется три спальни и три ванные комнаты, а из окон открывается восхитительный вид на Тихий океан. Арендовать этот дом можно за 45 тысяч долларов в месяц, но разве же это большие деньги за возможность жить в этом райском местечке, по соседству с Холли Берри или Пирсом Броснаном.























































































































































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