Как родители Гитлера вырастили тирана и, Какую роль в его жизни сыграл отец

Проживи эта женщина дольше, мировая история могла бы пойти по-другому пути. Мать Адольфа Гитлера была для него не просто родительницей, а единственным человеком, к которому он испытывал искреннюю привязанность. Отношения же с отцом повлияли не только на его характер, но и сделали его в итоге тем, кем он стал не просто для целой эпохи, а мировой истории в целом.
Биография Гитлера изучена вдоль и поперек, однако роль матери часто остается недооцененной, чаще всего о Кларе Пельцль говорят вскользь, да и сам диктатор сделал многое, чтобы об истории его семьи было известно минимум. И это неспроста. Клара родилась в многодетной и не слишком богатой семье, у нее было еще 10 братьев и сестер. Уже в 15 лет, ее родители, которые были обычными крестьянами, устроили ее на работу помощницей по дому к родному дяде Алоису Гитлеру. Последний был персоной неоднозначной, он уже успел заключить брак с обеспеченной дамой, после болезни которой и возникла необходимость в помощнице по дому, вскоре хозяйка умерла, Алоис женился во второй раз, но овдовел снова. Впрочем, эти обстоятельства не особенно ввели в уныние Гитлера старшего, к этому времени он уже положил глаз на молодую и расторопную племянницу Клару.
Брак между дядей и племянницей и отцовские комплексы
Клара стала третьей женой Алоиса.
Брак между родным дядей и племянницей католическая церковь не одобряла, тогда любовники стали писать в Ватикан. Получив отказы, они не унывали и писали повторно, находя новые аргументы. В конце концов, им пришел положительный ответ прямо из Ватикана. На тот момент Клара уже была беременна старшим ребенком. Адольф Гитлер был четвертым ребенком своих родителей, но все его старшие братья не дожили до 6 лет. Еще долгое время Клара называла мужа «дядей», оно и не удивительно, ведь между ними было 23 года разницы.
Клара была мягкой и спокойной, невероятно уступчивой и старалась гасить конфликты, которые возникали между детьми, ведь у ее супруга от первых браков были дети, воспитанием которых она также занималась. Через три года после венчания, супруга повысили по службе и они переехали из Австрии в Германию, там жили в большом крестьянском доме с земельным наделом, их семья считалась зажиточной. Адольф ходил в школу, где получал положительные отклики учителей, которые замечали в нем живой ум и ораторские способности. Красноречие помогало ему завоевать авторитет и среди сверстников.
Когда начались отношения между дядей и племянницей достоверно сказать нельзя.
Старший Гитлер имел весьма смутное представление о своем происхождении, дескать, он был незаконнорождённым ребенком кухарки и еврея, это подтверждается перепиской сторон и платой алиментов. Именно эту часть своей биографии и стремился стереть Алоис. Он был прилежным служащим, ушел в отставку с таможни, но при этом о нем говорили как о человеке высокомерным и очень любящим фотографироваться в форме. Неудивительно, что Алоис был полон комплексов и страхов, ведь все его детство прошло под гнетом бесчестья аж по четырем причинам: он был беден, незаконно рожден, рос без матери, с которой он разлучился в 5-летнем возрасте, наполовину был евреем. Форма, карьера чиновника, напыщенность, самодовольность и жестокость по отношению к своим женам и детям – то, с помощью чего он пытался защитить себя от детских обид.
Наказание как метод воспитания
Адольф был своенравным ребенком.
Однако нельзя сказать однозначно, что Адольф был регулярно бит своим отцом, несмотря на жестокость старшего Гитлера, его сын был открытым ребенком и вовсе не производил впечатления забитого или затюканного. Он был упрямым и очень своенравным, если и получал трепку, то вполне заслуженно.
В те времена в Германии было сильно развита так называемая «черная педагогика» - применение к детям различных физических наказаний, насмешек и в целом не просто снисходительного обращения, а уничижения человеческого достоинства. Несмотря на то, что именно так воспитывались все дети Германии той эпохи, справедливости ради стоит заметить, что Адольф был ущемлен больше остальных.
Отец Адольфа применял стандартные методы воспитания тех лет.
Несколько эпизодов из детства Адольфа красноречиво рассказывают о том, в каком психологическом дискомфорте он рос. Однажды, после очередного конфликта с отцом, мальчишка решил убежать из дома, однако Алоис, узнав об этом, запер его на чердаке. Всю ночь мальчик пытался вылезти через окно, но оно было слишком узким, он даже снял одежду, чтобы протиснуться. Услышав шаги по лестнице стянул со стола старую скатерть и прикрылся ею, вошедший отец долго смеялся над ним, созывая домашних поглядеть на «мальчика в тоге». Как признавался сам Адольф, этот эпизод из детства принес ему массу страданий. Но если бы иного излишняя отцовская строгость сломила бы, то это был не тот случай. В другой раз будущий диктатор прочитал в книге, что умение стойко переносить боль - является признаком мужества. В следующий раз, когда отец решил его выпороть, он не выронил ни звука, а потом заявил обезумевшей от такой картины матери, что отец ударил его 32 раза!
Кем бы вырос Адольф если бы его отец был чуть мягче?
Несмотря на то, что Алоис ни с кем не был в хороших отношениях и всегда срывался на своих домочадцах, всячески тираня их, к Адольфу у него было особенное отношение, он не понимал его, и не получая полного подчинения унижал еще больше. Например, подзывал свистом, как собаку. Историки, которые работали над образом отца фашистского лидера, во многом имели схожие психологические воззрения, а потому их оценка вряд ли может быть объективной. Однако мужчина, который обращается к собственному ребенку как к собаке, перекрещивается с образом надзирателя концлагеря, заставляя задумываться о том, что стало причиной деспотичного нрава основателя фашизма.
Отношение с отцом как пример для подражания
Человек, создавший монумент из самого себя.
Насилие по отношению к детям в таком случае подавалось под соусом «для их же блага», якобы это делается исходя из благих побуждений и воспитания ради. Основатели «черной педагогики» придерживаются мнения о том, что лживость, ленивость и эгоистичность из детей нужно выбивать плетками и другими насильственными методами. Не это ли делал Адольф Гитлер по отношению к целым народностям? Имел ли объективные представления о добре и зле бывший ребенок, ставший жертвой собственного отца? Большинство историков об этом умалчивает.
Многие психологи видят в дальнейшем поведении человека, ставшего не просто лидером, но и самым кровожадным вождем, «отыгрывание» своих отношений с отцом. О том, чтобы признать в своем отце тирана и ненавидеть его, не было и речи, потому Адольф возненавидел то, что было частью отца – еврейский народ и направил свою злость и агрессию на них. Весьма удобная позиция для того, кому нужно излить собственную злобу, причем Гитлеру удалось перенести свои внутрисемейные переживания и травмы на весь немецкий народ. Все начали дотошно изучать свои родословные и если в ней оказывалась хоть капля еврейской крови, то никакие заслуги не смогли смыть этот факт. Не это ли травма самого маленького Гитлера? В свое время он не мог скрыться от унижений со стороны отца, что бы не делал, он был обречен на них просто по факту своего рождения и происхождения. Так же как и евреи при введенном им нацистском режиме.
Женщинам Адольф нравился.
Психологи утверждают, что единственно верным способом защитить свою психику для ребенка остается соотношения себя с агрессором, в данном случае с отцом. Он не воспринимал себя как жертву, потому и не был затюканным и слабым, он олицетворял себя тем, от кого исходит опасность.
Да, в аналогичных условиях росли тысячи маленьких немцев, почему же никто из них не стремился к мировой диктатуре? При этом стоит брать в расчет и личные качества маленького Гитлера. От природы он обладал горячим темпераментом, уязвимым самолюбием, тщеславием, лидерством. К тому же именно для него так сложились обстоятельства, выстраивающие его политическую карьеру. Несмотря на то, что нормальный человек не в состоянии понять его поступки, но объяснения им все же есть.
… и нежность матери
Клара считалась красавицей.
Если с отцом отношения у маленького Гитлера складывались тяжело, то к матери он испытывал безусловную любовь и привязанность. Клара, которая до рождения Адольфа потеряла троих детей относилась к сыну с особым трепетом. Однако психологи в один голос утверждают, что мать его не любила, баловала и угождала прихотям, пыталась защитить – да. Но любовь к ребенку от матери – это нечто иное, способность распознавать истинные потребности ребенка, но это требует от женщины эмоциональной зрелости, с которой у Клары были очевидные проблемы, учитывая ее брак и отношения внутри него.
Родители из-за собственных проблем не смогли дать ему той любви и ощущения защищенности, что он оказался неспособен любить других, об этом говорят и его личные отношения с противоположным полом, тяга к извращениям и неспособность к дружбе свидетельствуют о том, что любви в его детстве не было. Стоит ли обвинять в этом Клару, которая в поисках лучшей жизни ушла в дом к дяде и стала его женой, терпела побои и унижения, хоронила одного ребенка за другим? К тому же психологи часто говорят о том, что в семьях, где погибли старшие дети, родители склонны их идеализировать и преувеличивать их достоинства. Это становится испытанием для живых детей, которые живут в вечной тени погибших братьев и сестер, стремясь доказать родителям, что они лучше.
Родная сестра Адольфа Паула.
Клара слепо боялась своего супруга даже после его смерти, когда она пыталась добиться от детей послушания, то указывала на курительные трубки покойного мужа как на что-то авторитетное. Немудрено, что Адольфу просто не с кем было разделить свою боль унижений и страха, которые причинял ему отец. Образ матери, которая просто покорилась жестокости «добродетель» сложила голову у ног агрессии – этот сценарий плотно засел в голове у будущего диктатора, а природа и обстоятельства дали ему все, для воплощения в жизнь страшного плана.
Несмотря на то, что имя Адольфа Гитлера стало нарицательным и даже форма усов и прически, которые он предпочитал, больше никогда не вошли в моду, поскольку даже малейшее сходство с лидером нацистов приводит людей в ужас, даже спустя десятилетия, стоит отдать должное человеку, сумевшему навязать свою спорную идеологию огромной массе людей. Как Гитлеру удалось превратить образованную молодёжь в безжалостных нацистов, заставив их забыть о собственных идеалах и стремлениях?
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