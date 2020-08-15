Прогулка по храму индустриальной эстетики

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Пишет Александр technolirik: "Сегодня расскажу об одном из красивейших и интереснейших мест







В мой последний приезд мне наконец-то удалось осмотреть финальную часть завода, которая оказалась самой живописной — так как этот маршрут проходит над доменными печами, и с высоты открываются шикарные виды на огромную территорию завода и индустриальный ландшафт города







Лестница приводит в машинный зал подъемника подвесной дороги, строительство которой было начато в 1911 году и полностью завершено к 1918 году. Подвесная дорога была создана для транспортировки шихты к доменным печам. До этого шихту к доменным печам поднимали паровыми лифтами и загружали вручную







Машинный зал подъемника был построен в 1912—1913 годах. Мощные электромоторы осуществляли вращение шкивов, которые приводили в движение стальные тросы длиной 380 метров и диаметром 32 мм. Чтобы снизить вероятность пробуксовки троса на шкивах при высокой нагрузке, последние были обшиты кожей. В последний год работы завода 1985-й подвесная дорога поднимала к доменным печам 240 заполненных шихтой вагончиков в час







Индустриальная







А виды с обзорных площадок на маршруте способны очаровать даже опытных любителей индустриального туризма. Я видел много различного фотогеничного индастриала, но этот







Как же здорово, что сразу после его закрытия в 1986 году он был объявлен местными органами управления историческим памятником, что обеспечило заводу сохранность, а в 1994 году стал первым индустриальным объектом, занесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вид на прилегающий к







Поднимаюсь на уровень загрузки доменных печей, расположенный на высоте 27 метров. На этот уровень вагонетки доставляются подъемником, в машинном зале которого я был десять минут назад. Общая протяжность заводской подвесной дороги составляет около шести







Клепанные металлоконструкции подъемника, построенные в 1910-х







Пространство внутри подъемника







Подвесная дорога во всей красе своих металлоконструкций. Во время работы она генерировала колоссальный шум, который был слышен во всех уголках Фелклингена. Местные жители на протяжении всего периода работы завода рождались, жили и умирали под шум подвесной дороги металлургического предприятия. Никогда не







Еще парочка видов с верхней палубы завода на коксохим. Справа в кадре видна каркасная







Далее туристическая тропа сворачивает в лес из ржавых металлоконструкций и я попадаю в фантастическую стимпанковскую вселенную







Я очень люблю компьютерные игры от первого лица, которые дают возможность виртуально побродить в красивых, созданных человеческой фантазией мирах,







Металлические резервуары цилиндрической формы, которые вы видите на этих снимках, являются воздухонагревателями или как их называют металлурги — кауперы. Использование в доменных печах нагретого до 350°-400° С воздуха







Название «каупер» пошло от имени изобретателя — английского инженера Эдуарда Каупера, который в 1857 году изобрел воздухонагреватели для







Стальной цилиндр — лишь внешняя оболочка воздухонагревателя, которая изнутри обложена огнеупорным кирпичем для уменьшения тепловых потерь и предотвращения перегрева оболочки и последующей ее деформации. Внутреннее пространство воздухонагревателя разделено







Доменный газ, смешанный с воздухом, подается в камеру горения, где сгорая, нагревает решетку. Затем в воздухонагреватель подается воздух, который проходит через разогретую решетку и нагревается до нужной температуры, после чего подается в домну. В процессе нагрева воздуха решетка охлаждается, поэтому воздухонагреватели работают циклично. Пока в одном каупере происходит нагрев решетки, второй с уже разогретой решеткой нагревает воздух и подает его в домну. После чего его ставят на нагрев, а первый на подачу нагретого воздуха. Затем цикл повторяется. Для каждой доменной печи в Фелклингене используется по три воздухонагревателя, которые формируют внешний вид заводских доминант, скрывая за своими массивными корпусами доменные печи.







Индустрия больше никогда не будет такой красивой, какой была в XIX — XX веках. Именно поэтому так важно сохранять все то индустриальное наследие, что дошло до наших дней







Внешний вид металлургического завода за много десятилетий совершенно не изменился, так что если сделать фото в ч/б, его вполне можно выдать за исторический снимок.







Мы живем в удивительную эпоху, когда не создается ничего, что могло бы стать классикой — автомобили давно превратились в предметы потребления с периодом жизни в 10 лет, индустриальная архитектура исчезла как явление, инженерные сооружения максимально функциональны и лишены внешнего лоска, даже офисные центры и здания больших корпораций не блещут интересной и яркой архитектурой. Интересно, что из созданного в XXI веке станет классикой и будет представлять ценность и интерес для будущих поколений людей через сотню лет? Часто думаю над этим вопросом.







Вот я и подошел к верхушке доменной печи, которая на немецком называется Gicht (русский термин — колошник), а сама эта платформа, по которой проходит подвесная дорога, снабжающая все шесть доменных печей железнорудным сырьем и коксом







Процесс загрузки домны выглядел так. Колпак, которым закрыт колошник, поднимался вверх, после чего содержимое пяти вагонеток высыпалось на так называемый «колокол», закрывающий выход колошникового газа из домны. После загрузки шихты, колпак снова опускался, за ним опускался и сам «колокол», давая содержимому вагонеток провалиться в шахту доменной печи. Монорельс подвесной дороги проходит по всей длине колошниковой платформы (Gichtbühne), расположенной на высоте 27 метров.







Отличия от действительно заброшенных предприятий лишь в том, что, содержащая цветные металлы проводка



http://vs-t.ru/progulka-po-xramu-industrialnoj-estetiki



Пешеходный маршрут, проходящий через сердце металлургического завода, ведет дальше и я следую ему, периодически делая остановки











Отдельные элементы заводских доминант удивительно напоминают корабельные рубки







Конечная точка маршрута находится возле огромного железнодорожного хозяйства, обслуживающего металлургические и не только заводы Фелклингена.







Достигнув конечной точки маршрута, возвращаюсь назад по платформе, потолок над которой образован трассой подвесной дороги. Пустынная колошниковая платформа во всем своем стальном живописном техногене.







По другую сторону с колошниковой платформы открываются виды на цеха очистки колошникового газа.







Фелклингскй металлургический завод стал одним из первых в мире, на котором было установлено масштабное оборудование для очистки колошникового газа, образующегося в домнах в процессе выпечки чугуна. Первый цех очистки был построен в 1911 году, второй в 1913-м, и третий цех был сооружен в 1922 году. В этих цехах колошниковый газ очищался от коксовой и металлической пыли по методу Хальберга-Бета (Halberg-Beth), что было реализовано впервые. Эффективность очистки этим методом была настолько высокая, что после применения его на Фелклингском металлургическом заводе, этот метод распространился в мировой металлургии.







После очистки колошникового газа, он мог использоваться дальше в качестве топлива в компрессорном цеху, на коксохимическом заводе, а также в кауперах для нагрева воздуха. Цеха очистки обрабатывали до 381 000 кубометров колошникового газа в час.







Цеха очистки украшают живописные стимпанковские металлоконструкции, постепенно покрывающиеся флорой







Всегда поражался тому, как деревья могут проростать вне грунта, просто вгрызаясь корнями в металл?



http://vs-t.ru/progulka-po-xramu-industrialnoj-estetiki



Прогулка по живописному высотному маршруту подходит к завершению и я направляюсь к выходу



http://vs-t.ru/progulka-po-xramu-industrialnoj-estetiki



Металлургический завод Фелклингена — поразительное по своим масштабам и красоте место, в котором я побывал уже несколько раз, но куда снова тянет. Этот завод является ярчайшим представителем индустриального музейного ландшафта Германии и ключевым пунктом европейской индустриальной истории, а также одним из самых живописных музеев в мире в своей сфере. Если вы ценитель индустриальной красоты, эстетики стимпанка и техногенных пейзажей, настоятельно рекомендую включить это место в программу поездки по западным регионам Германии. Оно не разочарует как далекого от подобных мест человека, так и фаната индустриального брутализма."







Пишет Александр technolirik: "Сегодня расскажу об одном из красивейших и интереснейших мест , которое стоит посетить каждому ценителю индустриальной эстетики и громадных конструкций из металла. Это еще одно место европейской индустриальной истории, от созерцания которого испытываешь восторг и в очередной раз удивляешься тому, какие величественные конструкции были созданы немецкими инженерами в конце XIX века.В мой последний приезд мне наконец-то удалось осмотреть финальную часть завода, которая оказалась самой живописной — так как этот маршрут проходит над доменными печами, и с высоты открываются шикарные виды на огромную территорию завода и индустриальный ландшафт города Фельклинген . Металлургический завод Фелклингена — идеальное место, чтобы нырнуть с головой в фантастическое пространство металлоконструкций, труб и брутальной инженерии индустриальной эпохи, не подвергая себя рискам. И увидеть всю ту красоту, которая обычно доступна лишь нелегальным городским исследователям. В мой последний визит в это место я направился к маршруту, до которого не успел добраться в мои первые приезды сюда. Он проходит на высотах от 27 до 45 метров и начинается лестницей, которая ведет наверх.Лестница приводит в машинный зал подъемника подвесной дороги, строительство которой было начато в 1911 году и полностью завершено к 1918 году.Подвесная дорога была создана для транспортировки шихты к доменным печам. До этого шихту к доменным печам поднимали паровыми лифтами и загружали вручную . Создание подвесной дороги с наклонной платформой заметно автоматизировало и ускорило производственный процесс. Внутри машинного зала царит умиротворяющая атмосфера заброшенного завода, которая усиливалась тем фактом, что моя прогулка проходила в полном одиночестве. За эти пару часов я не встретил на маршруте ни одного посетителя и наслаждался заброшенной индустриальной красотой в тишине один-на-один с заводом.Машинный зал подъемника был построен в 1912—1913 годах. Мощные электромоторы осуществляли вращение шкивов, которые приводили в движение стальные тросы длиной 380 метров и диаметром 32 мм. Чтобы снизить вероятность пробуксовки троса на шкивах при высокой нагрузке, последние были обшиты кожей. В последний год работы завода 1985-й подвесная дорога поднимала к доменным печам 240 заполненных шихтой вагончиков в час . Индустриальная эстетика начала прошлого века великолепна в своих деталях.А виды с обзорных площадок на маршруте способны очаровать даже опытных любителей индустриального туризма. Я видел много различного фотогеничного индастриала, но этот завод — самый прекрасный объект из всего того, что мне доводилось видеть.Как же здорово, что сразу после его закрытия в 1986 году он был объявлен местными органами управления историческим памятником, что обеспечило заводу сохранность, а в 1994 году стал первым индустриальным объектом, занесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вид на прилегающий к заводу коксохим, где производился кокс — высококачественное бездымное топливо, получаемое из каменного угля путем нагревания до высоких температур без доступа кислорода. Белое здание — угольная башня.Поднимаюсь на уровень загрузки доменных печей, расположенный на высоте 27 метров. На этот уровень вагонетки доставляются подъемником, в машинном зале которого я был десять минут назад. Общая протяжность заводской подвесной дороги составляет около шести километров , по которым перемещалось 265 вагонеток. На момент ввода подвесной дороги в эксплуатацию это была техническая инновация. Ранее никто не пытался автоматизировать процесс загрузки шихты в доменную печь, тем более при помощи такой передовой транспортной системы.Клепанные металлоконструкции подъемника, построенные в 1910-х годах , как и все инженерные сооружения того времени выглядят впечатляюще!Пространство внутри подъемника , в котором осуществлялось перемещение вагонеток.Подвесная дорога во всей красе своих металлоконструкций. Во время работы она генерировала колоссальный шум, который был слышен во всех уголках Фелклингена. Местные жители на протяжении всего периода работы завода рождались, жили и умирали под шум подвесной дороги металлургического предприятия. Никогда не перестану восторгаться немецкой инженерной мыслью. Построить такую транспортную систему на уже действующем заводе на технологиях 1910-х годов и так, чтобы она проработала семь десятков лет без сбоев и капремонта! Все таки немцы всегда были мировыми лидерами в машиностроении и продолжают оставаться ими до сих пор.Еще парочка видов с верхней палубы завода на коксохим. Справа в кадре видна каркасная конструкция подвесной дороги c еще одним наклонным подъемником, которая в 1914 году связала коксохим и доменные печи завода. Зеленая равнина и ржавые металлоконструкции очень хорошо дополняют друг друга.Далее туристическая тропа сворачивает в лес из ржавых металлоконструкций и я попадаю в фантастическую стимпанковскую вселенную . Я очень люблю компьютерные игры от первого лица, которые дают возможность виртуально побродить в красивых, созданных человеческой фантазией мирах, которые невозможно представить в нашей реальности. Для меня это своего рода медитация — оказаться в удивительно красивом и необычном пространстве, испытывать восторг от процесса созерцания и наполняться радостью, красотой и гармонией. Здесь, среди переплетения исполинских труб, платформ и огромных металлических сооружений я ощутил такие же чувства от пребывания в невероятной локации, существующей в реальном мире. Фантастика!Металлические резервуары цилиндрической формы, которые вы видите на этих снимках, являются воздухонагревателями или как их называют металлурги — кауперы. Использование в доменных печах нагретого до 350°-400° С воздуха позволяет снизить расход кокса на треть. Воздух, нагретый до 1100 — 1200° С дает еще большую экономию кокса. Каждая доменная печь оснащена несколькими кауперами, работающими поочередно.Название «каупер» пошло от имени изобретателя — английского инженера Эдуарда Каупера, который в 1857 году изобрел воздухонагреватели для доменных печей, работающие на доменном газе или на его смеси с природным или коксовым газом. Такие воздухонагреватели работают по принципу регенерации и не требуют для своей работы затрат дополнительной энергии на нагревание воздуха.Стальной цилиндр — лишь внешняя оболочка воздухонагревателя, которая изнутри обложена огнеупорным кирпичем для уменьшения тепловых потерь и предотвращения перегрева оболочки и последующей ее деформации. Внутреннее пространство воздухонагревателя разделено вертикальной стенкой на камеру горения и выложенную из огнеупорных блоков решетчатую конструкцию.Доменный газ, смешанный с воздухом, подается в камеру горения, где сгорая, нагревает решетку. Затем в воздухонагреватель подается воздух, который проходит через разогретую решетку и нагревается до нужной температуры, после чего подается в домну. В процессе нагрева воздуха решетка охлаждается, поэтому воздухонагреватели работают циклично. Пока в одном каупере происходит нагрев решетки, второй с уже разогретой решеткой нагревает воздух и подает его в домну. После чего его ставят на нагрев, а первый на подачу нагретого воздуха. Затем цикл повторяется. Для каждой доменной печи в Фелклингене используется по три воздухонагревателя, которые формируют внешний вид заводских доминант, скрывая за своими массивными корпусами доменные печи.Индустрия больше никогда не будет такой красивой, какой была в XIX — XX веках. Именно поэтому так важно сохранять все то индустриальное наследие, что дошло до наших дней . И немцы очень хорошо это понимают.Внешний вид металлургического завода за много десятилетий совершенно не изменился, так что если сделать фото в ч/б, его вполне можно выдать за исторический снимок.Мы живем в удивительную эпоху, когда не создается ничего, что могло бы стать классикой — автомобили давно превратились в предметы потребления с периодом жизни в 10 лет, индустриальная архитектура исчезла как явление, инженерные сооружения максимально функциональны и лишены внешнего лоска, даже офисные центры и здания больших корпораций не блещут интересной и яркой архитектурой. Интересно, что из созданного в XXI веке станет классикой и будет представлять ценность и интерес для будущих поколений людей через сотню лет? Часто думаю над этим вопросом.Вот я и подошел к верхушке доменной печи, которая на немецком называется Gicht (русский термин — колошник), а сама эта платформа, по которой проходит подвесная дорога, снабжающая все шесть доменных печей железнорудным сырьем и коксом , имеет название Gichtbühne (колошниковая платформа).Процесс загрузки домны выглядел так. Колпак, которым закрыт колошник, поднимался вверх, после чего содержимое пяти вагонеток высыпалось на так называемый «колокол», закрывающий выход колошникового газа из домны. После загрузки шихты, колпак снова опускался, за ним опускался и сам «колокол», давая содержимому вагонеток провалиться в шахту доменной печи. Монорельс подвесной дороги проходит по всей длине колошниковой платформы (Gichtbühne), расположенной на высоте 27 метров.Отличия от действительно заброшенных предприятий лишь в том, что, содержащая цветные металлы проводка , на месте.Пешеходный маршрут, проходящий через сердце металлургического завода, ведет дальше и я следую ему, периодически делая остановки , чтобы насладится очередным видом на внутренности заснувшего железного монстра и сделать парочку кадров этой техногенной красоты.Отдельные элементы заводских доминант удивительно напоминают корабельные рубки . Конечная точка маршрута находится возле огромного железнодорожного хозяйства, обслуживающего металлургические и не только заводы Фелклингена.Достигнув конечной точки маршрута, возвращаюсь назад по платформе, потолок над которой образован трассой подвесной дороги. Пустынная колошниковая платформа во всем своем стальном живописном техногене.По другую сторону с колошниковой платформы открываются виды на цеха очистки колошникового газа.Фелклингскй металлургический завод стал одним из первых в мире, на котором было установлено масштабное оборудование для очистки колошникового газа, образующегося в домнах в процессе выпечки чугуна. Первый цех очистки был построен в 1911 году, второй в 1913-м, и третий цех был сооружен в 1922 году. В этих цехах колошниковый газ очищался от коксовой и металлической пыли по методу Хальберга-Бета (Halberg-Beth), что было реализовано впервые. Эффективность очистки этим методом была настолько высокая, что после применения его на Фелклингском металлургическом заводе, этот метод распространился в мировой металлургии.После очистки колошникового газа, он мог использоваться дальше в качестве топлива в компрессорном цеху, на коксохимическом заводе, а также в кауперах для нагрева воздуха. Цеха очистки обрабатывали до 381 000 кубометров колошникового газа в час.Цеха очистки украшают живописные стимпанковские металлоконструкции, постепенно покрывающиеся флорой . Всегда поражался тому, как деревья могут проростать вне грунта, просто вгрызаясь корнями в металл?Прогулка по живописному высотному маршруту подходит к завершению и я направляюсь к выходу , делая по пути еще несколько снимков фантастического окружения.Металлургический завод Фелклингена — поразительное по своим масштабам и красоте место, в котором я побывал уже несколько раз, но куда снова тянет. Этот завод является ярчайшим представителем индустриального музейного ландшафта Германии и ключевым пунктом европейской индустриальной истории, а также одним из самых живописных музеев в мире в своей сфере. Если вы ценитель индустриальной красоты, эстетики стимпанка и техногенных пейзажей, настоятельно рекомендую включить это место в программу поездки по западным регионам Германии. Оно не разочарует как далекого от подобных мест человека, так и фаната индустриального брутализма."

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