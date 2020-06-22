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Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты

Станция Инская — одна из самых крупных сортировочных станций в России. Находится в Первомайском районе города Новосибирска. Этот транспортный узел соединяет грузы Кузбасса, Урала и Средней Азии. Каждые сутки через станцию проходит более 27 000 вагонов, а ее площадь превышает 800 000 кв.м. Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты

Станция формирует поезда в 37 назначениях: Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты Станция заложена в 1928 году, а 20 апреля 1934 года на Кузбасс отправлен первый грузовой состав с уральской рудой. Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты Панорама. (Кликабельно, 4000×1009 px): Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты Вид с воздуха: Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты На станции Инская находятся 423 стрелочных перевода. Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высотыОдна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты Развернутая длина 164 путей составляет почти 1823 км. Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высотыОдна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты Станция обеспечивает вагонопоток в пяти направлениях: Кузбасс, Юг, Запад, Восток, Новосибирск-Главный. Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты На станции предусмотрены два объединенных поста: Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты График движения поездов: Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты На станции имеются две сортировочных горки. Принцип работы горки следующий: состав на горку надвигается локомотивом по пологому подъему, что облегчает расцепку вагонов: Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты Спускная часть пути располагается на уклоне, благодаря чему вагоны сами скатываются под действием силы тяжести и распределение их по путям сортировочного парка. Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты Всем этим процессом заведуют дежурные по горке: Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высотыОдна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты Локомотивное депо: Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высотыОдна из крупнейших сортировочных станций в России с высотыОдна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты Пешеходный виадук: Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высотыОдна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты

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Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты

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Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высотыПодписаться на мой Instagram

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