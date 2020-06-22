Одна из крупнейших сортировочных станций в России с высоты

Станция Инская — одна из самых крупных сортировочных станций в России. Находится в Первомайском районе города Новосибирска. Этот транспортный узел соединяет грузы Кузбасса, Урала и Средней Азии. Каждые сутки через станцию проходит более 27 000 вагонов, а ее площадь превышает 800 000 кв.м.



Станция формирует поезда в 37 назначениях: Станция заложена в 1928 году, а 20 апреля 1934 года на Кузбасс отправлен первый грузовой состав с уральской рудой. Панорама. (Кликабельно, 4000×1009 px): Вид с воздуха: На станции Инская находятся 423 стрелочных перевода. Развернутая длина 164 путей составляет почти 1823 км. Станция обеспечивает вагонопоток в пяти направлениях: Кузбасс, Юг, Запад, Восток, Новосибирск-Главный. На станции предусмотрены два объединенных поста: График движения поездов: На станции имеются две сортировочных горки. Принцип работы горки следующий: состав на горку надвигается локомотивом по пологому подъему, что облегчает расцепку вагонов: Спускная часть пути располагается на уклоне, благодаря чему вагоны сами скатываются под действием силы тяжести и распределение их по путям сортировочного парка. Всем этим процессом заведуют дежурные по горке: Локомотивное депо: Пешеходный виадук:



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