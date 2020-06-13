Как пищевая промышленность подделывает продукты

Пищевая промышленность, по всей видимости, никогда не устанет удивлять нас изобретательностью, особенно когда дело касается создания фальшивых продуктов. Вот несколько фактов, подтверждающих это.

Сметана — подделка

Один из самых популярных кисломолочных продуктов. Сегодня магазины предлагают нам сметану разной жирности, но молчат о том, что она давно перестала быть настоящей сметаной. Мы покупаем вещество, похожее на нее и внешне, и по вкусу. Что же мы едим на самом деле? Животный жир заменяют на растительный, молочный белок — на соевый, а соя-то генно-модифицированная. Добавляется вкусовая добавка, и на прилавки.

Сметана очень полезна, она быстро усваивается организмом, но касается это сметаны, приготовленной классическим способом, т. е. исключительно из сливок и закваски. А такую сметану сегодня на прилавках найти достаточно сложно. Как же проверить натуральность продукта? Очень просто: необходимо растворить чайную ложку сметаны в стакане кипятка. Подделка выпадет в осадок, а настоящая полностью растворится.

Икра — подделка

В России икру начали подавать к столу более 300 лет назад. Петр I держал 50 специальных рыболовов, которые поставляли икру к царскому двору.

Сегодня этот деликатес, богатый йодом, из-за высокой цены доступен далеко не всем. Поэтому красную и черную икру научились подделывать. Делают ее из морских водорослей, и вкус такой икры отдает желатином. Но даже если икра имеет запах рыбы, а икринки правильной формы и необходимого цвета, все это не доказывает их натуральность. Натуральная икра при сжимании лопается и имеет горьковатый привкус, а подделка просто разжевывается. В натуральной икре икринки должны быть целыми, жидкости должно быть совсем немного. Если в икре соли меньше положенного, она может не дожить до конца срока реализации.

Срок годности икры после улова три дня, именно поэтому производители для продления срока добавляют консерванты. Наилучшая икра расфасована в банки с июля по сентябрь — в это время нерестятся лососевые и больше вероятности, что производитель использовал минимум консервантов.

Проверка натуральности икры: если в емкость с кипятком бросить настоящую икринку, белок начнет сворачиваться, оставляя в воде белый шлейф, а сама икринка останется невредимой. Искусственная икра в кипятке через какое-то время потеряет форму и начнет растворяться.

Консервы

Проблемы, с которыми может столкнуться покупатель:

соотношение рыбы и соуса. Если изготовитель использует соуса больше, чем положено, он существенно экономит;

к самой рыбе частенько добавляют увеличители объема;

наличие консервантов (например, сорбиновая кислота);

при неправильном закупоривании консервов олово может попадать внутрь и окисляться.

Консерванты. Использование консервантов началось в глубокой древности. Люди всегда хотели продлить срок службы продуктов. Соль, мед, вино. Позже заменили на винный уксус и этиловый спирт. Также для сохранения продуктов из специй выделяли эфирные масла. Все было бы хорошо, если бы природные консерванты не заменили синтетическими.

Они останавливают образование в продукте как вредных, так и полезных бактерий. Благодаря им увеличивается срок хранения продукта, сохраняется цвет, запах.

С другой стороны, они могут спровоцировать расстройства желудка, изменение артериального давления, даже рак.

Крабовые палочки

Судя по названию — деликатес. Но все потребители давно знают, что в крабовых палочках нет никаких крабов. Но немногие знают, что в основном даже рыбы там нет. Судя по надписям на упаковке, в состав крабовых палочек входит крахмал, красители, консерванты и сурими (рыбный фарш).

Как оказывается, в рыбном фарше самой рыбы не более 10%. После проведения анализов экспертам так и не удалось точно выяснить, что за вещества составляют оставшиеся 90%.

После обнародования результатов такого исследования в прессе продажи крабовых палочек упали в несколько раз. Самое печальное то, что производители не говорят всей правды о составе «не крабовых палочек». Вывод прост: крабовые палочки — продукт с неизвестными компонентами, и есть его не просто не стоит, а категорически не стоит.

Копченая рыба

В основном ее делают с помощью жидкого дыма — сильнейшего канцерогена, запрещенного во многих странах мира.

Производитель утверждает, что основной компонент подобной жидкости — вытяжка из обычного дыма. А рецепт производства держится в секрете. Быстро закоптить рыбу теперь не проблема, не нужна ни коптильня, ни вишневые опилки.

Рецепт. Все очень просто: на пол-литра воды две столовые ложки соли и 50 гр. жидкого дыма. Окунаем рыбу и оставляем в холодильнике на двое суток. Все, копченая рыба готова. А как же термическая обработка, которая должна убить ботулизм, холеру, сальмонеллу, стафилококк и всевозможных глистов? Нам весь этот букет вероятностей предлагают купить вместе с рыбой. Было бы честно называть ее не копченой рыбой, а «русскорулеточной» рыбой. Вывод один: хотите жить — просто не ешьте «рускорулеточную» рыбу.

Отличить ее от настоящей копченой тоже несложно. В настоящей копченой рыбе на разрезе мясо имеет желтоватый оттенок, а в районе желудка собирается жир такого же цвета. Крашеная рыба в разрезе имеет цвет простой селедки и выделения жира практически нет. Поэтому при покупке копченой рыбы попросите продавца ее разрезать. И обратите внимание на дату копчения, так как при неправильном хранении вероятность появления вредных бактерий сильно увеличивается.

Креветки

Покупая креветки, на самом деле мы покупаем воду. Их замораживают сразу после улова: креветки глазируют льдом, чтобы они не ломались. Количество льда в креветках не указано производителями, ведь норм на его количество просто нет. Этим производители увеличивают вес процентов на 10−40.

На упаковке также указан калибр креветок, суть его — количество креветок на килограмм. Но это верно только для неочищенных креветок. Эти нормы нарушают почти все производители. Морской прибрежный планктон может накапливать в себе тяжелые металлы.

Довольно давно научились разводить креветок в прибрежной зоне. Креветки, выращенные штучно, содержат в себе антибиотики, которые добавляют в воду, чтобы ракообразные не болели. Избыток антибиотиков в организме вызывает аллергические реакции, дисбактериоз, убивает микрофлору. Чаще всего используют левомицетин, который очень медленно выводится из организма человека. К сожалению, пока у нас нет законов, которые регулируют наличие стимуляторов роста или антибиотиков в креветках.

На глаз наличие антибиотиков в креветках обнаружить нельзя. Поэтому при покупке ищите «атлантические» креветки, то есть выловленные в море, в них антибиотиков намного меньше.

Вывод: в креветках очень высокая вероятность наличия антибиотиков, поэтому желательно ограничить употребление креветок до нескольких раз в месяц. Особенно если производитель креветок сомнительный.

Большая часть меда, соевого соуса и специй в магазинах — фальшивка

Большинство участников медового рынка по всему миру покупают мед сомнительного качества в Китае. В китайском меде пыльца, как правило, отфильтрована — это делается, чтобы замаскировать его происхождение. Следовательно, получившаяся субстанция медом с полным правом называться не может.

Соевый соус тоже большей частью фальшивка, хотя, казалось бы, сама соя — сырье вполне доступное. Тут все дело в том, что процесс производства настоящего соевого соуса слишком длительный и трудоемкий. Поэтому многие предприимчивые производители решили переориентироваться на «скороспелую» имитацию, которая и готовится за три дня, а хранится несравнимо дольше.

Но хуже всего, пожалуй, дело обстоит с шафраном. Это дорогое удовольствие, не зря его называют королем специй. За килограмм настоящего шафрана придется выложить около двадцати тысяч долларов. Это впечатляет, учитывая, что у большинства производителей, утверждающих, что они продают специи исключительно высшего качества, в действительности в каждой упаковке шафрана процентов десять или около того. Остальное — ничего не стоящие измельченные растения.

При помощи специального клея из мясных обрезков можно сделать один большой и аппетитный стейк

Субстанция, которая склеивает кусочки мяса, называется «трансглутаминаза», или попросту «мясной клей». Этот фермент позволяет модным поварам придать уже приготовленному мясному блюду или крабовой котлетке какую-нибудь затейливую форму.

Гораздо менее безобидным выглядит другое применение трансглутаминазы. В крупном мясном производстве всегда остается множество кусочков и обрезков, которые годятся разве что на корм для животных. А благодаря трансглутаминазе бережливые предприниматели могут склеить любые отходы мясного производства в одно целое и избежать финансовых потерь. Причем простому потребителю отличить такую мозаику от обычного куска мяса очень сложно.

Лосося красят в розовый цвет

Настоящий цвет лосося (форели, семги), который лежит на прилавках наших магазинов, — бледно-серый. Сейчас его в основном выращивают искусственным образом — на фермах, где эта несчастная рыба лишена натурального корма и живет в такой тесноте, что практически не в состоянии передвигаться.

Чтобы придать-таки рыбе красивый розовый цвет, производители, как легко догадаться, пичкают ее специальными красящими препаратами. Эти пилюли для лосося делают даже разных оттенков — на разные вкусы хозяев рыбоводческих предприятий.

Сегодня на фермах выращивается около 95% атлантического лосося, и практически весь он — крашеный.

Итальянская мафия занимается подделкой оливкового масла

Как ни странно это звучит, но фальсификация оливкового масла — один из самых прибыльных видов «деятельности» итальянской мафии. Доходы от оливкового масла сопоставимы у них с доходами от наркотрафика. Для обычных потребителей это означает, что большая часть оливкового масла на рынке либо сильно разбавлена более дешевым сырьем, либо является полной имитацией.

То масло, которое сегодня продают под видом высококачественного оливкового, как минимум на 80% — смесь дешевых растительных масел из Туниса, Марокко, Греции и Испании. Никакой особенной пользы от такого продукта, конечно же, нет. По крайней мере, не больше, чем от обычного подсолнечного масла. Удивительно, но люди так привыкли ко вкусу фальшивки, что теперь настоящий чистый продукт довольно часто принимают за подделку.