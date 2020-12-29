Как и чем почистить телефон

Мобильный телефон называют одним из самых загрязненных предметов в доме. И это не голословное утверждение – при исследовании смартфонов помимо обычной пыли и грязи ученые обнаруживают на корпусе следы паразитов, фекальных бактерий и даже потенциально опасных для жизни микробов. Весомая причина почистить телефон прямо сейчас – а мы расскажем, как правильно это сделать.



Вопреки распространенному мнению средства для мытья окон и влажные салфетки для чистки смартфонов использовать нельзя. В состав бытовой химии часто входят довольно агрессивные вещества, способные испортить жидкокристаллический дисплей, а при проникновении внутрь – вызвать поломку всего устройства.

Также нельзя продувать смартфон феном (поверьте, так делают многие!), обрабатывать нашатырным спиртом, перекисью водорода, растворителями, хлоркой и абразивами, включая пищевую соду.



Для чистки и дезинфекции смартфона вам понадобятся:

Как почистить смартфон

Как почистить чехол

Как почистить аксессуары к смартфону

Как почистить аксессуары к смартфону

дистиллированная вода;70%-ный изопропиловый спирт;пульверизатор;салфетка из микрофибры для оптики или любая безворсовая ткань;ватные палочки;зубочистки.При чистке телефона постарайтесь его сильно не мочить. Большинство производителей наносят на корпус и экран смартфона специальное гидрофильное покрытие, которое защищает устройство от кожного сала и других загрязнений.Сильное трение и излишняя влага могут его разрушить.Отсоедините от телефона аксессуары и выключите устройство.Снимите защитный чехол – его вы почистите отдельно.Налейте в небольшой пульверизатор дистиллированную воду и 70%-ный изопропиловый спирт в пропорции 1:1. Важно использовать именно дистиллат, так как обычная проточная вода может содержать микроскопические частицы минералов, которые могут поцарапать экран телефона.Нанесите раствор из пульверизатора на салфетку из микрофибры – так, чтобы она была едва влажной. Разбрызгивать жидкость сразу на телефон НЕЛЬЗЯ!Протрите салфеткой все части устройства с обеих сторон.Чтобы почистить такие детали как объектив фотокамеры, входные порты для аксессуаров или кнопки, используйте ватные палочки. Крошки и другие загрязнения, застрявшие в корпусе, удалите деревянной зубочисткой.Сушите телефон на воздухе не менее 15 минут.Такую процедуру необходимо проводить как минимум один раз в неделю.Вместе с телефоном необходимо почистить и все аксессуары, иначе такая дезинфекция теряет весь смысл. Вид обработки чехла зависит от типа материала, из которого он сделан.Проще всего почистить кейсы из силикона – их можно промыть в теплой воде с добавлением жидкости для посуды. Для удаления сильных загрязнений используйте мягкую тряпочку. Прополощите чехол в чистой воде и хорошо просушите на воздухе.Также вы можете ежедневно протирать силиконовый кейс салфеткой, смоченной в водном растворе медицинского спирта.Чтобы продезинфицировать пластиковый чехол, протрите его безворсовой тканью, смоченной в дистиллированной воде с добавлением любой спиртсодержащий жидкости. Удалите загрязнения из углублений или вырезов ватной палочкой. Протрите чехол насухо чистой тряпочкой и просушите на воздухе.С чехлами из натуральной кожи дело обстоит сложнее. Их можно чистить только специальными средствами, предназначенными для этого типа материалов.Чтобы кожа не пересыхала и не трескалась, после чистки ее обрабатывают особым кондиционером – такой можно приобрести в салонах связи или фирменных магазинах производителей смартфонов.Чтобы продезинфицировать наушники, зарядное устройство и другие аксессуары, протрите их тканью, смоченной в растворе из дистиллированной воды и 70%-ного изопропилового спирта, взятых в равных частях. Старайтесь сильно их не мочить – а электроники и деталей, которые каким-либо образом контактируют с электрическим током, и вовсе стоит избегать. зи или фирменных магазинах производителей смартфонов.Чтобы продезинфицировать наушники, зарядное устройство и другие аксессуары, протрите их тканью, смоченной в растворе из дистиллированной воды и 70%-ного изопропилового спирта, взятых в равных частях. Старайтесь сильно их не мочить – а электроники и деталей, которые каким-либо образом контактируют с электрическим током, и вовсе стоит избегать.