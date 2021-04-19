Для чего вагонам метро необходимы загадочные крючки на торцах

Каждый, кто бывал в метрополитене, должен был обращать внимание на старые вагоны еще советских времен. У них есть одна весьма любопытная особенность – это странные загадочные крючки треугольной формы, установленные на самых торцах вагонов. Большинство людей не имеет даже малейшего понятия о том, для чего они нужны на самом деле.
Раньше крючки выполняли ту же функцию, что и эта штука. /Фото: otvet.mail.ru.
Какие только легенды не ходят в интернете по поводу торцовых крючков на старых вагонах. Кто-то рассказывает о том, что они являются частью складывающейся лестницы для проникновения на крышку вагона при осуществлении ремонтных работ. Другие вспоминают о том, что эти крючки якобы устанавливают из одной только дани традиции. Третьи заявляют о том, что они выполняют защитную функцию. Все это имеет крайне мало общего с действительности за исключением последней догадки, которая оказалась ближе всего к истине.
На крючки натягиваются защитные ремни или пружины. /Фото: ya.ru.
Первоначально такие крючки появились не на поездах, а на трамваях из нескольких вагонов, причем в странах Европы. В Россию технология попала уже в советские времена, причем только после Второй мировой войны. «Подсмотрели» идею крючков у немцев, благодаря конфискованным в качестве репараций вагонам для пассажирских поездов. Начиная с 1950-х годов, крючки стали ставить буквально на все пассажирские вагоны.
Встречаются лишь на вагонах старых моделей. /Фото: vk.com.
Итак, загадочные треугольники являются частью «торцевой подушки», которая, увы, на подавляющем большинстве вагонов метро не реализовывалась даже в советские времена. Что это такое? Торцевая подушка – это специальное техническое устройство, призванное повысить безопасность железнодорожного транспорта (в том числе метро). Нужна она для того, чтобы воспрепятствовать падению человека в проем между вагонами.
В поездах делают подушки. /Фото: en.wikipedia.org.
Принцип действия подушки предельно прост: она состоит из каких-либо подвижных или мягких элементов, которые частично или полностью перекрывают щель между вагонами. На советских вагонах метров торцевая подушка должна была натягиваться с использованием цепей или ремней, которые в свою очередь и должны были крепится на те самые загадочные крючки. При этом торцевые подушки могут быть выполнены в самом разнообразном виде.
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