Цветники на даче: какой выбрать?





Источник: 7dach.ru Варианты обустройства дачных цветников весьма разнообразны, и о них стоит, пожалуй, поговорить подробнее.



Снимки в этой публикации не мои: чтобы проиллюстрировать, какими бывают цветники на даче, фото я подбирал в интернете.

Бордюр

Бордюром называют узкую (от 30 до 50 см в ширину), длинную полосу растений, окаймляющую садовую дорожку, газон или цветник. Для посадки в бордюрах рекомендуют использовать невысокие культуры, не более 40 см высотой. Впрочем, как в любом правиле, здесь бывают исключения.



В качестве бордюрных высаживают как цветочные, так и декоративно-лиственные растения: миниатюрные хосты, колеусы, цинерарию серебристую, чистец византийский и другие. Это очень выигрышный вариант: в отличие от большинства цветущих культур, декоративно-лиственные привлекательны в течение всего сезона.









Бордюр может оформляться однолетними, двулетними и многолетними растениями. Из однолетних часто используются алиссумы, агератумы, низкорослые бархатцы и календулы, петунии, лобелии, цинерарии, кустовые настурции и другие. Из двулетников лучше всего для посадки в бордюрах подходит, пожалуй, виола. Большой выбор предлагают многолетники: это и различные луковичные (мускари, крокусы, хионодоксы и другие), и примулы, и флокс шиловидный, и чистец византийский, и хосты, и бруннеры, и лаванда, и прочие.









Даже овощные культуры могут быть использованы для бордюров! Листовой салат, петрушка кудрявая и даже обычная морковь могут стать интересным и оригинальным элементом оформления вашего участка. А декоративная капуста сохранит необычность и яркость до поздней осени, до первого снега.



Поскольку основная функция бордюра — обрамление какого-либо ландшафтного элемента, он сам по себе должен иметь четкие контуры. Нередко, особенно если такой цветник на даче используется для оформления газона, его границы обозначают, используя декоративную бордюрную ленту; она помогает сохранить заданные очертания, не позволяя растениям излишне разрастаться (что бывает особенно важно при посадке многолетников).

Рабатка

По-немецки слово rabatte означает «грядка». И цветник, называемый рабаткой, напоминает именно грядку, только вместо овощей на ней растут цветы. Эти цветники на даче могут располагаться вдоль дорожек или забора, окаймлять дом, беседку или иное строение.



Как и на овощной грядке, на цветочной растения чаще сажают ровными рядами или располагают симметричными группами, то есть рабатка, по своей сути, является цветником регулярного типа. В парках и больших садах можно встретить и рабатки, оформленные цветочными узорами.







Такой цветник бывает односторонним или двусторонним, в зависимости от места его расположения. На двусторонней рабатке растения в центральном ряду могут быть более высокорослыми, чем по краям, но при этом они не должны закрывать от зрителя общую картину цветника. Вообще, традиционная рабатка засаживается одинаковыми по высоте растениями, хотя сейчас это правило применяется не всегда.



Ширина «цветочной грядки» варьируется достаточно широко: от 50 см до 3 м; длина ее может быть произвольной. Очень длинную рабатку допустимо разбивать на части небольшими дорожками (этот прием часто используется при оформлении парков и скверов).

Ширина цветника зависит от размеров высаживаемых растений и, безусловно, должна соотноситься с пропорциями садового пространства. На небольшом участке предпочтительны узкие рабатки, засаженные невысокими цветами.







По форме рабатка чаще бывает прямоугольной, но это не обязательно: располагаясь, к примеру, вдоль извилистой садовой тропинки, она может принимать форму ленты, в точности следуя очертаниям дорожки.



Для оформления рабаток чаще всего используют невысокие длительно цветущие и декоративно-лиственные однолетние и двулетние растения: цинерарию серебристую, колеусы, виолы, алиссумы, агератумы, бархатцы, бегонии и другие.

Миксбордер

Более распространенным, чем рабатка, типом дачного цветника является миксбордер. Это удлиненный смешанный цветник, составленный из различных многолетних и однолетних растений таким образом, чтобы его декоративность сохранялась в течение всего сезона.







Как и рабатка, миксбордер может располагаться вдоль забора, дорожки, стены дома или любого иного дачного строения. Он также бывает односторонним или двусторонним, но вот строгая геометрия здесь отсутствует, как и единообразие: это цветник свободной формы, где гармонично сочетается множество разнообразных растений, высаженных поодиночке или небольшими группами.



Рекомендуемая ширина миксбордера — от 1,5 до 4 м. Высокорослые растения в нем высаживаются на заднем плане (если цветник односторонний — например, у стены дома) или посередине (если речь идет о широком цветнике с двусторонним обзором).







Основу миксбордера, как правило, составляют многолетние растения, как цветущие, так и декоративно-лиственные. Их дополняют ранневесенними луковичными и однолетниками с продолжительным периодом цветения.



Группируют растения в миксбордере, ориентируясь на сроки их цветения, окраску цветков и листьев, размеры и требования к условиям. При этом композиция может быть построена как на контрастных, так и на взаимодополняющих сочетаниях цветов и фактур.



Как и в случае с рабаткой, размеры цветника необходимо соотносить с высотой растений и площадью участка. Общее правило: чем крупнее растение, тем шире следует делать миксбордер. Рекомендуется, чтобы в двустороннем цветнике высота самого крупного растения не превышала половины ширины миксбордера. Действует и другое правило: чем больше длина цветника, тем шире он должен быть.







Если композиция односторонняя, растения на заднем плане могут быть и более высокими, но высаживать их предпочтительно небольшими группами, а не «стеной». Чтобы придать цветнику объем, сделать его более естественным, допустимо слегка сдвигать отдельные группы высокорослых растений к переднему краю (однако следите при этом, чтобы они не закрывали собой другие цветы).

Каменистые сады

Этот тип цветника невероятно популярен. А поскольку вариантов решений для каменистых садов существует великое множество, соорудить такой цветник на даче, выбрав наиболее подходящий его вид для своего участка, может каждый. Ориентирами здесь служат и естественный рельеф местности, и общий стиль сада, и вкусы, предпочтения садовода.



Например, если участок располагается на склоне, практичное и стильное решение — сооружение подпорных стенок или обустройство террас. Иногда эти варианты используют в сочетании друг с другом.







Камни в этом случае укладывают на известковый раствор или выполняют сухую кладку, заполняя промежутки грунтом, в который затем высаживаются неприхотливые, засухоустойчивые растения. Для размещения более крупных экземпляров в кладке делают специальные «карманы», наполненные почвой.



Эффектное дополнение каменистого сада, выполненного в виде террас, — каскадный ручей или миниатюрный водопад. Вообще, сочетание подобных цветников с ручьями и водоемами является распространенным и чрезвычайно декоративным приемом. Бегущая вода на фоне массивных, статичных валунов привносит динамику в композицию, оживляет ландшафт.







Если участок абсолютно ровный, без малейшего намека на уклон, каменистый сад (рокарий) можно разбить на плоской поверхности либо создать искусственную насыпь. Не забывайте, что как минимум половину площади такого цветника должны занимать камни, и лишь оставшуюся — растения.



Чтобы не превратить свой рокарий в груду булыжников, следует осмотрительно подбирать камни для него: предпочтение отдавайте тем породам, которые встречаются в вашей местности, и избегайте пестроты. Сочетайте камни разных размеров и форм — это сделает композицию более естественной.







Важно заранее продумать план будущего цветника, с учетом роста и развития высаженных культур. При этом стоит учитывать, что многие почвопокровники достаточно агрессивны, и их рост придется ограничивать. Рядом с такими растениями высаживают более крупные и сильные виды, способные противостоять натиску «захватчика».



В первое время, пока многолетники еще не набрали силу, пустующее пространство можно заполнять низкорослыми однолетними растениями. Подходят для посадки в рокарии, к примеру, портулак, иберис, цинерария серебристая.



В каменистых садах обычно высаживают многолетники, приспособленные к обитанию на сухих, бедных почвах, почвопокровные растения: низкорослые очитки, камнеломки, живучки, ясколку и многие другие. Хорошо смотрятся здесь различные мелколуковичные (например, мускари, крокусы); традиционно размещают среди камней и карликовые хвойные растения.







И даже если территория вашего участка совсем невелика, это не повод отказываться от создания рокария. Посмотрите, как интересна и гармонична может быть миниатюрная композиция, составленная из камней и растений:





Палисадник

Палисадником называют небольшую территорию, отделяющую дом от дороги. Часто ее окружает забор (палисад); нередко палисадник разделяет на части дорожка, ведущая к крыльцу дома; если площадь позволяет, здесь может стоять и скамейка для отдыха.







Особенности оформления палисадника всегда зависят от ряда основных параметров: стиля дома, перед которым располагается цветник, свободной площади, условий (солнце или тень, состав почвы, влажность и так далее). Ими определяются и цветовая гамма, и подбор растений, и элементы декора.



Для такого цветника нет единого, универсального рецепта — слишком многообразны возможные комбинации условий. Вы можете выбрать как вариант «бабушкиного сада» — цветник в сельском стиле, с флоксами, ромашками и пышными георгинами, так и строгие линии регулярного сада — аккуратные геометрические формы, классические сочетания цветов. Есть и множество иных вариантов — до миниатюрных контейнерных цветников включительно.









Если палисадник большой, он способен вместить и миксбордер, и дорожки, и небольшую мощеную площадку для отдыха. Маленький палисадник, как правило, весь превращается в цветник. Создайте здесь ту композицию, которую вам приятно будет каждый день видеть из окна, и наслаждайтесь!