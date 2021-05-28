Смешные копейки: самые маленькие гонорары актеров в культовых фильмах

Знаете, что объединяет Брэда Питта, Мэттью МакКонахи и Линдси Лохан? Нет, не баснословные горы американских долларов (хотя они тоже), а согласие на участие в съемках за смешные деньги!



Брэд Питт Тельма и Луиза

Крис Эванс Первый мститель

Мэттью МакКонахи Далласский клуб покупателей

Джейми Дорнан 50 оттенков серого

Линдси Лохан Каньоны