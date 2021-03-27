13 звездных невест, которые отличились нелепыми свадебными нарядами

Ох уж эти звездные невесты! Порой их неуемная фантазия в выборе наряда для мероприятия заходит так далеко, что становится непонятно: то ли девушка хотела прослыть креативной, то ли показать богатство, а может и вовсе не стала заморачиваться на мелочи. В сегодняшней подборке самые нелепые свадебные наряды звезд. Впрочем, некоторые и вовсе назовут их безвкусными и кричащими.
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Лидером сегодняшней подборки стала сексапильная звезда журнала Playboy. Возможно, это была гордость за пышные формы тела, а может она просто изнывала от средиземноморской жары, но в выборе наряда девушка предпочла максимально оголиться. И если уж платье должно быть белым, то пусть и купальник будет этого цвета - решила блондинка и предстала перед гостями в глубоком мини бикини. Однако надо отдать должное - не всю вечеринку звезда щеголяла почти голышом. Несколько минут свадебной церемонии она все же находилась в миниатюрном сарафане и босоножках со стразами. Ну что ж, будем считать торжество на яхте в кругу близких друзей актрисы и музыканта нестандартным подходом к началу брака.
Сюзанна Бартщ
Сюзанна Бартщ
Промоутеру, чьи вечеринки надолго запомнились бомонду конца 80-х, в принципе и следовало быть креативной. Однако обычным девушкам не рекомендуется повторять ее образ. Если знаменитое «голое» платье Марлен Дитрих было верхом сексуальности, то рискованный комбинезон цвета кожи от Сюзанны Бартщ был явно провальным вариантом. Без пристального взгляда могло показаться, что невеста явилась на свадьбу без одежды. Но девушка добилась своего. Какие бы мнения не высказывали свидетели торжества, в любом случае она стала «звездой» вечеринки.
Анжелика Варум
Анжелика Варум
Талантливый, но не особо известный музыкант и дочь директора звукозаписывающей компании сбежали, устроив бракосочетание в Венеции. Однако пропустить такую возможность - снять музыкальный клип в потрясающе красивом городе - было бы преступлением. Поэтому молодожены поднимались в шесть утра, покуда не нагрянула толпа туристов, и куражились от души. Жених при этом был в белом смокинге, сквозь который просвечивал голый торс, а невеста одела настолько короткие шорты, что белый пиджак едва прикрывал пикантные места. Впрочем, шляпка невесты и цилиндр жениха были выше всяких похвал.
Леди Мэри Чартерис
Леди Мэри Чартерис
Модница и наследница громких титулов известна всему миру своим диковинным и рискованным чувством моды. Ее свадебное платье, спроектированное шотландским модельером Пэм Хогг, позже выставлено в Музее Виктории и Альберта. Но для обычных людей высокая мода ее наряда показалась вне понимания. На церемонии бракосочетания девушка появилась в странном полупрозрачном платье.
Лолита
Лолита Милявская
Лолита, конечно, одна из самых эксцентричных певиц нашей эстрады. Поэтому поклонники вполне предполагали, что наряд знаменитости будет необычным. И действительно, на свое пятое бракосочетание экстравагантная звезда надела платье, более подходящее для Лолиты из произведения Набокова. Ну, очень уж короткая его длина хоть и открывала стройные ножки звезды, тем не менее 47-летняя невеста смотрелась в нем странно.
Мария Захарова
Мария Захарова
Для российского политика и дипломата 2005 год был очень удачным - она получила престижную должность при ООН, а также предложение о замужестве. Долгое время Мария не афишировала фотографии с торжества. А когда фотоотчет о нью-йоркском бракосочетании попал в сеть, то вызвал неоднозначную реакцию в прессе. Многие посчитали, что облачение девушки из госорганов было слишком уж вульгарным для ее статуса.
Джада Пинкетт
Джада Пинкетт
Джада счастлива со своим мужем актером и рэпером Уиллом Смит уже более 23 лет. Думаем, день своего бракосочетания она запомнила навсегда. Цвет ее наряда был подобран идеально - мягкий бежевый цвет платья невесты отлично гармонировал как с цветом смуглой кожи, так и с костюмом жениха. Да и к самому крою никаких претензий нет - оно было классического прямого силуэта. Однако выбор ткани - бархат и шелк - сыграл злую шутку. От бликов фото- и кинокамер поверхность свадебного платья приобрела вид состаренной, потертой временем тряпки. Разумеется, это была лишь иллюзия, но весьма неприятная.
Диана Спенсер
Диана Спенсер
Еще одна нелепость произошла и со свадебным платьем принцессы Дианы. До дня церемонии его фасон, цвет и аксессуары были чуть ли не самой охраняемой, а поэтому желанной тайной. Каково же было удивление всего мира, когда платье обернулось фактическим провалом дизайнеров. Все в нем было хорошо - богатая вышивка, рекордный восьмиметровый шлейф, уместные по моде того времени рюши. Однако сшито оно было из белоснежной тафты. И после поездки в автомобиле этот величественный наряд превратился в мятый бумажный абажур.
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Стремление сделать знаменательный день жизни самым непохожим на подобные дни других людей привело британскую актрису к оригинальному видению своего наряда. Специально к свадьбе с режиссером Каннетом Браном она создала собственный образ. «Белоснежные и однотонные наряда - это скучно» -, решила актриса, поэтому Эмма выбрала разноцветное платье с пышной короткой юбкой и шляпку с вуалью и пером. Однако поклонники решили, что расцветка наряда напоминает им обои, а весь наряд - театральное одеяние.
Марина Аниськина
Марина Аниськина
Эпатаж - это про них. Союз российской спортсменки Марины Анисиной и актера Никиты Джигурды всегда привлекал внимание общественности. И в день своей свадьбы эта пара заставила говорить о себе. Рыжеволосая невеста также решила отказаться от классического наряда. Для торжества она выбрала ажурное платье персикового цвета и пурпурные туфли и фату. Завершили образ ярко-оранжевые колготки.
Селин Дион
Селин Дион
Талантливая канадская певица долго грезила об этом дне. Поэтому мечтала стать самой-самой невестой. Для бракосочетания она выбрала красивое белое платье классического кроя. Однако гости наряд невесты не оценили. Они сравнили его с пирожным безе, а головное украшение - с богато украшенным стразами шлемом.
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Эта кинодива всегда радует поклонников шикарными нарядами, которые выбирает для красных ковровых дорожек и светских мероприятий. Однако со своим свадебным нарядом она явно просчиталась. Для торжества она облюбовала обтягивающее платье в пол лилового цвета со странной вышивкой и зеленые аксессуары. Злые языки тут же подчеркнули, что этот наряд отлично подходит к мятому галстуку жениха Барта Фрейндлиха.
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
При первом взгляде на свадебное платье Кристины ничего необычного и вызывающего специалисты по свадебной моде не нашли - вполне себе классический вариант, который к тому же прекрасно подошел невесте. Однако вид сзади кардинально менял мнение - обилие драпировок и рюш делало наряд смешным и нелепым.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии