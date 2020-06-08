6 упражнений на растяжку для тех, кто много сидит

Тем, кто по воле судьбы ведет сидячий образ жизни, наверняка знакомо чувство «закостенелости» во всем теле. Избавиться от него, почувствовать прилив сил и повысить качество отдыха гораздо проще, чем кажется.
Предлагаем вам 6 простых и эффективных упражнений на растяжку, которые легко помогут избавиться от дискомфорта в мышцах. Напоминаем: чтобы избежать травм, необходимо выполнять упражнения после предварительного разогрева.
№ 1. Растяжка подколенных сухожилий
Ноги на ширине плеч, руки отведены за спину и сцеплены в замок.
Делаем наклон вниз, не сгибая колен, а руки как можно сильнее отводим назад.
Расслабляем шею, спину и ноги, задерживаемся в таком положении на 30 секунд. Затем плавно возвращаемся в исходное положение.
Такая растяжка полезна не только для подколенных сухожилий, но и поможет эффективно расслабить область плеч.
№ 2. «Ножницы»
Встаем прямо, ноги вместе.
Делаем небольшой выпад вперед правой ногой и наклоняемся к ней, стараясь держать ноги и спину прямыми.
Задерживаемся на 30 секунд, медленно возвращаемся в исходное положение и повторяем упражнение с другой ногой.
№ 3. Растяжка стоя
Если предыдущая растяжка не принесла должного эффекта, попробуйте следующее упражнение.
Ставим одну пятку на возвышение (скамейка, стул и т.д. должны быть ниже уровня ваших бедер).
Начинаем тянуться к поднятой ноге, стараясь как можно сильнее прижаться животом к бедру, а грудью — к колену.
Задержитесь в таком положении на 30 секунд и смените ногу.
№ 4. Растяжка барьериста
Садимся на пол и вытягиваем левую ногу перед собой.
Правую ногу сгибаем в колене и упираемся ступней во внутреннюю часть бедра левой ноги.
Медленно наклоняемся вперед к левой ноге, стараясь держать спину прямой.
Задерживаемся на 30 секунд и меняем ноги.
№ 5. Наклоны вперед
Садимся на пол, выпрямляем ноги перед собой и держим их вместе.
Наклоняемся вперед, не боясь округлить спину, но держа ноги прямыми.
Задерживаемся в таком положении на 30 секунд и плавно поднимаемся.
№ 6. Растяжка лежа
Ложимся на спину. Правая нога выпрямлена, левая поднята максимально вверх.
Важно, чтобы голова, туловище и таз при этом плотно прилегали к полу и не отрывались от него.
Поднятую ногу держим прямой, обхватываем ладонями внутреннюю часть колена и мягко тянем к себе, насколько это возможно.
Задерживаемся в таком положении на 30 секунд, затем проделываем то же самое с правой ногой.
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