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6 упражнений на растяжку для тех, кто много сидит

6 упражнений на растяжку для тех, кто много сидит

Тем, кто по воле судьбы ведет сидячий образ жизни, наверняка знакомо чувство «закостенелости» во всем теле. Избавиться от него, почувствовать прилив сил и повысить качество отдыха гораздо проще, чем кажется.

Предлагаем вам 6 простых и эффективных упражнений на растяжку, которые легко помогут избавиться от дискомфорта в мышцах. Напоминаем: чтобы избежать травм, необходимо выполнять упражнения после предварительного разогрева.

№ 1. Растяжка подколенных сухожилий


6 упражнений на растяжку для тех, кто много сидит

Ноги на ширине плеч, руки отведены за спину и сцеплены в замок.

Делаем наклон вниз, не сгибая колен, а руки как можно сильнее отводим назад.

Расслабляем шею, спину и ноги, задерживаемся в таком положении на 30 секунд. Затем плавно возвращаемся в исходное положение.

Такая растяжка полезна не только для подколенных сухожилий, но и поможет эффективно расслабить область плеч.

№ 2. «Ножницы»


6 упражнений на растяжку для тех, кто много сидит

Встаем прямо, ноги вместе.

Делаем небольшой выпад вперед правой ногой и наклоняемся к ней, стараясь держать ноги и спину прямыми.

Задерживаемся на 30 секунд, медленно возвращаемся в исходное положение и повторяем упражнение с другой ногой.

№ 3. Растяжка стоя


6 упражнений на растяжку для тех, кто много сидит

Если предыдущая растяжка не принесла должного эффекта, попробуйте следующее упражнение.

Ставим одну пятку на возвышение (скамейка, стул и т.
д. должны быть ниже уровня ваших бедер).

Начинаем тянуться к поднятой ноге, стараясь как можно сильнее прижаться животом к бедру, а грудью — к колену.

Задержитесь в таком положении на 30 секунд и смените ногу.

№ 4. Растяжка барьериста


6 упражнений на растяжку для тех, кто много сидит

Садимся на пол и вытягиваем левую ногу перед собой.

Правую ногу сгибаем в колене и упираемся ступней во внутреннюю часть бедра левой ноги.

Медленно наклоняемся вперед к левой ноге, стараясь держать спину прямой.

Задерживаемся на 30 секунд и меняем ноги.

№ 5. Наклоны вперед


6 упражнений на растяжку для тех, кто много сидит

Садимся на пол, выпрямляем ноги перед собой и держим их вместе.

Наклоняемся вперед, не боясь округлить спину, но держа ноги прямыми.

Задерживаемся в таком положении на 30 секунд и плавно поднимаемся.

№ 6. Растяжка лежа


6 упражнений на растяжку для тех, кто много сидит

Ложимся на спину. Правая нога выпрямлена, левая поднята максимально вверх.

Важно, чтобы голова, туловище и таз при этом плотно прилегали к полу и не отрывались от него.

Поднятую ногу держим прямой, обхватываем ладонями внутреннюю часть колена и мягко тянем к себе, насколько это возможно.

Задерживаемся в таком положении на 30 секунд, затем проделываем то же самое с правой ногой.

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