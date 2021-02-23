Зачем красили ступени в подъездах и делали ниши под окном:6 особенностей строительства в СССР

1. Входные двери открывались исключительно внутрь

Двери открывались в одну сторону чисто по практическим причинам. /Фото: bigpicture.ru

Эту особенность советских входных дверей сегодня можно наблюдать в фильмах того времени. /Фото: rus.postimees.ee

2. Окошко между кухней и ванной

Толком неясно, зачем было нужно это окно. /Фото: ukr.media

Это окно нравилось разве что вездесущим котам. /Фото: vdizayne.ru

Вряд ли через такое окошко прольется достаточно света для обеих комнат. /Фото: decorexpro.com

Наличие газовой колонки в квартире появление странного окошка не объяснило. /Фото: proventilyaciyu.ru

Вряд ли многие пытались протиснуться сквозь это отверстие даже в экстренных случаях. /Фото: forpostsevastopol.ru

3. Ступеньки подъезда, окрашенные лишь по краям

Странная покраска лестниц появилась не из-за экономии материалов. /Фото: fkr66.ru

Некоторое сходство с ковровой дорожкой действительно есть. /Фото: rsute.ru

4. Покраска подъездов в синий и зеленый цвета

Возможно своим цветом подъезды обязаны Великой отечественной войне. /Фото: vk.com

Возможно, по этой же причине и больницы, и школы также красили в зеленый цвет. /Фото: travelask.ru

Синий цвет стен также встречался, но реже. /Фото: bash.news

5. Ниши под окном на кухне

Оригинальное решение для кухни в хрущёвках. /Фото: aif.ru

У размещения полок под окном была конкретная причина. /Фото: stroypomochnik.ru

После появления холодильников в квартирах, под окном делали кладовки или просто полки. /Фото: content.onliner.by

А ведь история все-таки циклична, и под окном вновь размещают холодильники. /Фото: balkon4life.ru

6. Количество этажей в многоквартирных домах

Девять и пять этажей строили не просто так. /Фото: rambler.ru

Когда дома строились тысячами, удорожать проект из-за одного этажа нецелесообразно. /Фото: vfl.ru

Пятиэтажки появились тоже не на пустом месте. /Фото: rbk.ru