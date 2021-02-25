Что такое калабашка, и почему иностранцы готовы отдать за нее большие деньги

Калабашки делают из твердых пород дерева, в основном из сувеля березы или капа / Фото: yandex.ua

В различных странах кукса используется по-разному, но все ее очень ценят и бережно относятся / Фото: pinterest.ru

Калабашки стали популярными с появлением бушкрафта / Фото: pinterest.cl

Бушкрафтеры снимают свои приключения и выкладывают на Ютубе / Фото: tyshenka-voiskovoy-specrezerv.ru

Многие выживальщики предпочитают купить уже готовую куксу, а не сделать ее самостоятельно / Фото: decorahnow.com

Иностранцы готовы платить за калабашки ручной работы хорошие деньги / Фото: pinterest.ru

На отечественном рынке такие кружки не менее востребованы, но цена на них ниже / Фото: spooncarvingfirststeps.com