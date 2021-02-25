Что такое калабашка, и почему иностранцы готовы отдать за нее большие деньги

Русская калабашка знакома и финнам, только у них она называется куксой. Что же это за непонятное изделие такое? На самом деле ничего особо сверхъестественного нет. Это кружка небольшого размера, которая вырезается из цельного куска дерева очень твердой породы. Сегодня ее русское наименование позабылось и используется редко, а вот финская вариация достаточно популярна.
Калабашки делают из твердых пород дерева, в основном из сувеля березы или капа / Фото: yandex.ua
Калабашка (кроме этого названия и куксы, используется калган или калгашка), делают из твердого дерева, в основном из сувеля березы или капа. Это сырье обеспечивает готовому изделию очень красивый рисунок, почти мраморный. Кроме того, древесина делает его достаточно твердым, прочным, долговечным, устойчивым к различным механическим повреждениям во время падения или ударов.
В различных странах кукса используется по-разному, но все ее очень ценят и бережно относятся / Фото: pinterest.ru
Северные народы к этим удивительным кружкам относятся с благоговением. Считая их чуть ли не священными. Здесь считают, что когда человек спит, дух его дома может пить из этой чашки. В Финляндии из этих кружек пьют различные напитки и даже едят суп, а вот алкоголь в них не наливают ни при каких обстоятельствах. В Америке такой деревянной посудой пользуются зачастую хиппи, а в Канаде их используют индейцы.
Калабашки стали популярными с появлением бушкрафта / Фото: pinterest.cl
Возобновилась мода на эти кружки из дерева не так давно, где-то три-пять лет назад. Интерес к ним появился с момента развития популярного движения бушкрафтеров или выживальщиков. Это сильные и здоровые мужчины, которые бродят по лесу с рюкзаками и показывают, как выживать в этих условиях без продуктов питания.
Бушкрафтеры снимают свои приключения и выкладывают на Ютубе / Фото: tyshenka-voiskovoy-specrezerv.ru
Свои действия они снимают, чтобы потом разместить на собственном канале в Ютубе. Естественно, у них при себе есть достаточное количество еды, а нередко, с ними путешествует еще и настоящая съемочная группа, а поблизости стоит трейлер. Да и сами съемки ведутся в непосредственной близости от дороги.
Многие выживальщики предпочитают купить уже готовую куксу, а не сделать ее самостоятельно / Фото: decorahnow.com
По сути, выживальщик кружку из дерева должен был бы соорудить сам, но мастеров немного, поэтому большинство из них просто покупают изделие. Кстати, распространено мнение, что действительно настоящую калабашку приобрести можно исключительно в Сибири или Финляндии – кому как больше нравится.
Иностранцы готовы платить за калабашки ручной работы хорошие деньги / Фото: pinterest.ru
Зачастую наши отечественные мастера, специализирующиеся на производстве деревянных чашек-кружек, делают их именно для зарубежных заказчиков. У некоторых из них клиентов из-за рубежа намного больше, чем соотечественников.
На отечественном рынке такие кружки не менее востребованы, но цена на них ниже / Фото: spooncarvingfirststeps.com
Намного выгоднее работать с иностранными заказчиками, так как стоимость одной кружки в этом случае равна 100-160 долларов, а в нашей стране максимальная цена равна четыре с половиной тысячи рублей.
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