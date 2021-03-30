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«Беломор»: какие загадки спрятаны на пачке знаменитого курева из СССР


«Беломор»: какие загадки спрятаны на пачке знаменитого курева из СССР

Сигареты «Беломор» являются одним из формальных символов Советского Союза. Выдержать затяжку этим суровым куревом мог далеко не каждый человек, а потому популярностью «Беломор» пользовался только среди самых суровых и крепких мужиков. Курили «Беломор» в армии, на производствах и в колхозах. Сегодня уже мало кто знает, но когда-то пачка этих сигарет еще была и способом развлечения!

Первая пачка выглядела вот так. |Фото: popgun.ru.

Первая пачка выглядела вот так. |Фото: popgun.ru.

 

Папиросы «Беломорканал» были самыми массовыми сигаретами Советского Союза. Огромную популярность они приобрели в первую очередь благодаря своей низкой цене. Создана марка была в 1932 году в Ленинграде на табачной фабрике «Лаферм» (имени Урицкого). Автором табачной смеси выступил советский технолог Василий Иванович Иоаниди. Он же создал многие другие известные сигареты, в том числе «Казбек».
Выпускается до сих пор. |Фото: smokingirl.org.

Выпускается до сих пор. |Фото: smokingirl.org.

 

Каждая сигарета «Беломора» содержит 27-32 мг смолы, а также 1.5-1.7 мг никотина. Упаковываются папиросы в пачки размерностью 82х83х23 мм. Влезает в упаковку 25 сигарет 5-го класса. Первоначальный дизайн был выполнен художником А. Таракановым. Сигареты выпускавшиеся до 1950-х годов складывались в пачку с изображением Беломоро-Балтийского, Суэцкого и Кильского каналов.
Сделано это было в пропагандистских целях, чтобы наглядно продемонстрировать превосходство советского канала по своим масштабам.

Интересный факт: папиросы «Беломор» использовались в том числе для дачи взяток. Купюры вкладывались в сигарету вместо табака, после чего получателю взятки предлагали «закурить», протягивая папиросу.
Курить вредно.

Курить вредно.

 

Кроме того, пачка «Беломора» использовалась для загадывания загадок. Было «модно» искать на рисунке упаковки различные числа и изображения. В большинстве случаев для обнаружения оных следовало иметь весьма незаурядную фантазию и огромное внимание. Самые находчивые видели не рисунке пачки сигарет цифры 14, 39, 29, также находили изображение ручной пилы, голову в фуражке, белку. В качестве шутки курильщики предлагали «молодым» найти на пачке «Беломора» медведя. Ирония была в том, что никакого медведя на пачке не было, а правильный ответ на загадку заключался в том, что: «медведь спрятался за горами». Вот такой суровый советский юморок.
Секреты пачки. ¦Фото: ya.ru.

Секреты пачки. ¦Фото: ya.ru.

 

P.S. И конечно же знаменитые сигареты прочно вошли в народный фольклор. Например, в 1930-е годы ходил такой анекдот:

Первый пилот спрашивает у второго:
-Василий, ты карты взял?
-Конечно, целых две колоды!
-[Здесь должно быть ругательство с упоминанием совершения действий интимного характера с матерью собеседника], Василий, снова по пачке «Беломора» лететь!

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«Беломор»: какие загадки спрятаны на пачке знаменитого курева из СССР

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«Беломор»: какие загадки спрятаны на пачке знаменитого курева из СССРПодписаться на мой Instagram
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