«Беломор»: какие загадки спрятаны на пачке знаменитого курева из СССР

Сигареты «Беломор» являются одним из формальных символов Советского Союза. Выдержать затяжку этим суровым куревом мог далеко не каждый человек, а потому популярностью «Беломор» пользовался только среди самых суровых и крепких мужиков. Курили «Беломор» в армии, на производствах и в колхозах. Сегодня уже мало кто знает, но когда-то пачка этих сигарет еще была и способом развлечения!
Первая пачка выглядела вот так. |Фото: popgun.ru.
Папиросы «Беломорканал» были самыми массовыми сигаретами Советского Союза. Огромную популярность они приобрели в первую очередь благодаря своей низкой цене. Создана марка была в 1932 году в Ленинграде на табачной фабрике «Лаферм» (имени Урицкого). Автором табачной смеси выступил советский технолог Василий Иванович Иоаниди. Он же создал многие другие известные сигареты, в том числе «Казбек».
Выпускается до сих пор. |Фото: smokingirl.org.
Каждая сигарета «Беломора» содержит 27-32 мг смолы, а также 1.5-1.7 мг никотина. Упаковываются папиросы в пачки размерностью 82х83х23 мм. Влезает в упаковку 25 сигарет 5-го класса. Первоначальный дизайн был выполнен художником А. Таракановым. Сигареты выпускавшиеся до 1950-х годов складывались в пачку с изображением Беломоро-Балтийского, Суэцкого и Кильского каналов. Сделано это было в пропагандистских целях, чтобы наглядно продемонстрировать превосходство советского канала по своим масштабам.
Интересный факт: папиросы «Беломор» использовались в том числе для дачи взяток. Купюры вкладывались в сигарету вместо табака, после чего получателю взятки предлагали «закурить», протягивая папиросу.
Курить вредно.
Кроме того, пачка «Беломора» использовалась для загадывания загадок. Было «модно» искать на рисунке упаковки различные числа и изображения. В большинстве случаев для обнаружения оных следовало иметь весьма незаурядную фантазию и огромное внимание. Самые находчивые видели не рисунке пачки сигарет цифры 14, 39, 29, также находили изображение ручной пилы, голову в фуражке, белку. В качестве шутки курильщики предлагали «молодым» найти на пачке «Беломора» медведя. Ирония была в том, что никакого медведя на пачке не было, а правильный ответ на загадку заключался в том, что: «медведь спрятался за горами». Вот такой суровый советский юморок.
Секреты пачки. ¦Фото: ya.ru.
P.S. И конечно же знаменитые сигареты прочно вошли в народный фольклор. Например, в 1930-е годы ходил такой анекдот:
Первый пилот спрашивает у второго:
-Василий, ты карты взял?
-Конечно, целых две колоды!
-[Здесь должно быть ругательство с упоминанием совершения действий интимного характера с матерью собеседника], Василий, снова по пачке «Беломора» лететь!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии