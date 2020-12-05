Любовная романтика с юмором и грузинским колоритом в наивной живописи Зураба Мартиашвили

Грузинское искусство, впрочем, как и вся культура этой страны, уникально в своем виде. И в этом лишний раз убеждаешься столкнувшись с творчеством как старых мастеров прошлого, так и современных грузинских художников. Живописное искусство рожденное под влиянием географических, исторических и ментальных факторов, стало ярким отражением преклонения грузинской нации перед ценностями жизни и национальными традициями, где главной составляющей являются семья, дружба, труд. И сегодня в нашей публикации мы представим нашему читателю уникальную галерею работ, пропитанную национальным колоритом, тонким юмором и трогательным романтизмом, от грузинского художника с мировым именем Зураба Мартиашвили.
Грузинское застолье.
Традиционно грузины считают, что гости - это дар небес, а потому их приветливость и необычайная любезность мгновенно завоевывают сердце любого странника. Думается, что и наш читатель, путешествуя по виртуальной галерее художника, ощутит это в полной мере.
На седьмом небе от счастья. / В ожидании любви. Автор: Зураб Мартиашвили.
Своеобразное творчество грузинского мастера, которое неотделимо от культового отношения грузин к своей истории, к национальным символам и традициям ритуальнообрядового характера, с первой минуты буквально притягивают внимание зрителей национальным колоритом, стилизованной декоративностью, яркой цветовой гаммой и продуманными сюжетами, основанными в большинстве своем на библейском символизме. Что любопытно, на первый взгляд простота сюжетов Зураба Мартиашвили весьма обманчива, за каждым из них стоит совершенно недетская мудрость.
Ноев ковчег. / В ожидании чуда. Автор: Зураб Мартиашвили.
Стиль своих работ художник сам определяет как наивное искусство. Хотя некоторые критики склонны называть творчество художника примитивизмом. Тут-же напрашивается вопрос - а в чем разница?
Впрочем, разницы никакой. Ведь по большому счету и «примитивизмом», и «наивным искусством» принято обозначать изобразительное искусство, отличающееся простотой, ясностью и формальной непосредственностью изобразительного языка. Однако ввиду того, что в русском языке слово «примитивизм» имеет в некоторой степени негативный смысл, то чаще употребляется более распространенный термин - «наивное искусство».
Любовь по грузински. / Любит, не любит. Автор: Зураб Мартиашвили.
Из-за особенности художественного изображения образов главных персонажей Зураба, его картины не спутаешь с картинами других художников - он нашел свою неповторимую "фишку", благодаря чему обрел авторское лицо и выработал уникальный стиль. Философия всех граней творчества художника выражена в детской непосредственности, в экспрессивности форм и праздничном буйстве красок в сочетании с красотой и гибкостью линий, а также в тонких нотках национального юмора, присущего только грузинам. Вот тот художественный язык, на котором художник общается со своим зрителем.
Романтический вечер. Автор: Зураб Мартиашвили.
Все причуды воображения мастера - есть ничто иное как выражение любви к людям, к любимому делу, а упрощенность форм - глубоко выстраданный прием, который только усиливает заложенный в картину смысл. Да, в работах Мартиашвили много наивных наблюдений, но разве не они доказательство состоявшейся яркой художественной индивидуальности автора?
Путешественники. Автор: Зураб Мартиашвили.
Японская сюита. / Семейное счастье. Автор: Зураб Мартиашвили.
Первое свидание. Автор: Зураб Мартиашвили.
Поутру. Автор: Зураб Мартиашвили.
Романтические чувства. Автор: Зураб Мартиашвили.
Восточная сказка. / Лунная соната. Автор: Зураб Мартиашвили.
http://funhere.ru/?p=15683
С любовью к Украине. / Цветочница. Автор: Зураб Мартиашвили.
Немного о художнике
Художник во втором поколении Зураб Мартиашвили родился в 1982 году в Тбилиси в семье живописца Вахтанга Мартиашвили. Он был вторым сыном, пошедшим по стопам своего талантливого отца. Зураб, как и его брат Давид, двумя годами позже окончил Школу искусств для особо одаренных детей по специальности Geo Art.
Мартиашвили Зураб Вахтангович - грузинский художник.
В 1999-2004 годах слушал лекции в Тбилисской художественной Академии. С 2005 года профессионально занимается живописью. И на сегодняшний день у творчества грузинского художника, живущего на данный момент в столице Украины - Киеве, огромное количество почитателей по всему миру. Его персональные выставки всегда проходят с большим успехом. Так, работы Зураба Мартиашвили находятся в частных коллекциях в США, Германии, Италии, Польши, Франции, Англии, Голландии, Сингапуре, Японии, Австрии. И, разумеется, эта география с годами расширится.
Зураб Мартиашвили на Андреевском спуске в Киеве.
К слову, самого художника и его удивительные картины можно нередко увидеть по выходным на Андреевском спуске в Киеве. Согласитесь, пройти мимо, не остановившись и не полюбовавшись творениями мастера, просто невозможно.
P.S. Давид Мартиашвили (1978 г.р.)
Мартиашвили Давид Вахтангович - грузинский художник.
Как было сказано выше, Давид является старшим братом Зураба. Он также художник, работающий в стиле примитивизма с яркой грузинской окраской. Эстетика этой школы, творчески им осознанная и переосмысленная, стала мотивацией к поиску новых средств художественного выражения. Синтез примитивных форм со сложной живописной техникой также имеет своих поклонников.
Живопись Давида Мартиашвили.
Своим творческим кредо художник считает: живопись должна обладала позитивным эффектом, и нести психоэмоциональное наслаждение. Богатая палитра красок, особая техника письма, которую перенял от отца и обогатил своим талантом – вот тот путь к успеху и признанию."Мои картины должны вызывать у человека ощущение праздника. Они просто обязаны поднимать настроение, ибо оптимистичны по духу".
Прогулка. / Девушка на ослике. Живопись Давида Мартиашвили.
Живопись Давида Мартиашвили.
Живопись Давида Мартиашвили.
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