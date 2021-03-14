Давид против Голиафа: как в СССР пытались превратить легкий Т-70 в грозу немецких танков

Создавался как танк сопровождения пехоты. /Фото: livejournal.com.

Из-за неграмотного применения у Т-70 нередко были большие потери. /Фото: dogswar.ru.

Танк неоднократно модернизировали. /Фото: warspot.ru.

В частности была предпринята попытка поставить на танк лучшую пушку. /Фото: war-book.ru.

Но проект модернизации просто не успел. /Фото: kpopov.ru.