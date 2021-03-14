Давид против Голиафа: как в СССР пытались превратить легкий Т-70 в грозу немецких танков

Вторая мировая война внесла серьезные коррективы в советское танкостроение и развитие артиллерии. На момент 1940 года планы по строительству танков, пушек и самоходок были поистине грандиозные. На роль основного танка РККА уже спешила Т-34. При этом в армии оставалась открытой ниша для танков сопровождения пехоты. Решать данную задачу должен был Т-50, однако к 1940 году он оказался не слишком надежным и эффективным.
Создавался как танк сопровождения пехоты. /Фото: livejournal.com.
За разработку танка Т-70 в Советском Союзе взялись уже после начала Великой Отечественной войны. Легкие танки Т-60 пришли в 1941 году на смену модели Т-50. Боевое крещение новинки состоялось осенью первого года войны. Сразу после этого стало понятно, что огневой мощи машины явно недостаточно. Даже для той тактической ниши, где он, казалось бы, должен доминировать. В итоге в октябре 1941 года началась разработка Т-70, которая продлилась по ноябрь.
Из-за неграмотного применения у Т-70 нередко были большие потери. /Фото: dogswar.ru.
Над модернизацией танка работали специалисты Горьковского автомобильного завода. На машину установили новый силовой агрегат, для улучшения ее ходовых качеств, а также новую пушку. Теперь танк приводился в движение парой бензиновых установок ГАЗ-202 с отдачей по 70 лошадиных сил каждая. Это были 6-цилиндровые карбюраторные двигатели. Благодаря им Т-70 на пересеченной местности смог разгоняться до 20-25 км/ч, а при движении по шоссе его скорость достигала 42 км/ч. Запас хода по асфальту при этом достигал 450 км, а по местности – 360 км. Вооружили легкий танк 45-мм пушкой 20-К. Боезапас основного орудия составлял 70-90 снарядов. В качестве вспомогательного оружия использовался 7.62-мм пулемет ДТ.
Танк неоднократно модернизировали. /Фото: warspot.ru.
И если Т-70 еще хоть как-то годился для условий 1941 года, то в 1942 стало быстро понятно: легкие танки – быстрая добыча для немецких хищников. Отзывы командующих с фронта по поводу машины были неоднозначными. В итоге машину использовали в качества средства поддержки пехоты. Но по-настоящему ярко она себя проявить так и не смогла. Семен Ильи Богданов, генерал-лейтенант танковых войск, в своем донесении уже в 1943 году советовал на то, что большие потери среди машин Т-70 в первую очередь обусловлены неграмотным применением легкого танка.
В частности была предпринята попытка поставить на танк лучшую пушку. /Фото: war-book.ru.
Вторую жизнь Т-70 должна была дать установка новой, более мощной пушки. Речь шла о новой 45-мм пушке М-42, разработка которой также велось с начала войны. Предполагалось, что установка такого орудия позволит существенно повысить огневую мощь Т-70, даже при столкновении со средними танками противника. Ряд советских военных также предлагал установить на легкую машину 76-мм полковую пушку образца 1943 года.
Но проект модернизации просто не успел. /Фото: kpopov.ru.
Однако, первые же попытки модернизации танка столкнулись с серьезными проблемами. Представленная для испытаний модель не прошла испытания, в результате чего комиссия потребовала устранить недочеты в ближайшие месяцы. К тому моменту на дворе уже был 1944 год и дело модернизации Т-70 сначала легло в долгий ящик, а потом проект и вовсе сняли с разработки.
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