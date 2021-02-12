8 вкуснейших фирменных блюд российских регионов

Так как Россия — страна многонациональная, то практически в каждом ее регионе существует своя, самобытная и неповторимая, кухня. Перед вами подборка специалитетов из различных уголков нашей страны.

Республика Калмыкия — кюр

Считается, что кюр изобрели бедные пастухи как способ наесться до отвала хозяйским барашком. Это тушеная в собственном соку и в собственном желудке баранина, приготовить которую можно прямо посреди степи и безо всякой посуды.

Республика Удмуртия — перепечи

Это старинное и одно из самых известных блюд удмуртской кухни, открытый пирожок диаметром от 4 до 12 см с мясной, яичной, грибной или овощной начинкой, который обычно поливают яйцом или смесью яйцо и молоко. Обычно его готовят на открытом огне из пресного теста с ржаной мукой. Подается горячим.

Кстати говоря, широкую известность это блюдо получило после выступления «Бурановских бабушек» на конкурсе «Евровидение-2012». Всему миру стала интересна удмуртская культура.

Республика Башкортостан — губадия

Это башкирский круглый пирог с многослойной начинкой, одно из главных угощений на больших торжествах. Начинка изготавливается из сушеного творога, отварного рассыпчатого риса, фарша с обжаренным луком, рубленных яиц, изюма на пару, кураги, чернослива или абрикосов без косточек.

Для приготовления губадии можно использовать как дрожжевое, так и пресное тесто, но в тесто губадии добавляют больше масла.

Губадия может быть мясной - ее подают горячим, как основное блюдо. Губадия может быть десертной - только в два раза тоньше, с творожной и фруктовой начинкой. Губадия - сложный праздничный торт, в котором гармонично сочетающиеся по вкусу продукты укладываются слоями, а не перемешиваются.

Республика Мордовия — медвежья лапа

Это непременная изюминка любого кафе и ресторана Мордовии, предлагающего своим посетителям блюда национальной кухни. У блюда своя история. Когда-то простому мордовскому парню не разрешалось жениться, пока он не убил медведя на охоте и по местным обычаям не стал настоящим мужчиной. В результате он убил медведя и подарил его лапу в подарок невесте.

В настоящее время медвежью лапу не готовят из медвежьего мяса. Для его приготовления используют говядину, печень и свинину. Добавить яйца, специи, лук и вымесить фарш как котлеты. А сверху выкладывают ржаные гренки, которые символизируют когти медведя.

Сахалинская область — салат из стеблей лопуха по-сахалински

Для сахалинцев лопух - такая же привычная еда, как, скажем, картофель. Способ приготовления очень прост: срезанные зеленые ростки лопуха замочить на ночь в холодной воде для устранения специфического запаха, прокипятить 20 минут в подсоленной воде, процедить на дуршлаг, снять кожицу со стеблей, разрезать на 5-6 частей. см кусочков и положить в кипящее растительное масло до сжатия.

Кусочки, снятые с масла, посолить и поперчить, добавить соевый соус, посыпать поджаренным и измельченным кунжутом, тыквой или семечками подсолнечника, добавить измельченный чеснок и измельченный лук и тушить до готовности.

Республика Бурятия — буузы

Считается, что буузыы - это один из вариантов китайского блюда баоцзы, откуда и произошло название блюда. Но, в отличие от китайского аналога, начинка в буузые исключительно мясная с небольшим добавлением зелени. Блюдо также связано с кавказскими хинкали и тюркскими мантами. Как и баоцзы и манты, буузы готовят, как правило, в специализированной пароварке, аналоге мантоварки. Начинка (фарш) в качестве основных компонентов содержит фарш и лук.

Буузы имеют чашевидную форму, похожую на баоцзы и хинкали, обычно с отверстием наверху. Буузы традиционно едят руками, а образовавшийся при варке бульон внутри бууза, закусывая их на дно, пьют отдельно через образовавшееся отверстие.

Астраханская область — жарёха из судака

В Астраханском крае судак - популярная рыба, которая хороша прежде всего тем, что после грамотной подготовки у нее нет характерного запаха водоема. Взять, к примеру, хе из судака. Что это? В основном сырая рыба со специями! Но у нее такой тонкий и нежный вкус, что пальчики оближешь. Чаще всего на столах астраханцев, конечно же, можно встретить жереху судака.

Готовится она просто: нужно замариновать один килограмм филе с добавлением майонеза, соли и перца и поставить на несколько часов в холодильник.

Перед тем, как жарить рыбу, приготовьте кляр: яйца взбить с щепоткой соли и перца. Обваливаем рыбу в муке и кляре, переложить на разогретую сковороду и обжарить на медленном огне, чтобы она не пригорела.

Калининградская область - Кенигсберг клопс

Это мясное блюдо немецкой кухни, состоящее из нескольких фрикаделек, заправленных каперсовым соусом.



В Европе особую популярность приобрели клопсы, приготовленные в Восточной Пруссии. Полуфабрикаты в жестяных банках под торговой маркой «Кенигсберг Клопсы» по-прежнему широко продаются в Германии. В некоторых ресторанах Калининграда это блюдо указано в меню как фирменное.

