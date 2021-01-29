Беженцы из Фукусимы вернулись в город-призрак

Фотографы Carlos Ayesta и Guillaume Bression отправились в японский город Фукусима, который обрел печальную известность после аварии на АЭС в 2011 году. В радиусе 20 километров от места происшествия почти не осталось людей. Художники в рамках своего проекта “Идите по нашим стопам” попросили некоторых беженцев на время вернуться в те места, что когда-то были для них домом.







Авария на АЭС Фукусима-1 — крупная радиационная авария максимального 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий, произошедшая 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.







Землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы, что явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития аварии. За месяц до аварии японское ведомство одобрило эксплуатацию энергоблока № 1 в течение последующих 10 лет.







В декабре 2013 года АЭС была официально закрыта. На территории станции продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. Японские инженеры-ядерщики оценивают, что приведение объекта в стабильное, безопасное состояние может потребовать до 40 лет.

Финансовый ущерб, включая затраты на ликвидацию последствий, затраты на дезактивацию и компенсации, оценивается в 100 миллиардов долларов. Поскольку работы по устранению последствий займут годы, сумма увеличится.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)