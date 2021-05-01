Как отказаться от "химии" на даче и при этом не потерять урожай

Переживаете, что каждый год приходится использовать синтетические удобрения и пестициды? Не стоит отчаиваться, ведь еще не поздно перейти на более щадящее для почвы и здоровья человека органическое земледелие!

С каждым годом ряды приверженцев органического земледелия растут, а все потому, что со временем приходит понимание: главное – не количество, а качество выращенного урожая. Кроме того, частое, а порой и бездумное, использование различной «химии» может привести к серьезным проблемам: почва истощится, болезни и вредители станут еще активнее, урожайность резко упадет, и понадобятся годы на ее восстановление. И, конечно, любому дачнику хочется получать «чистый» урожай, чтобы быть уверенным, что его семья ест действительно полезные продукты.

Органическое земледелие – целая система, в которой есть немало нюансов. Но в принципе ничего сложного в ней нет, скорее она, наоборот, способна существенно сэкономить время и силы. Мы собрали для вас самые ценные хитрости, которые позволят постепенно перейти к новому типу земледелия. Возможно, что-то из этого списка вы уже успешно применяете. Значит, вы на правильном пути!



1. Выбирайте правильный посевной материал

2. Сделайте почву плодородной

3. Откажитесь от перекопки почвы

4. Заложите компостную кучу

5. Соблюдайте сроки посева и обработки растений

6. Помните о севообороте

7. Выращивайте сидераты

8. Мульчируйте почву на грядках

9. Правильно вносите органические удобрения

10. Боритесь с сорняками, но без фанатизма

11. Практикуйте смешанные посадки

12. Защищайте растения от болезней и вредителей

13. Давайте почве отдых

Отдавайте предпочтение проверенным сортам овощей и зелени, не соблазняйтесь симпатичными названиями.Обязательно уточняйте информацию о сроках посева, устойчивости к болезням и вредителям. Приверженцы органического земледелия считают, что не стоит покупать семена гибридов, т.к. они получены искусственным путем. Конечно, у таких растений немало достоинств, зато сортовые культуры вы сможете размножить самостоятельно. И требований к составу почву у них намного меньше, чем у гибридных.Без хорошего состояния почвы о богатых урожаях можно забыть. Качественный грунт прекрасно удерживает воду и питательные вещества, в нем обитают полезные микроорганизмы и дождевые черви. При постоянной обработке химическими препаратами почва теряет свою микрофлору и истощается. Поэтому нужно регулярно заниматься ее восстановлением, следить за кислотностью и увлажненностью.Полезно вносить в почву перепревший навоз или компост, они повысят урожайность. Если же грунт беден почвенными бактериями, на помощь придут экологически чистые препараты с гуматами.Если ваш участок долгие годы подвергался обработке пестицидами, в почве накопилось много солей тяжелых металлов, возможно, понадобится полная замена плодородного слоя.Перекапывать почву можно на глубину не более 5 см. Для этого удобнее использовать плоскорез или грабли, поэтому многие дачники начали активно отказываться от лопаты. Впрочем, она тоже пригодится на участке, например, чтобы посадить саженцы, но в обработке почвы не участвует. Почему не стоит глубоко перекапывать огород? Чтобы не нарушить баланс в почвенной микрофлоре, остановить размножение сорняков. Да и сама по себе эта работа довольна трудная и требует крепкого здоровья.Владельцам участков с тяжелой глинистой почвой, конечно, будет сложно обойтись без глубокой перекопки. Чтобы она нанесла меньше вреда, проводите ее осенью, после сбора урожая.Компост – натуральное органическое удобрение, которое позволяет получить экологически чистый урожай с минимумом затрат, оказывает благоприятное воздействие на почву. Перепревший компост можно использовать также в качестве мульчи. Главное – соблюдать особые правила при его приготовлении и не закладывать в компостную кучу запрещенные компоненты (фекалии, гнилые овощи, кости, глянцевую бумагу и т.д.).Эта, казалось бы, очевидная хитрость убережет ваш урожай от многих проблем. Дело в том, что при слишком раннем посеве у растений снижается иммунитет, им становится сложнее бороться с болезнями и вредителями своими силами. А вот если соблюдать необходимые сроки посева, то этой проблемы можно легко избежать.Многие дачники успешно используют Лунный календарь. В нем вы найдете благоприятные дни для проведения различных огородных работ.На любом участке, даже самом маленьком, нужно обязательно соблюдать севооборот, т.е. чередовать выращиваемые культуры. Высаживая картофель или томаты на одних и тех же грядках каждый год, вы рискуете получить низкий урожай и всплеск заболеваний. А соблюдая правила севооборота, будете довольны и состоянием почвы, и урожайностью растений.Существуют определенные правила, какие культуры после каких можно выращивать. В целом все сводится к тому, что на смену нельзя выбирать родственные культуры. Например, после картофеля нельзя высаживать томаты, а после огурцов – кабачки, т.к. у них общие вредители и болезни.Сидераты, или зеленые удобрения, приносят огороду неоценимую пользу. Высевать их можно и в открытом грунте, и в теплице. В процессе роста растения:улучшают структуру почвы; обогащают ее полезными веществами; отпугивают вредителей; привлекают полезных насекомых.Когда сидераты вырастают, их скашивают и заделывают в почву. Так получается питательная и недорогая подкормка, 3 кг которой иногда приравнивают к 1-1,5 кг навоза!Фацелия – универсальный неприхотливый сидерат. Отпугивает проволочника, тлю и нематоду, подавляет рост грибков, вызывающих фитофтору и корневую гнильВыбор сидератов довольно большой. В зависимости от требуемой задачи, можно посеять горчицу, рапс, ячмень, люцерну, клевер и т.д.Мульчирование почвы решает сразу несколько проблем. Почва дольше сохраняет влагу, не страдает от холода или жары, получает необходимые питательные вещества и защиту от выветривания и вымывания. Сорнякам нелегко пробиться через слой мульчи, поэтому их количество резко сокращается.В качестве мульчи стоит использовать только натуральные материалы: траву, опилки, солому, компост и пр. А вот пленку лучше не применять.На легких песчаных почвах мульчу можно использовать постоянно. Если же грунт глинистый и влажный, мульчировать его нужно с осторожностью, чтобы не спровоцировать появление грибковых заболеваний.Навоз, компост, птичий помет, зола и другие органические удобрения, безусловно, экологичны. Но если использовать их неправильно, могут принести растениям больше вреда, чем пользы. Все хорошо в меру! Чтобы органика действительно помогла развитию растений, лучше всего вносить ее осенью на пустые гряды. В период роста и плодоношения будьте осторожны с дозировками и пропорциями. Также помните о потребностях растений. Например, корнеплоды, лук и чеснок не любят свежий навоз.Борьба с сорняками важна, но не стоит стремиться к их полному уничтожению. У этих незваных гостей есть и плюсы. Сорные растения показывают, какая на участке почва. Например, если выросло много хвоща полевого, стоит заняться раскислением. Также сорняки предотвращают иссушение почвы, отвлекают на себя вредителей.Чтобы сократить количество сорняков, достаточно использовать мульчу. Можно также внести в почву золу – это очень не понравится вредным растениям.Смешанные посадки экономят место при выращивании растений. Но главное их достоинство в том, что «соседи» по грядке помогают друг другу. Например, чеснок прекрасно защищает садовую землянику (клубнику) от нематоды. Лук не дает размножаться морковной мухе, а морковь, в свою очередь, отпугивает луковую муху.Если хотите защитить картофель от колорадского жука, то высаживайте рядом бархатцы или пижму. Вариантов смешанных посадок еще очень и очень много!Соблюдая выше изложенные принципы, вы уже внесете большой вклад в борьбу с болезнями и вредителями растений. Но есть и еще один способ, который позволит сдерживать популяцию опасных насекомых и, как следствие, будет затормаживать развитие заболеваний – привлечение на участок полезных насекомых, жаб, ежей и птиц. Для этого выращивайте календулу, горчицу, укроп, устраивайте кормушки для птиц.Чтобы защитить культуры от болезней, дезинфицируйте почву перед посевом и посадкой, используйте только здоровый посадочный материал и регулярно осматривайте взрослые растения. На ранних этапах заболевания вы еще сможете справиться с ними народными средствами.Наши предки поступали очень мудро: часть поля они всегда оставляли вспаханной и незасеянной, «под паром», благодаря чему на следующий год получали хороший урожай. Современные дачники порой выжимают из своего участка все возможное, а потом жалуются, что падает урожайность. В таком случае самое время дать почве отдохнуть в течение одного сезона.Конечно, не обязательно оставлять весь участок пустым, можно разделить его на несколько частей и каждой давать отдых по очереди. При этом выбранную грядку не стоит оставлять полностью чистой, иначе она зарастет сорняками. Лучше посейте на ней сидераты, потом скосите их и заделайте в почву. Так вы одновременно дадите почве отдохнуть, улучшите ее структуру и удобрите полезными веществами.Чтобы полностью перейти на органическое земледелие, понадобятся годы. Если вы не ставите себе такой цели, то просто выберите те хитрости, которые вам будет проще реализовать на своем участке. Богатых вам и «чистых» урожаев!