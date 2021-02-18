Как СМЕРШ выманивал белоэмигрантов в СССР, чтобы ликвидировать их

Как ОГПУ обезвреживала Савинкова

Борис Савинков – революционер-террорист. /Фото: wsws.org

Чем закончилось противостояние ОГПУ vs РОВС

Генерал Кутепов. /Фото: i.pinimg.com

Кто был организатором «Российского фашистского союза», и какие цели были у этой организации

На банкете в Харбине. Декабрь 1934 года (К. В. Родзаевский сидит второй слева). /Фото: cdn.net

Как СМЕРШ выманил Родзаевского в СССР, и какое наказание понёс предатель

Константин Родзаевский до ареста. /Фото: avatars.mds.yandex.net