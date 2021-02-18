Как СМЕРШ выманивал белоэмигрантов в СССР, чтобы ликвидировать их

Начиная с периода после Гражданской войны, советским спецслужбам приходилось вести непрерывную борьбу с белогвардейцами, бежавшими за рубеж. Не желая смириться с новой властью, они, находясь в эмиграции, активно занимались антисоветской деятельностью, стараясь нанести бывшей родине максимальный ущерб. Чтобы обезопасить наиболее влиятельных лидеров и пресечь подрывную работу, спецслужбы провоцировали их на возвращение в Россию, после чего обычно судили и выносили смертельный приговор.
Как ОГПУ обезвреживала Савинкова
Борис Савинков – революционер-террорист. /Фото: wsws.org
Борис Викторович Савинков – известный террорист, организатор подполья «Союз защиты Родины и свободы», участник Белого движения – эмигрировал из страны в 1920 году. Убеждённый противник большевиков, он был сторонником насильственного свержения советского строя. Перебравшись за границу, Савинков восстановил свою подпольную организацию с целью продолжить подрывную деятельность, которой он безуспешно занимался в постреволюционной России.
Для поимки лидера «Союза защиты Родины и свободы», органы безопасности разработали план под кодовым названием «Синдикат-2». В соответствии с ним, чекисты перехватили связного Савинкова, когда он направлялся в Россию, и под угрозой расстрела заставили стать провокатором. Уже от лица завербованного связного, в Польшу, где проживал бывший боевик, был отправлен курьер с поручением – сообщить Савенкову о будто бы установившемся контакте с крупным антисоветским подпольем. Для начала восстания, подполью якобы требовался опытный руководитель, а потому Бориса Викторовича ожидали в России, чтобы начать восстание против большевиков.
Будучи сам в прошлом подпольщиком, Савинков не сразу поверил курьеру. Однако ознакомившись чуть позже с «фактами», безукоризненно сфабрикованными ОГПУ, он решился на поездку. Когда в 1924 году Борис Савенков нелегально прибыл в Советский Союз, его арестовали и после недолгого суда приговорили к расстрелу. Казнь, однако, не состоялась: видимо с учётом дореволюционных заслуг, расстрел заменили на 10 лет лишения свободы. В тюрьме Савенков, который имел, кстати, там весьма комфортабельные условия, провёл меньше года – в начале мая 1925 года, по официальным данным, он погиб, выбросившись из окна. По неофициальной версии – ему «помогли» это сделать конвоиры.
Чем закончилось противостояние ОГПУ vs РОВС
Генерал Кутепов. /Фото: i.pinimg.com
Русский общевоинский союз (РОВС) под предводительством до 1928 года генерала П. Врангеля, а затем генерала А. Кутепова, – по праву считался самой авторитетной военной организацией белой эмиграции. Поэтому неудивительно, что органы советской безопасности старались обезвредить лидеров любым возможным путём.
Так, в конце января 1930 года таинственно исчез проживавший в Париже Александр Павлович Кутепов. Позже, благодаря мемуарам ветерана советских спецслужб генерала Судоплатова, выяснилось, что глава РОВС был похищен агентами ОГПУ. Под видом французских полицейских они остановили Кутепова на улице, после чего затолкали в автомобиль и скрылись. Однако доставить в Россию белого генерала не удалось – он умер от сердечного приступа: по одной версии, это случилось сразу в машине, по другой – на пароходе в пути до Новороссийска.
Не лучшая судьба постигла и генерала Е. Миллера – приемника Кутепова. Осенью 1937 года он также был похищен, а после прибытия под конвоем в СССР, осуждён, приговорён к расстрелу и казнён в середине мая 1939 года.
Кто был организатором «Российского фашистского союза», и какие цели были у этой организации
На банкете в Харбине. Декабрь 1934 года (К. В. Родзаевский сидит второй слева). /Фото: cdn.net
Константин Владимирович Родзаевский, будучи 1907 года рождения, не участвовал ни в революционных событиях, ни в Гражданской войне. Тем не менее, став чуть постарше, он не принял советскую власть и бежал в 17-летнем возрасте из Советской России в китайскую Маньчжурию. Там Родзаевский поначалу стал членом одного из многочисленных союзов белоэмигрантов, а затем под впечатлением идеологии итальянского фашизма организовал свою «Всероссийскую фашистскую партию».
Партия Родзаевского, переименованная позже в «Российский фашистский союз» (РФС), насчитывала более 30 тысяч человек по всему миру. Она вошла в числе самых крупных политических организаций, созданных русскими эмигрантами, и официально просуществовала до 1943 года: до этого же года Константин Родзаевский был её единственным и несменяемым вождём.
Фашистский лидер надеялся, что нападение Германии и Японии на Советский Союз уничтожит власть большевиков и поможет возродить прежнюю Россию. Во имя этой цели Родзаевский активно работал на японскую разведку и контактировал с правительственными деятелями страны Восходящего солнца. Правда, даже такое тесное сотрудничество не спасло главу РФС от подозрений его в связях с органами безопасности СССР. В конце весны 1943 года Родзаевского арестовала японская военная жандармерия, и хотя после усиленных допросов, уже в июне он был освобождён, деятельность партии на японской и китайской территории – запретили.
Как СМЕРШ выманил Родзаевского в СССР, и какое наказание понёс предатель
Константин Родзаевский до ареста. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Перед тем как Красная Армия в августе 1945 года заняла Маньчжурию, бывший руководитель РФС успел переехать в Шанхай. Отсюда, не найдя видимо выхода из положения, он выслал на имя Сталина и Малиновского письма с покаяниями, после чего сделал удачную попытку контакта с НКВД. Получив обещание собственной безопасности и неприкосновенности в СССР, а также заверения о получении работы на патриотическо-пропагандистском поприще, Родзаевский в октябре 1945 года прибыл в Москву. Там его сразу и арестовали, предъявив обвинение в сотрудничестве с японской разведкой.
Вместе с ним по делу проходила целая группа «китайских» белогвардейских эмигрантов, а также бывший казачий атаман Григорий Семенов – активный деятель Белого движения на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Всех их захватили в Маньчжурии при проведении спецоперации органов безопасности, лишь Родзаевского выманили из Китая, пообещав ему амнистию за былые деяния.
Ради объективности стоит упомянуть, что в отличие от других белоэмигрантов, Родзаевский не был участником Гражданской войны, а его партия никогда не совершала каких-либо террористических действий в советской стране. Тем не менее, это не послужило смягчающим обстоятельством при вынесении приговора: суд вынес постановление расстрелять Родзаевского, как и остальных обвиняемых по этому делу.
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