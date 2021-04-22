Вытрезвители в СССР: Кто мог угодить в «приют для опьяневших», и что происходило с его постояльцами

В советские времена о вытрезвителях знали все. Некоторым даже довелось побывать в них. Это была примета времени, наряду с хрусталем в серванте, партийным собранием и очередью за продуктами. Сегодня многие даже не представляют, что в СССР любой человек, появившийся на улице в нетрезвом виде мог угодить в вытрезвитель. Читайте, как работала эта система, какие способы были для усмирения буйных клиентов и сколько стоила ночь, проведенная в казенном учреждении.
От «приюта для опьяневших» в дореволюционной Туле до перевода под патронат НКВД в 1940 году
Забрать в вытрезвитель могли прямо с улицы. /Фото: adfave.ru
В СССР отношение к алкоголю было своеобразным. Непьющий мужчина воспринимался как уникум. Употребляли алкоголь в основном представители сильной половины человечества, женщины реже имели такую зависимость. Например, на учете в наркологических диспансерах в 80 годы 20 века соотношение мужчина-женщина было примерно 10:1. Женщина считалась хранительницей очага, которая должна была спасать пьющего мужа, помогать, предпринимать все, чтобы он этого не делал. Была борьба за трезвость, и в ней участвовали все структуры общества, от семьи до милиции. Проводились товарищеские суды, алкоголиков журили, им не выписывали премий и порой исключали из рядов партии. Алкоголизм не рассматривался как болезнь, а относился к антиобщественному поведению.
Для того чтобы исключить недостойные советского человека поступки, существовали вытрезвители. Первое такое учреждение возникло в далеком 1902 году в Туле и носило название «Приют для опьяневших». Для его открытия существовал ряд причин: очень часто тульские оружейники так много пили, что засыпали прямо на улице. Их подбирали и перевозили в Приют, где они находились до момента отрезвления. Первый советский вытрезвитель был открыт в 1931 году в Ленинграде, потом возникла целая сеть по всей стране. Работали они под надзором Наркомата Здравоохранения, а потом перешли под патронат НКВД согласно приказу Берии в 1940 году. С того момента «отрезвляли» граждан в основном сотрудники милиции.
Кого задерживали и как работали вытрезвители, мужские и женские отделения и усмирение буйных клиентов
Буйных клиентов привязывали к кровати. /Фото: cdn1.telegram.one
Интересно, что в СССР вытрезвители были во всех республиках, кроме Армении. Там пьяных на улице не бывало. То ли существует какой-то «алкоголеустойчивый» ген, то ли помогала традиция забирать пьяных домой.
Так как в те времена экономика была плановой, милиционерам и дружинникам приходилось дежурить на улицах, выслеживая граждан, нарушающих порядок. Патрули можно было заметить в день зарплаты у заводов и предприятий, а также в пролетарских районах. Нередко люди звонили в вытрезвитель и просили забрать с улицы пьяного, который заснул на скамейке. Зачастую это спасало жизнь.
Наряды должны были задерживать сильно пьяных людей, однако степень опьянения милиция определяла «на глазок». Иногда под раздачу попадали люди, которые вели себя прилично. Например, человек присел покурить у подъезда после вечеринки, а тут — наряд. Добро пожаловать в вытрезвитель! Чтобы не попасть туда, приходилось платить. Нет денег — придется ехать в учреждение. Там проводили измерение давления, составляли протокол, фотографировали, а потом отнимали одежду (кроме трусов), деньги и ценные вещи. Выдать их должны были при выходе из вытрезвителя, но порой граждане лишались всего, с чем их забрали.
Для буйных клиентов существовали способы усмирения: могли привязать к кровати или загнать под ледяной душ. Жесткие методы, но, как говорится, «пить надо меньше». Для женщин использовали отдельные помещения, вытрезвителей для дам было не много. Не забирали солдатов, депутатов, милиционеров.
Письмо на работу из вытрезвителя, доска позора и сколько стоила ночь в этом заведении
Ночь в вытрезвителе стола очень дорого. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Когда пьяный приходил в себя его отпускали. Но не все так просто. На работу присылали бумажку, в которой сообщалось о том, что работник был в вытрезвителе, чем опозорил коллектив. Требовалось осудить любителя алкоголя и принять решение, которое потом пересылалось в отдел кадров.
Для человека, дорожащего своей работой, это было очень неприятно. Чего стоила традиция вешать портрет на доску позора, а если добавить лишение премии и тринадцатой зарплаты, смещение в очереди на квартиру? Кроме того, удовольствие переночевать в вытрезвителе было не бесплатным. Ночь стоила очень дорого, от 15 до 25 рублей. Нарушившего общественный порядок студента могли отчислить из вуза, и он прямиком попадал в армию.
Конечно, многие руководители заминали происшествия. Им это было не особо выгодно. Иногда, например, начальник цеха оставлял пьяного на ночевку в цеху, чтобы не рисковать.
Закрытие системы в 2012 году и опыт других стран, который может быть учтен при возвращении вытрезвителей
Возможно, скоро вытрезвители снова появятся в России. /Фото: rupor74.ru
Даже в те времена, когда проводились антиалкогольные компании, вытрезвители существовали. Ликвидировать их решили лишь в 2011 году. В тот момент за год по России через них проходило не менее 2,5 миллионов человек. Вытрезвители были выведены из подчинения ОВД, отдельные функции стали выполнять медучреждения.
Сегодня речь идет о возврате вытрезвителей. Есть примеры других стран, где такие учреждения успешно работают, например, Финляндия, Канада, Франция, Англия. А вот в США в некоторых штатах даже очень пьяных людей не задерживают, если они ведут себя нормально и не нарушают закон. Во Франции существует правило: полицейские дежурят у ресторанов и кафе. Цель — не допустить, чтобы подвыпивший гражданин сел за руль. В Финляндии в качестве вытрезвителей используют небольшие домики, где есть подогрев пола, одноразовые матрасы и сливное отверстие на полу. После того как пьяный проспится, его помоют и отпустят. Однако счет придет немалый — примерно 300 евро.
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