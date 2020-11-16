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О чем может рассказать поза, в которой вы спите

У каждого из нас свои причуды. В том числе и во сне. К примеру, Чарлз Диккенс спал исключительно головой на север, а Леонардо да Винчи спал каждые 4 часа по 20 минут. А еще у каждого есть своя любимая поза для сна. Вы замечали, в какой позе ваш сон наиболее глубокий? Как вам удобно и приятно расположиться на кровати во время сна?


1. Внимательно посмотрите на эту картинку и выберете себе ту из поз, которую вы принимаете во сне, а затем узнайте, что она может рассказать о вас.





1. Внимательно посмотрите на эту картинку и выберете себе ту из поз, которую вы принимаете во сне, а затем узнайте, что она может рассказать о вас. поза, сон






2. Ровно на боку





Если вы спите ровно на боку, руки и ноги не согнуты и лежат ровно, то вы предпочитаете вторую по популярности позицию. О чем она говорит?

Кажется, что эта поза очень «жесткая», но люди, которые в ней спят, как правило, достаточно гибкие и социально адаптированные в жизни. Им комфортно среди множества людей, они лучше работают в команде. Они добры, и отзывчивы, и даже часто излишне доверчивы.

2. Ровно на боку поза, сон





3. На боку с вытянутыми руками





Эта поза характеризует человека как очень привлекательного и открытого для общения. К таким людям тянутся, они хорошие собеседники и слушатели. Но они часто сомневаются. Самое сложное для человека, который спит в такой позе, — это принять решение. Он будет долго и медленно обдумывать все варианты, но зато когда он выбирает что-то одно, то твердо стоит на своем мнении.


3. На боку с вытянутыми руками поза, сон





4. Поза солдатика





Это очень простая и весьма распространенная поза, которая также многое скажет о характере (кроме того, что спящие в такой позе могут храпеть :-)).

Челочек, который спит в такой позе, очень хорошо организован, и вся его жизнь разбита по расписанию на этапы и шаги. Он любит порядок во всем, к любому вопросу подходит четко и берется за него с охотой. Его уважают за порядок, но этот человек, как правило, молчун и любит работать один.

4. Поза солдатика поза, сон





5. В свободном падении





Эта поза выглядит так: спящий лежит на животе, ноги свободно раскинуты, руки подняты вверх или обхватывают подушку, голова повернута на бок.

Эта поза человека свободного и рискованного. Он открыт, любит вечеринки, контраст, рискованные ситуации и легко делает выбор по жизни. Люди, которые выбирают такую позицию, жаждут власти. Они любят командовать и контролировать. В то же время они весьма чувствительны к критике в свой адрес. С такими людьми очень весело и легко на отдыхе и в приключениях, с ними не заскучаешь.

5. В свободном падении поза, сон





6. Морская звезда





Если вы спите на спине, раскинув руки и ноги, то вы цените в жизни дружбу и человеческое общение превыше всего.

Люди, которые выбирают такую позицию, — очень хорошие друзья, невероятно внимательные слушатели и верные супруги. Они ценят человека выше всех благ, с удовольствием помогают и никогда не смогут пройти по головам. Их поза как бы говорит: «Давай обнимемся!»

6. Морская звезда поза, сон





7. Поза зародыша





Самая популярная поза для сна – это поза зародыша, когда человек сворачивается калачиком на боку, поджимая колени к груди (или хотя бы одно колено) и руки кладет либо под голову, либо тоже сгибает перед собой.

Что говорит о человеке такая поза? Как говорят эксперты, проводившие исследование на тему сна, очень часто такие люди внешне выглядят гораздо жестче и увереннее, чем есть на самом деле. Внутри такого человека скрывается ранимая душа и хрупкий внутренний мир. Они могут слишком сильно сосредотачиваться на проблемах, много думать о том, что и кто им сказал, цепляться за каждую мелочь. Но зато эти люди очень отзывчивы к чужому горю. Как никто другой они понимают чувства и настроения окружающих.

7. Поза зародыша поза, сон





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