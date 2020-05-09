Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pciha Ivanova
    Многие факты сомнительны.45 откровенных фа...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытные факты!18 удивительных г...
  • Boris Max
    Пиздаболы...Черные копатели с...

Вместо палатки: вагончик-сани для самых романтических ночей

Среди живописных Доломитовых Альп на высоте 2055 метров над уровнем моря появился необычный вагончик на санках. Это новый аттракцион для романтиков, решивших полюбоваться звездным небом. Воспользовавшись крошечной кабинкой, можно провести ночь на природе в довольно комфортных условиях.

Вместо палатки: вагончик-сани для самых романтических ночей

Starlight Room — кабинка для романтических ночей.

Вместо палатки: вагончик-сани для самых романтических ночей

Raniero Campigotto реализовал небольшой проект под названием Starlight Room. Это небольшая кабинка, расположенная недалеко от его дома в окрестностях курорта Кортина-д’Ампеццо. Конструкция выполнена из натуральной древесины и стекла. Прозрачные стены и потолок открывают потрясающий вид на окружающую природу.

Вместо палатки: вагончик-сани для самых романтических ночей

Starlight Room — романтичное место для двоих.

Вместо палатки: вагончик-сани для самых романтических ночей

Решившись провести ночь в Starlight Room, посетители получают в свое распоряжение только самые необходимые вещи: регулируемую кровать, телевизор с плоским экраном, DVD-плеер и регулятор температуры.

Вместо палатки: вагончик-сани для самых романтических ночей

Провести ночь в такой кабинке обойдется желающим в 330 евро. В стоимость также входят ужин и завтрак. Добраться до Starlight Room можно только на снегоходах или снегоступах.

Вместо палатки: вагончик-сани для самых романтических ночей

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Палатки
Обсудить

Картина дня

наверх