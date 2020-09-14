Самые бессмысленные изобретения, которые были запатентованы

Седло для папы
Патент выдан в 2002 году. Автор предлагает использовать это устройство для переноски не только младенцев, но и для детей постарше. А может и для жен?
Бронебойная коляска на гусеничном ходу
Патент выдан в 1947 году. Чтобы родители смогли спасти свое чадо от толпы людей, от разбитых тротуаров и высоких бордюров, была изобретена эта металлическая коляска-капсула с гусеницами. Она обеспечит спокойную езду по практически любой поверхности. У этой коляски-танка есть даже ручной тормоз, чтобы не задавить ненароком зазевавшихся пешеходов.
Пляжные ботинки
Патент получен в 1998 году. Это роликовые коньки для пляжа, но механические! Каждый ботинок оснащен скрытым в подошве мини-двигателем на батареях. Вы одеваете ботинки, начинаете движение и тем самым активируете работу двигателя, который приводит в движение простейшую гусеницу на ботинках. Под весом вашего тела гусеница роет песок, облегчая вам движение, но может и свалить вас с ног. Все зависит от вас. Ну разве не нужное изобретение?
Шляпы для высоких причесок
Патент 1962 года. Шляпа одевается на “башню”, которую дама соорудила из своих волос.
Кепка-бинокль
Патент получен в 1992 году. Идеальное устройство для тех кто не хочет или не может держать бинокль в руках, например в опере или кинотеатре.
Дирижабль, работающий с помощью птиц
Патент 1887 года. Вы связываете больших птиц (орлов, соколов, и т. п.), помещаете их на верхней палубе дирижабля и надеетесь, что они взлетят и поднимут еще и нижнюю палубу с пассажиром, который держит штурвал, соединенный с птичьей упряжкой, и выбирает нужное направление движения. Вот такое устройство. Если необходимо затормозить, то используются сети, поскольку пойманные сетями птицы не летают.
Дрель для ямочек
Запатентованная в 1896 году дрель необходима тем людям, которые хотели бы иметь ямочки на лице. Дрель имеет закругленный конец, сделанный из слоновой кости, мрамора или каучука. Для получения ямочки необходимо вращать тупым концом наконечника на той части лица, где вы хотите получить ямочку. Изобретатель этой чудо-дрели говорит, что она может быть использована, чтобы холить и лелеять и уже существующие ямочки. Очень нужное изобретение для тех, кому действительно нечем заняться.
Заслонка для рта
Запатентованное в 1989 изобретение используется как механический и эмоциональный барьер для пищи, в то же время позволяющий нормально говорить и улыбаться. Вы прикрепляете самоклеющиеся подушки (10a и 10b на рисунке) на щеках, соединенные твердыми дугами, которые и являются своеобразными барьерами. Слабовольные люди могут использовать либо это устройство, чтобы много не есть, либо могут зашить себе рот.
Парашют и туфли для пожарного выхода
Патент 1879 года. Изобретение получило патент до появления норм пожарной безопасности. Согласно изобретателю, “… человек может безопасно выпрыгнуть из окна горящего здания с любой высоты и приземлиться практически без ран и повреждений”. Парашют в качестве головного убора сделан из вощеного материала, а на безопасной обуви имеются толстые пенопластовые подкладки, смягчающие приземление. Интересно, кто-нибудь рискнул использовать это изобретение на практике?
Сумка для теленка
Запатентованная в 1992 году сумка с креплениями к телу человека, позволяющая перенести теленка, когда обе руки заняты другой ношей. Видимо, в такой сумке можно переносить и других животных! Жители сельских местностей наверное смогли бы оценить полезность или бесполезность этого изобретения.
Противоударный шлем
Запатентованный в 1979 году шлем призван спасать «мягкое место» при падениях скейтбордистов. Ну разве это не проявление заботы?
Птичья ловушка для пропитания кошек
Патент 1971 года. Устройство позволяет отлавливать всех прилетающих в скворечник птиц, но на корм для кошек предназначаются только воробьи. Птицы меньших размеров имеют возможность вовремя удрать. По расчетам автора изобретения, корма хватит не только своей кошке, но и соседским. Автор изобретения считал, что воробьев развелось слишком много в то время, по сравнению с более привлекательными для глаз и слуха птицами — канарейками, синими птицами семейства дроздовых, крапивниками, ласточками и др. Не знаю, как вы, но я ни разу не видела в скворечниках канареек или синих птиц.
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