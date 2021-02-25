С нами не соскучишься!

7 937 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей АК24 февраля, 8:50
    Нож полезная вещь , но не пойму, какой смысл носить тесаки в городе ? Всю жизнь ношу ножи - повседневный -складишок (...Почему ножи у нас...
  • Maxim Yushkin21 февраля, 17:45
    «Высокий блондин в черном ботинке» вспомнился. :)Шпионские штучки ...
  • александр иванов21 февраля, 12:22
    Американцы великая нация, но что то наводит на мысль, что определенная часть этого отжата тем или иным способом с дру...Масштабы, потряса...

5 самых стильных и красивых в мире паспортов


Самые красивые в мире паспорта

Самые красивые в мире паспорта


Паспорта, будучи одним из символов государства, его визитной карточкой, часто становятся предметом для экспериментов с дизайном и функциональностью. Существуют державы, которые не мыслят документы своих граждан скучными и типовыми, а потому они всячески пытаются сделать их красивыми, запоминающимися. И сегодня мы расскажем про 5 самых стильных в мире паспортов.


Норвегия


Совсем недавно норвежские дизайнеры уже удивляли нас невероятно красивым и стильным внешним видом будущих денежных купюр этой страны. А теперь таланты современных художников добрались и до главного официального документа граждан Норвегии – паспорта для путешествий заграницу.


Красивый и необычный паспорт гражданина Норвегии

Красивый и необычный паспорт гражданина Норвегии


Новые бланки норвежских паспортов будут шедевром не только дизайна, но и всего художественного искусства как такового. Разработала внешний вид этих документов студия Neue. Она создала удивительные минималистские рисунки, изображающие красоту природы в Норвегии. На них можно увидеть горы и фьорды – то, ради чего в эту страну едут миллионы туристов ежегодно.


Красивый и необычный паспорт гражданина Норвегии

Красивый и необычный паспорт гражданина Норвегии


Но самое невероятное открывается перед нашими глазами, если посмотреть на страницы нового норвежского паспорта под ультрафиолетом или подержать их немного открытыми на свету, а потому перейти в темноту.
На разворотах паспорта появятся ночные сцены с переливающимся над горами и фьордами северным сиянием.


Красивый и необычный паспорт гражданина Норвегии

Красивый и необычный паспорт гражданина Норвегии

 

Финляндия


Финляндия также решила разместить на страницах своего нового паспорта природу, но, в отличие от Норвегии, живую. На разворотах этого документа можно увидеть лося. Один и тот же лось на каждой странице. Казалось бы, никакого разнообразия, уныло и неинтересно.


Красивый и необычный паспорт гражданина Финляндии

Красивый и необычный паспорт гражданина Финляндии


Но этот финский паспорт выглядит скучным, если не знать, как правильно с ним обращаться. И если пропустить страницы с лосем одна за другой, как мы это делали в детстве, рисуя в тетрадках или старых книгах мультики, то можно посмотреть короткий анимационный ролик, как этот лось шагает по паспорту.

 

Австралия


Наверное, никого не удивит, что на обложке австралийского паспорта можно увидеть кенгуру и страуса эмо. Другое дело, что нас ждет внутри этого, казалось бы, серьезного государственного документа.


Красивый и необычный паспорт гражданина Австралии

Красивый и необычный паспорт гражданина Австралии


А внутри паспорт гражданина Австралии больше похож на книжку-раскраску для детей, чем на документ, выданный бюрократической машиной. Там очень ярко и необычно изображены разнообразные животные, обитающие на Зеленом континенте, а также серфингисты, водолазы, аборигены, игроки в крикет и прочие элементы, которыми гордится страна.


Красивый и необычный паспорт гражданина Австралии

Красивый и необычный паспорт гражданина Австралии

 


Красивый и необычный паспорт гражданина Австралии

Красивый и необычный паспорт гражданина Австралии


И кенгуру, внутри австралийского паспорта много изображений кенгуру.


Красивый и необычный паспорт гражданина Австралии

Красивый и необычный паспорт гражданина Австралии

 

Украина


Внимательно рассматривать украинский заграничный паспорт интересно не только жителям других стран, но и гражданам самой Украины. Ведь этот паспорт лучше, чем многие этнографические атласы, может рассказать людям про историю, культуру и географию этой страны.

Каждая страница этого загранпаспорта украшена изображением карты Украины с выделением контуров одной из ее областей. При этом на данном развороте можно увидеть также отдельные достопримечательности соответствующих регионов и народный орнамент вышивки, характерный для этой местности.


Красивый и необычный паспорт гражданина Украины

Красивый и необычный паспорт гражданина Украины


Паспорт гражданина Украины для поездок заграницу – это, пожалуй, один из самых патриотичных документов в мире, в котором данный патриотизм выглядит весьма стильно и интересно, а не натужно и аляповато, как это происходит в большинстве подобных случаев.

Швейцария


Швейцария своими паспортами в очередной раз доказывает, что не она имеет право учить весь мир дизайну, эргономике и качеству. Главный документ для путешествий граждан этой страны выглядит очень «по-швейцарски». И дело тут не только в фирменной красно-белой гамме, но и в гениальном минимализме, в простоте линий и очертаний этого паспорта.


Красивый и необычный паспорт гражданина Швейцарии

Красивый и необычный паспорт гражданина Швейцарии

 


Красивый и необычный паспорт гражданина Швейцарии

Красивый и необычный паспорт гражданина Швейцарии


На страницах паспорта можно увидеть неизменный швейцарский крест, а также небольшие, но очень красивые пиктограммы с изображением самых известных достопримечательностей страны, отдельных эпизодов ее истории, а также мифологических и легендарных персонажей.


Красивый и необычный паспорт гражданина Швейцарии

Красивый и необычный паспорт гражданина Швейцарии


Это не бросается само в глаза, нужно внимательно рассматривать швейцарский паспорт страница за страницей, чтобы увидеть все маленькие секреты, которые оставили внутри дизайнеры документа.


Красивый и необычный паспорт гражданина Швейцарии

Красивый и необычный паспорт гражданина Швейцарии



с


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх