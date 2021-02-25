5 самых стильных и красивых в мире паспортов

Самые красивые в мире паспорта
Паспорта, будучи одним из символов государства, его визитной карточкой, часто становятся предметом для экспериментов с дизайном и функциональностью. Существуют державы, которые не мыслят документы своих граждан скучными и типовыми, а потому они всячески пытаются сделать их красивыми, запоминающимися. И сегодня мы расскажем про 5 самых стильных в мире паспортов.
Норвегия
Совсем недавно норвежские дизайнеры уже удивляли нас невероятно красивым и стильным внешним видом будущих денежных купюр этой страны. А теперь таланты современных художников добрались и до главного официального документа граждан Норвегии – паспорта для путешествий заграницу.
Красивый и необычный паспорт гражданина Норвегии
Новые бланки норвежских паспортов будут шедевром не только дизайна, но и всего художественного искусства как такового. Разработала внешний вид этих документов студия Neue. Она создала удивительные минималистские рисунки, изображающие красоту природы в Норвегии. На них можно увидеть горы и фьорды – то, ради чего в эту страну едут миллионы туристов ежегодно.
Красивый и необычный паспорт гражданина Норвегии
Но самое невероятное открывается перед нашими глазами, если посмотреть на страницы нового норвежского паспорта под ультрафиолетом или подержать их немного открытыми на свету, а потому перейти в темноту. На разворотах паспорта появятся ночные сцены с переливающимся над горами и фьордами северным сиянием.
Красивый и необычный паспорт гражданина Норвегии
Финляндия
Финляндия также решила разместить на страницах своего нового паспорта природу, но, в отличие от Норвегии, живую. На разворотах этого документа можно увидеть лося. Один и тот же лось на каждой странице. Казалось бы, никакого разнообразия, уныло и неинтересно.
Красивый и необычный паспорт гражданина Финляндии
Но этот финский паспорт выглядит скучным, если не знать, как правильно с ним обращаться. И если пропустить страницы с лосем одна за другой, как мы это делали в детстве, рисуя в тетрадках или старых книгах мультики, то можно посмотреть короткий анимационный ролик, как этот лось шагает по паспорту.
Австралия
Наверное, никого не удивит, что на обложке австралийского паспорта можно увидеть кенгуру и страуса эмо. Другое дело, что нас ждет внутри этого, казалось бы, серьезного государственного документа.
Красивый и необычный паспорт гражданина Австралии
А внутри паспорт гражданина Австралии больше похож на книжку-раскраску для детей, чем на документ, выданный бюрократической машиной. Там очень ярко и необычно изображены разнообразные животные, обитающие на Зеленом континенте, а также серфингисты, водолазы, аборигены, игроки в крикет и прочие элементы, которыми гордится страна.
Красивый и необычный паспорт гражданина Австралии
Красивый и необычный паспорт гражданина Австралии
И кенгуру, внутри австралийского паспорта много изображений кенгуру.
Красивый и необычный паспорт гражданина Австралии
Украина
Внимательно рассматривать украинский заграничный паспорт интересно не только жителям других стран, но и гражданам самой Украины. Ведь этот паспорт лучше, чем многие этнографические атласы, может рассказать людям про историю, культуру и географию этой страны.
Каждая страница этого загранпаспорта украшена изображением карты Украины с выделением контуров одной из ее областей. При этом на данном развороте можно увидеть также отдельные достопримечательности соответствующих регионов и народный орнамент вышивки, характерный для этой местности.
Красивый и необычный паспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины для поездок заграницу – это, пожалуй, один из самых патриотичных документов в мире, в котором данный патриотизм выглядит весьма стильно и интересно, а не натужно и аляповато, как это происходит в большинстве подобных случаев.
Швейцария
Швейцария своими паспортами в очередной раз доказывает, что не она имеет право учить весь мир дизайну, эргономике и качеству. Главный документ для путешествий граждан этой страны выглядит очень «по-швейцарски». И дело тут не только в фирменной красно-белой гамме, но и в гениальном минимализме, в простоте линий и очертаний этого паспорта.
Красивый и необычный паспорт гражданина Швейцарии
Красивый и необычный паспорт гражданина Швейцарии
На страницах паспорта можно увидеть неизменный швейцарский крест, а также небольшие, но очень красивые пиктограммы с изображением самых известных достопримечательностей страны, отдельных эпизодов ее истории, а также мифологических и легендарных персонажей.
Красивый и необычный паспорт гражданина Швейцарии
Это не бросается само в глаза, нужно внимательно рассматривать швейцарский паспорт страница за страницей, чтобы увидеть все маленькие секреты, которые оставили внутри дизайнеры документа.
Красивый и необычный паспорт гражданина Швейцарии
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