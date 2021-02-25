5 самых стильных и красивых в мире паспортов





Самые красивые в мире паспорта



Паспорта, будучи одним из символов государства, его визитной карточкой, часто становятся предметом для экспериментов с дизайном и функциональностью. Существуют державы, которые не мыслят документы своих граждан скучными и типовыми, а потому они всячески пытаются сделать их красивыми, запоминающимися. И сегодня мы расскажем про