Эра человеческих зоопарков

Издревле санкционированной работорговлей занимались люди различных национальностей и вероисповеданий. Большинство рабов были неграми, насильно вывезенными из Африки, труд которых широко использовался населением в хозяйстве и ни у кого не вызывал шока или презрения со стороны общественности. Своего апогея рабовладельческий строй достиг в Америке в 19 веке: по состоянию на 1860 год из 19- миллионного населения 15 американских штатов 4 миллиона были рабами. Историки утверждают, что национальное богатство страны было достигнуто именно благодаря использованию рабской силы.
Примерно в это же время европейцам и североамериканцам в голову приходит совершенно «потрясающая» идея – создать человеческий зоопарк, позже известный также под названием «этнологическая экспозиция», «выставка людей» и «негритянская деревня», целью которого было продемонстрировать выходцев из Азии и Африки в естественном виде. Владельцы зоопарков охотно размещали в вольерах людей — обычно в виде целых деревень, нередко отдельных негров помещали в павильон с обезьянами, представляя их как переходное звено от животных к цивилизованному белому человеку. Как это было – в материале Bigpicture.ru 1. Предшественниками настоящих человеческих зоопарков были многочисленные попытки европейцев привезти с собой аборигенов. Колумбу, например, удавалось привезти в Испанию индейцев напоказ. Позже такие показы набирали популярность – так, в цирке Ф.Т. Барнума проводились показы пожилой «черной» рабыни Джойс Хет, которая якобы являлась няней Вашингтона. А после ее смерти Барнум начал демонстрировать сиамских близнецов Ченга и Энга Банкеров, свадьбу лилипутов Чарльза Страттона и Лавинии Уорен, искусную подделку «русалки с островов Фиджи» и других героев. 2. Начиная с 70-х годов 19 века человеческие зоопарки, становятся символом второй волны империализма, борющиеся за колонии в мире. Постепенно подобные зоопарки появились Антверпене, Лондоне, Барселоне, Милане, Варшаве, Гамбурге и, конечно же, в Северной Америке. По оценкам историков, каждую из них посетили до 300 тысяч (!) человек. 3. Главной достопримечательностью парижской Всемирной выставки 1889 года стала “деревня негров”. Выставку посетило 28 миллионов. 4. Особой популярностью «негритянские деревни» пользовались в Германии, где были популярны идеи социального дарвинизма. Обитателей деревень нередко сравнивали с обезьянами, дабы подчеркнуть их ничтожность. Однажды негритянскую деревню в Германии посетил сам Бисмарк и император Вильгельм II. 5. То, что кажется сейчас аморальным кошмаром, раньше считалось чем-то обыденным. Оправданием для европейцев может послужить лишь то, что многие «белые» действительно не понимали, чем негр отличается от обезьяны. Известен случай, когда Бисмарк пришёл посмотреть в Берлинский зоопарк и попросил показать, где на самом деле в клетке человек – тогда «питомцы» зоопарков помещались в одну клетку с гориллами.
6. Сохранились записки о содержании пигмея по имени Ота Бенга, который был выставлен в качестве типичного дикаря во время Всемирной выставки 1904 года в Сент-Луисе. Именно тогда ученые пришли к выводу, что по интеллекту пигмеев можно сравнить с «умственно отсталыми людьми, которые затрачивают на тест огромное количество времени и допускают множество глупых ошибок», многие дарвинисты отнесли уровень развития пигмеев «непосредственно к периоду палеолита», а учёный Гетти нашел в них «жестокость примитивного человека». 7. А эти пятеро индейцев племени Kawesqar, которые были похищены в 1881 году из Чили и переправлены в Европу для показа в человеческом зоопарке. Вскоре они умерли. 8. Справедливости ради, если в этом случае можно так сказать, исследованию в зоопарках подвергались представители и других народов: эскимосы, полинезийцы и канадские инуиты, индейцы Суринама, индейцы Патагонии, а в Восточной Пруссии в неволе находились даже прибалты, которые должны были изображать «древних пруссов» и исполнять их ритуалы перед зрителями. 9. Известен случай, когда в одном из европейских зоопарков эскимосы приняли христианство, тем самым пытаясь заработать денег и выплатить долг миссионерам. Но судьба распорядилась иначе: вскоре все они умерли от оспы. После их смерти в вольерах нашли дневник, где эскимос описывал все унижения через которые им пришлось пройти. 10. Сомалийские рабы, Санкт-Петербург. 11. Даже в уже, казалось бы, цивилизованном американском обществе в 1939 периодически проводились выставки живых людей. Одной из таких стала нью-йоркская выставка, где были представлены индейцы-семинолы. 12. К середине 20 века человеческие зоопарки стали исчезать то ли по причине распространения равноправия наций, то ли из-за того, что наступила Великая Депрессия, и у простых людей просто не стало денег на посещение таких мероприятий, то ли по причине их отмены властями. Казалось бы, на этом история человеческих зоопарков может быть закончена, но в уже цивилизованной сильно послевоенной Европе была представлена конголезская деревня. 13. Это девочка в человеческом зоопарке, которой посетительница зоопарка дает банан, как обезьянке какой. И это в Европе 58 года! 14. Прошло совсем немного лет и такие дети учатся с «белыми» детьми в школе, сидят с ними за одной партой, становятся потрясающими профессионалами, и никто не задумывается о том, что у них есть что-то общее с обезьянами. Если бы этой женщине кто-то сказал, что, возможно, именно ее правнучка станет дружить с темнокожей девочкой, она бы поверила? И можем ли мы хотя бы представить сейчас, что человеческие зоопарки могли бы стать реальностью в 21 веке?
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Эра человеческих зоопарков
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