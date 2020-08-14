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Эра человеческих зоопарков

Эра человеческих зоопарков Издревле санкционированной работорговлей занимались люди различных национальностей и вероисповеданий. Большинство рабов были неграми, насильно вывезенными из Африки, труд которых широко использовался населением в хозяйстве и ни у кого не вызывал шока или презрения со стороны общественности. Своего апогея рабовладельческий строй достиг в Америке в 19 веке: по состоянию на 1860 год из 19- миллионного населения 15 американских штатов 4 миллиона были рабами. Историки утверждают, что национальное богатство страны было достигнуто именно благодаря использованию рабской силы.

Примерно в это же время европейцам и североамериканцам в голову приходит совершенно «потрясающая» идея – создать человеческий зоопарк, позже известный также под названием «этнологическая экспозиция», «выставка людей» и «негритянская деревня», целью которого было продемонстрировать выходцев из Азии и Африки в естественном виде. Владельцы зоопарков охотно размещали в вольерах людей — обычно в виде целых деревень, нередко отдельных негров помещали в павильон с обезьянами, представляя их как переходное звено от животных к цивилизованному белому человеку. Как это было – в материале Bigpicture.ru Эра человеческих зоопарков 1.​ Предшественниками настоящих человеческих зоопарков были многочисленные попытки европейцев привезти с собой аборигенов.
Колумбу, например, удавалось привезти в Испанию индейцев напоказ. Позже такие показы набирали популярность – так, в цирке Ф.Т. Барнума проводились показы пожилой «черной» рабыни Джойс Хет, которая якобы являлась няней Вашингтона. А после ее смерти Барнум начал демонстрировать сиамских близнецов Ченга и Энга Банкеров, свадьбу лилипутов Чарльза Страттона и Лавинии Уорен, искусную подделку «русалки с островов Фиджи» и других героев. Эра человеческих зоопарков 2.​ Начиная с 70-х годов 19 века человеческие зоопарки, становятся символом второй волны империализма, борющиеся за колонии в мире. Постепенно подобные зоопарки появились Антверпене, Лондоне, Барселоне, Милане, Варшаве, Гамбурге и, конечно же, в Северной Америке. По оценкам историков, каждую из них посетили до 300 тысяч (!) человек. Эра человеческих зоопарков 3.​ Главной достопримечательностью парижской Всемирной выставки 1889 года стала “деревня негров”. Выставку посетило 28 миллионов. Эра человеческих зоопарков 4.​ Особой популярностью «негритянские деревни» пользовались в Германии, где были популярны идеи социального дарвинизма. Обитателей деревень нередко сравнивали с обезьянами, дабы подчеркнуть их ничтожность. Однажды негритянскую деревню в Германии посетил сам Бисмарк и император Вильгельм II. Эра человеческих зоопарков 5.​ То, что кажется сейчас аморальным кошмаром, раньше считалось чем-то обыденным. Оправданием для европейцев может послужить лишь то, что многие «белые» действительно не понимали, чем негр отличается от обезьяны. Известен случай, когда Бисмарк пришёл посмотреть в Берлинский зоопарк и попросил показать, где на самом деле в клетке человек – тогда «питомцы» зоопарков помещались в одну клетку с гориллами. Эра человеческих зоопарков

6.​ Сохранились записки о содержании пигмея по имени Ота Бенга, который был выставлен в качестве типичного дикаря во время Всемирной выставки 1904 года в Сент-Луисе. Именно тогда ученые пришли к выводу, что по интеллекту пигмеев можно сравнить с «умственно отсталыми людьми, которые затрачивают на тест огромное количество времени и допускают множество глупых ошибок», многие дарвинисты отнесли уровень развития пигмеев «непосредственно к периоду палеолита», а учёный Гетти нашел в них «жестокость примитивного человека». Эра человеческих зоопарков 7.​ А эти пятеро индейцев племени Kawesqar, которые были похищены в 1881 году из Чили и переправлены в Европу для показа в человеческом зоопарке. Вскоре они умерли. Эра человеческих зоопарков 8.​ Справедливости ради, если в этом случае можно так сказать, исследованию в зоопарках подвергались представители и других народов: эскимосы, полинезийцы и канадские инуиты, индейцы Суринама, индейцы Патагонии, а в Восточной Пруссии в неволе находились даже прибалты, которые должны были изображать «древних пруссов» и исполнять их ритуалы перед зрителями. Эра человеческих зоопарков 9.​ Известен случай, когда в одном из европейских зоопарков эскимосы приняли христианство, тем самым пытаясь заработать денег и выплатить долг миссионерам. Но судьба распорядилась иначе: вскоре все они умерли от оспы. После их смерти в вольерах нашли дневник, где эскимос описывал все унижения через которые им пришлось пройти. Эра человеческих зоопарков 10.​ Сомалийские рабы, Санкт-Петербург. Эра человеческих зоопарков 11.​ Даже в уже, казалось бы, цивилизованном американском обществе в 1939 периодически проводились выставки живых людей. Одной из таких стала нью-йоркская выставка, где были представлены индейцы-семинолы. Эра человеческих зоопарков 12.​ К середине 20 века человеческие зоопарки стали исчезать то ли по причине распространения равноправия наций, то ли из-за того, что наступила Великая Депрессия, и у простых людей просто не стало денег на посещение таких мероприятий, то ли по причине их отмены властями. Казалось бы, на этом история человеческих зоопарков может быть закончена, но в уже цивилизованной сильно послевоенной Европе была представлена конголезская деревня. Эра человеческих зоопарков 13.​ Это девочка в человеческом зоопарке, которой посетительница зоопарка дает банан, как обезьянке какой. И это в Европе 58 года! Эра человеческих зоопарков 14.​ Прошло совсем немного лет и такие дети учатся с «белыми» детьми в школе, сидят с ними за одной партой, становятся потрясающими профессионалами, и никто не задумывается о том, что у них есть что-то общее с обезьянами. Если бы этой женщине кто-то сказал, что, возможно, именно ее правнучка станет дружить с темнокожей девочкой, она бы поверила? И можем ли мы хотя бы представить сейчас, что человеческие зоопарки могли бы стать реальностью в 21 веке?

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