13 самых странных коллекций членов королевских семей: Пыль с мумий, зубы подданных и др

1. Король Карл II, собирал пыль с мумий

Английский король Карл II. \ Фото: en.wikipedia.org.

Карл II хранил несколько древнеегипетских мумий, чтобы собрать с них пыль. \ Фото: time.com.

2. Пётр Великий коллекционировал зубы и не только

Пётр I в Версале. \ Фото: ok.ru.

3. Георг IV коллекционировал пряди женских волос

Георг IV. \ Фото: liveinternet.ru.

4. Фридрих Вильгельм I коллекционировал гигантов

Фридрих Вильгельм I. \ Фото: google.com.

Потсдамские гиганты. \ Фото: pinterest.co.uk.

5. Калигула собирал ракушки

Калигула. \ Фото: yandex.ua.

Зачем воевать, если можно ракушки собирать... \ Фото: google.com.ua.

6. Людвиг Баварский был одержим замками

Людвиг Баварский и один из его замков. \ Фото: youtube.com.

7. Королева Мария собирала (чужие) побрякушки

Королева Мария. \ Фото: realitytvworld.com.

8. Фарук I коллекционировал монеты и картинки для взрослых

Его Величество Фарук I. \ Фото: haaretz.co.il.

9. Пётр III коллекционировал солдатиков

Пётр III. \ Фото: pinterest.com.

10. Ибрагим I коллекционировал меха

Султан Ибрагим I. \ Фото: steemkr.com.

11. Королева Елизавета II коллекционирует марки

Королева Елизавета II. \ Фото: file.liga.net.

Марки Елизаветы II. \ Фото: philately.ru.

12. Елизавета II развлекается ловлей летучих мышей

Замок Балморал. \ Фото: ru.wikipedia.org.

13. Герцог Эдинбургский собирает карикатуры и не только

Герцог Эдинбургский. \ Фото: google.com.