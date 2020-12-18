13 самых странных коллекций членов королевских семей: Пыль с мумий, зубы подданных и др

Одни коллекционируют произведения искусства, другие – марки и монеты, третьи - драгоценности и вино, а четвёртые и вовсе собирают всякие безделушки. Впрочем, исключением не стали и члены королевских семей, у которых вкусы, мягко говоря, были весьма странными.
1. Король Карл II, собирал пыль с мумий
Английский король Карл II. \ Фото: en.wikipedia.org.
Английский король Карл II хранил несколько древнеегипетских мумий не для образовательных или развлекательных целей, а для того, чтобы собрать их «пыль» (состоящую из высушенной кожи и всего остального, что можно найти на трупе) и растереть её по всему телу.
Карл II хранил несколько древнеегипетских мумий, чтобы собрать с них пыль. \ Фото: time.com.
Король верил в то, что, поступая таким образом, он мог бы приобрести некоторое величие древнего фараона для себя, что на самом деле не было чем-то столь уж необычным в то время.
Ко всему прочему, Карл также платил могильщикам, чтобы те приносили ему трупы, чтобы он мог использовать их черепа для приготовления алкогольной смеси под названием «Королевские капли», которую он готовил в своей личной лаборатории. Трудно сказать, что именно они давали, но судя по всему, именно сам процесс приготовления данного зелья приносил королю неизменное удовольствие.
2. Пётр Великий коллекционировал зубы и не только
Пётр I в Версале. \ Фото: ok.ru.
Каждому нужно хобби, и когда ты король, ты можешь делать практически всё, что захочешь. Пётр Великий, правивший Россией в 1682-1725 годах, увлекался любительской стоматологией. И под «любителем» подразумевается тот факт, что он понятия не имел о том, что делает. Он так любил вырывать чужие зубы, что в своём рвении случайно удалял здоровые.
Его коллекция различных коренных зубов и двузубцев, выдернутых изо рта его несчастных подданных, до сих пор хранится в его «курьёзной палате», куда входят маринованные животные, части человеческого тела и деформированные зародыши.
3. Георг IV коллекционировал пряди женских волос
Георг IV. \ Фото: liveinternet.ru.
Георг IV британский был лотарио XVIII века, чьё правление можно было бы лучше всего описать как «экстравагантное», как в стилистическом выборе, так и в политике расходов. Его победы, как правило, были женского рода, а не на поле боя, так как он был известен тем, что использовал все уловки, известные мужчине, чтобы убедить женщин лечь с ним в постель.
В память о тех случаях, когда они уступали его ухаживаниям, он хранил пряди волос с голов своих партнеров в качестве сувениров. И чтобы разнообразить свою коллекцию, он пошёл дальше, наполнив Табакерку другим типом волос (а именно лобковыми волосами), взятых у одной из его любовниц.
4. Фридрих Вильгельм I коллекционировал гигантов
Фридрих Вильгельм I. \ Фото: google.com.
Потсдамские гиганты могут звучать как бейсбольная команда низшей лиги, но на самом деле это было прусское военное подразделение XVII века, состоящее исключительно из высоких мужчин, которые были завербованы (добровольно или нет) из разных стран. Человеком, ответственным за сбор и командование всеми этими высоченными солдатами, был король Фридрих Вильгельм I, который сам был ростом пять футов три дюйма.
Потсдамские гиганты. \ Фото: pinterest.co.uk.
Он обращался со своими войсками как с игрушками, демонстрируя их иностранным сановникам и рисуя их портреты, в то время как они маршировали по его команде, ведомые живым человеком.
5. Калигула собирал ракушки
Калигула. \ Фото: yandex.ua.
Есть так много примеров развратных выходок римского императора Калигулы, что легко пропустить некоторые из его менее непристойных махинаций. Однажды он вёл войну и сигналил своим людям, чтобы они взяли врага, а потом вдруг решил, что есть дела поважнее, нежели военные действия.
Зачем воевать, если можно ракушки собирать... \ Фото: google.com.ua.
Вместо того, чтобы продолжать вторжение в Британию, он приказал своим войскам собирать на морском берегу самых красивых моллюсков и всё остальное, что они могли найти. В итоге, император приказал перевезти раковины в Рим, где и выставил их на всеобщее обозрение и любовался ими самостоятельно в том числе.
6. Людвиг Баварский был одержим замками
Людвиг Баварский и один из его замков. \ Фото: youtube.com.
Замки и королевская власть часто идут рука об руку, но король Людвиг Баварский, возможно, построил их слишком много. Это не значит, что проекты Людвига не были впечатляющими. Его архитектурные достижения были настолько экстравагантны, что их называют «сказочными замками», и один из них, в частности, вдохновил Уолта Диснея на создание Дворца Спящей красавицы.
К сожалению, трата национальных средств на коллекцию причудливых зданий привела его к накоплению долгов и порождению недовольства со стороны общественности.
7. Королева Мария собирала (чужие) побрякушки
Королева Мария. \ Фото: realitytvworld.com.
Нет ничего необычного в том, что английская королева Мария собрала большой ассортимент дорогих безделушек. Примечательно, что многие из них она приобрела путём мелкого воровства. Она была убеждённой клептоманкой, которая не только брала товары с полок местного антиквара, но и убегала с вещами из домов друзей и знакомых.
Слуги прекрасно знали о её склонности к воровству и делали всё возможное, чтобы держать её на расстоянии. Однако если ей всё же удавалось украсть понравившуюся вещицу и уйти незамеченной, а после получить обвинение в свой адрес, то ей ничего не оставалось, как попросту вернуть краденное с невинной запиской о том, что произошло маленькое недоразумение.
8. Фарук I коллекционировал монеты и картинки для взрослых
Его Величество Фарук I. \ Фото: haaretz.co.il.
Его Величество Фарук I, Милостью Божьей, король Египта и Судана (полный титул) был свергнут во время революции 1952 года и провёл остаток своих дней в изгнании в Италии. В спешке покинув страну, он оставил большую часть своего самого ценного имущества. Когда люди увидели то, что он хранил за стенами своей резиденции, они были немного возмущены, обнаружив чрезмерное количество дорогих костюмов, редких марок и монет, драгоценностей и роскошных автомобилей. О, и он также, как сообщается, скрывал самую большую в мире коллекцию откровенных и непристойных материалов, некоторые из которых были найдены у него под подушкой.
9. Пётр III коллекционировал солдатиков
Пётр III. \ Фото: pinterest.com.
Пётр III, муж Екатерины Великой, не просто коллекционировал игрушечных солдатиков - он постоянно устраивал в своей спальне инсценировки сражений. Он был могущественным генералом в своей личной стране воображения, и его одержимость была такова, что однажды он повесил крысу за измену после того, как грызун отгрыз голову одному из деревянных призывников в его деревянной армии.
10. Ибрагим I коллекционировал меха
Султан Ибрагим I. \ Фото: steemkr.com.
Ибрагим I, восемнадцатый султан Османской империи, коллекционировал прекрасные меха, и его любовь к шкурам животных, вероятно, можно было бы квалифицировать как фетиш.
Он не только носил меха, но и украшал ими всё, что попадалось на глаза, включая занавески и стены.
11. Королева Елизавета II коллекционирует марки
Королева Елизавета II. \ Фото: file.liga.net.
А вот королева Елизавета II запросто может похвастаться своей огромной коллекцией марок, которая ей досталась от деда и отца. Но стоит также отметить тот факт, что она в разы преумножила эту коллекцию, сделав её своей гордостью. Официально именуемый «Королевским филателистом», человек по имени Майкл Сефи отвечает за огромный конгломерат, на который может взглянуть любой желающий, ведь коллекция марок находится в свободном доступе.
Марки Елизаветы II. \ Фото: philately.ru.
12. Елизавета II развлекается ловлей летучих мышей
Замок Балморал. \ Фото: ru.wikipedia.org.
В дополнение к своей коллекции марок, правящая королева Англии всегда окружала себя животными. От её любимого корги до каждого безымянного лебедя в королевстве, она всегда питала слабость к пушистым и пернатым друзьям.
Именно поэтому, она в очередной раз может похвастаться своей необычной коллекцией, на этот раз летучими мышами, находящимися в замке Балморал, её летней резиденции.
По слухам, она обожает гоняться за ними с сачком, чтобы поймать, а после отпустить.
13. Герцог Эдинбургский собирает карикатуры и не только
Герцог Эдинбургский. \ Фото: google.com.
Герцог Эдинбургский - страстный ценитель искусства. Точнее, он коллекционирует карикатуры политического характера. На данный момент у него есть почти около сотни карикатур, многие из которых направлены на него самого и королевскую семью.
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