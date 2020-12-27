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6 документальных фильмов о коронавирусе, которые помогут переосмыслить новую реальность


6 документальных фильмов о коронавирусе, которые помогут переосмыслить новую реальность

Новая реальность накладывает свой отпечаток на все сферы жизни, в том числе и на искусство. Мы уже привыкли к онлайн-формату общения с друзьями, научились работать удалённо и сумели приспособиться ко всем обстоятельствам, предлагаемым жизнью. А режиссёры снимают новые документальные фильмы о заболевании, нарушившем привычное течение жизни всей планеты.

«Новая реальность»


Создатели фильма пытаются в своём сериале осмыслить новую реальность, к которой привела пандемия. Журналисты Александр Уржанов и Игорь Макаров попытаются проанализировать, насколько губительно скажется пандемия на экономике страны, а главное – на жизни простых людей, которые массово теряют работу из-за предпринимаемых против распространения COVID-19 мер.

В объективе окажутся люди, пытающиеся выжить в новых условиях. Они делятся своими впечатлениями о происходящем, рассуждают о государственной помощи предприятиям и населению. И выражают надежду на то, что за стремительным падением экономики последует такой же быстрый взлёт, как случилось когда-то после окончания пандемии испанского гриппа.

«Коронавирус: объяснение»


Новый сериал от Netflix пока что включает в себя три эпизода всего по 20 минут. В первом с Дж. К. Симмонсом зрители узнают о том, почему пандемию не предотвратили, хотя это вполне возможно было сделать, и в чём отличие между COVID-19, всеми остальными известными коронавирусами и другими заболеваниями, приводившими к эпидемиям.

Кадр из фильма «Коронавирус: объяснение». / Фото: www.gtorrent.org

Кадр из фильма «Коронавирус: объяснение». / Фото: www.gtorrent.org

 

Вторая серия с Лорой Линни повествует о сложном пути, который предстоит пройти учёным и врачам, пытаясь создать вакцину. Зрителей ждут шокирующие открытия. К примеру, они смогут узнать о том, что вакцина могла бы уже быть готова при условии финансирования разработки вакцины от другого коронавируса.
Кадр из фильма «Коронавирус: объяснение». / Фото: www.gtorrent.org

Кадр из фильма «Коронавирус: объяснение». / Фото: www.gtorrent.org

 

В третьей серии Индрис Эльба поделится своим опытом восстановления после коронавируса и последующей психологической адаптации, а также расскажет о безответственности людей, игнорирующих карантинные меры. Третий эпизод способен не только проинформировать зрителей, но и подарить им столь необходимую в настоящее время надежду на лучшее.

«Охотники за вирусами»


В очередном выпуске передачи «Редакция» автор беседует с эпидемиологом, вирусологом и биологом, которые рассказывают о накопленном человечеством опыте борьбы с различными болезнями, в том числе и с появившимися уже в XXI веке. И напоминает о том, что предпринимаемые сегодня меры далеко не новы, а карантин, масочный режим и социальное дистанцирование были изобретены уже очень давно. И панический страх перед коронавирусом связан, прежде всего, с повысившейся гуманизацией общества, научившегося ценить человеческую жизнь. Есть в программе и рассуждения о том, почему проблема COVID-19 касается даже тех, кто в него не верит.

«Коронавирус. Все, что нужно знать»


В фильме Первого канала зрители могут познакомиться с информацией о появлении коронавируса, его мутациях, особенностях и таящихся опасностях. Создатели рассказывают об опыте Китая в борьбе с заболеванием и его осложнениями, об эффективности лечения и необходимости или, напротив, необязательности вакцинации после того, как будет создана вакцина.

«Товарищ Вирус: Ученые о коронавирусе»


Проект, вышедший на экраны ещё в феврале 2020 года, своей актуальности не утратил. Ответы на множество вопросов о COVID-19 дадут руководитель института вакцин и сывороток, глава специализированной лаборатории и вирусолог, специалист по разработке вакцин. В фильме анализируют факты, развенчивают мифы о происхождении COVID-19, рассуждают о вероятности применения бактериологического оружия в контексте пандемии, проводя аналогию с эпидемией сибирской язвы в 1979 году в Екатеринбурге.

«Индустрия 4.0: Коронавирус VS Роботы»


 
Фото: www.msk.ru

Фото: www.msk.ru

 

В фильме зрители могут познакомиться с мнением учёных о влиянии пандемии коронавируса на развитие медицины в целом и медицинской робототехники в частности. Данное направление особенно актуально, так как может позволить почти исключить контакт персонала больниц и клиник с заражёнными пациентами. Роботы могли бы измерять температуру больным, роботизированные тележки раздавали бы лекарства, а глобально дроны вполне смогли бы отслеживать перемещение жителей по городу.

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6 документальных фильмов о коронавирусе, которые помогут переосмыслить новую реальность

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6 документальных фильмов о коронавирусе, которые помогут переосмыслить новую реальностьПодписаться на мой Instagram
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