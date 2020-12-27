6 документальных фильмов о коронавирусе, которые помогут переосмыслить новую реальность

Новая реальность накладывает свой отпечаток на все сферы жизни, в том числе и на искусство. Мы уже привыкли к онлайн-формату общения с друзьями, научились работать удалённо и сумели приспособиться ко всем обстоятельствам, предлагаемым жизнью. А режиссёры снимают новые документальные фильмы о заболевании, нарушившем привычное течение жизни всей планеты.
«Новая реальность»
В объективе окажутся люди, пытающиеся выжить в новых условиях. Они делятся своими впечатлениями о происходящем, рассуждают о государственной помощи предприятиям и населению. И выражают надежду на то, что за стремительным падением экономики последует такой же быстрый взлёт, как случилось когда-то после окончания пандемии испанского гриппа.
«Коронавирус: объяснение»
Кадр из фильма «Коронавирус: объяснение». / Фото: www.gtorrent.org
Вторая серия с Лорой Линни повествует о сложном пути, который предстоит пройти учёным и врачам, пытаясь создать вакцину. Зрителей ждут шокирующие открытия. К примеру, они смогут узнать о том, что вакцина могла бы уже быть готова при условии финансирования разработки вакцины от другого коронавируса.
Кадр из фильма «Коронавирус: объяснение». / Фото: www.gtorrent.org
В третьей серии Индрис Эльба поделится своим опытом восстановления после коронавируса и последующей психологической адаптации, а также расскажет о безответственности людей, игнорирующих карантинные меры. Третий эпизод способен не только проинформировать зрителей, но и подарить им столь необходимую в настоящее время надежду на лучшее.
«Охотники за вирусами»
«Коронавирус. Все, что нужно знать»
«Товарищ Вирус: Ученые о коронавирусе»
«Индустрия 4.0: Коронавирус VS Роботы»
Фото: www.msk.ru
В фильме зрители могут познакомиться с мнением учёных о влиянии пандемии коронавируса на развитие медицины в целом и медицинской робототехники в частности. Данное направление особенно актуально, так как может позволить почти исключить контакт персонала больниц и клиник с заражёнными пациентами. Роботы могли бы измерять температуру больным, роботизированные тележки раздавали бы лекарства, а глобально дроны вполне смогли бы отслеживать перемещение жителей по городу.
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